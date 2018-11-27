16+ иллюстраций от художника, который не боится показать жизнь такой, какая она есть на самом деле

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Художник Стефан Шмитц живет в Швейцарии и создает иллюстрации для самых известных журналов мира. Его работы затрагивают самые разные сферы жизни современного человека: от семейных отношений до технологий. В них нет надрыва, как это часто случается с работами этого жанра, но чем дольше на них смотришь, тем больше понимаешь, со сколькими проблемами мы сталкиваемся каждый день.

AdMe.ru выбрал сильнейшие работы Стефана Шмитца, которые заставляют на минуту остановиться и задуматься над тем, каковы люди и мир на самом деле.

Депрессия

Депрессия рушит все

Я — это мои увлечения?

Здоровое будущее

Жизнь без зависимостей

Игра

Муж ушел к моей лучшей подруге

Фармацевтическая промышленность

Свобода

Измена

Промывание мозгов

Отец и дочь

Я женился не на той женщине

Попробуй принять то, что не в силах изменить

Развод

Продолжай двигаться вперед

Семейное насилие

Борьба со страхами

Одиночество и соцсети

Какая из работ Стефана Шмитца показалась вам самой сильной?

Фото на превью schmitz_illustration / instagram

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