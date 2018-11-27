16+ иллюстраций от художника, который не боится показать жизнь такой, какая она есть на самом деле
Художник Стефан Шмитц живет в Швейцарии и создает иллюстрации для самых известных журналов мира. Его работы затрагивают самые разные сферы жизни современного человека: от семейных отношений до технологий. В них нет надрыва, как это часто случается с работами этого жанра, но чем дольше на них смотришь, тем больше понимаешь, со сколькими проблемами мы сталкиваемся каждый день.
AdMe.ru выбрал сильнейшие работы Стефана Шмитца, которые заставляют на минуту остановиться и задуматься над тем, каковы люди и мир на самом деле.
Депрессия
Депрессия рушит все
Я — это мои увлечения?
Здоровое будущее
Жизнь без зависимостей
Игра
Муж ушел к моей лучшей подруге
Фармацевтическая промышленность
Свобода
Измена
Промывание мозгов
Отец и дочь
Я женился не на той женщине
Попробуй принять то, что не в силах изменить
Развод
Продолжай двигаться вперед
Семейное насилие
Борьба со страхами
Одиночество и соцсети
Какая из работ Стефана Шмитца показалась вам самой сильной?
Фото на превью schmitz_illustration / instagram