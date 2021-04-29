16 хитроумных трюков, которые использовали наши предки, чтобы блистать на балах

На протяжении нескольких столетий на балах представители высшего света демонстрировали свою красоту и благосостояние. И дамы, и джентльмены тщательно готовились к этому событию, вдумчиво выбирая наряды и аксессуары. В разные исторические периоды существовали свои хитрости и тонкости, чтобы максимально подчеркнуть все выигрышные стороны внешности.

Мы в AdMe.ru изучили, что придумывали наши предки, чтобы блистать на балах. И кажется, кое-что можно взять на вооружение и современным модницам и денди. А в качестве бонуса мы расскажем, как некоторые приспособления, созданные для балов, неожиданно нашли применение в повседневной жизни.

Надевали пышные наряды не на все балы

Не все балы были одинаковыми. На частный бал, где сами хозяева составляли список гостей, следовало надевать лучшие наряды и достойные украшения. Если же барышни отправлялись на ассамблею, для посещения которой приглашения не требовалось, то выбор костюма был более демократичным. Простое вечернее платье, отсутствие перчаток, веера, затейливой прически и бальной книжечки — все это считалось вполне уместным.

Ловко скрывали острые локти

В Викторианскую эпоху ценились округлые локти. Это относилось как к дамам, так и к джентльменам. Причем если женщин с острыми локтями просто считали непривлекательными, то на худощавых мужчин смотрели с откровенной опаской. Если кавалер был обделен округлостями в этой части тела, то, предлагая руку своей спутнице, он должен был аккуратно вывернуть ее, чтобы не травмировать барышню. Дамам предлагали скрывать подобные недостатки фигуры с помощью длинных перчаток или пышных рукавов. Еще один вариант маскировки — большие банты на перчатках, которые прятали от любопытных взглядов острые локотки.

Добивались покатости плеч

В 30-е годы XIX века в моду вошли покатые плечи. Женская фигура должна была напоминать песочные часы. Частично это достигалось с помощью утягивающего корсета, который состоял из металлических пластин. Плечи же отводились назад специальными ремнями, вшитыми в платье. Изначально покатые плечи подчеркивались с помощью пышных рукавов. Но даже когда эта деталь туалета исчезла, округлые опущенные плечи оставались одним из основных признаков дамской красоты.

Носили «бараньи окорока»

Чтобы талия казалась тонкой, женщины носили «бараньи окорока». Так назывались пышные рукава, которые обрели популярность 1824 году и оставались на пике моды в течение нескольких десятилетий. Эту деталь туалета изобрели француженки, и она носила название en gigot. Впоследствии такие рукава переименовали в «бараньи окорока». Далеко не все были в восторге от этого новшества. Модным журналам даже приходилось оправдываться перед читателями, отмечая, что не они придумывают подобные элементы одежды.

Демонстрировали стройные ноги

В мужской моде XIX века брюки стали постепенно заменять бриджи и кюлоты. Хотя последние все еще можно было увидеть на балах. Чтобы узкие брюки красиво облегали мужские ноги, их снабжали штрипками. Штанина с ними не задиралась, и не образовывались складки. Джентльменам со стройными и мускулистыми конечностями рекомендовали носить бриджи и панталоны косого кроя из трикотажа или шерсти. Сочетание светлых тонов одежды и невероятно плотной посадки производило неизгладимое впечатление.

Добавляли плечам ширины

Для создания идеального силуэта — с широкими плечами и узкой талией — мужчинам разрешалось надевать корсеты и использовать стеганые подкладки на плечи (чтобы улучшить посадку костюма). Также на рукавах делали специальные складки. Брюки при этом носили облегающие. Однако не всем джентльменам нравилась такая мода. Некоторые предпочитали более свободную и комфортную одежду. Они носили так называемые казачьи штаны — широкие брюки с глубокими складками на талии. Этот элемент гардероба показал Лондону Александр I, который посетил британскую столицу в 1814 году.

Носили кринолины и турнюры

Пышные воздушные юбки тоже придавали изящества женскому силуэту, делали талию более тонкой. В самом начале Викторианской эпохи такого эффекта добивались с помощью нижних юбок. В середине XIX века появилось новое изобретение — кринолин. Эта жесткая конструкция, сделанная из стальных обручей, не только позволяла дамам свободнее двигаться, но и защищала их от слишком настойчивых кавалеров. Затем кринолины сменили турнюры. Подкладка, сделанная из металлических колец или подушечки, крепилась с помощью ремней к нижней части спины и придавала этой части тела модную выпуклость и необходимый объем.

Использовали карманы вместо сумочек

C XVII по XVIII век на балах вместо сумочек дамы пользовались вместительными карманами. Чтобы не портить подобными деталями туалета роскошные платья, карманы пришивали к нижним юбкам. В одежде делали специальные незаметные разрезы, через которые женщина могла достать все необходимое. Там хранили деньги, расческу, маникюрные ножницы, духи и даже еду.

Выбирали украшения со смыслом

Одним из самых любимых украшений в Викторианскую эпоху были золотые браслеты. Тонкие, массивные или же усыпанные драгоценными камнями, они часто обвивали запястья дам. В конце XIX века в моде появилась новая тенденция. После оглашения помолвки молодой человек мог преподнести своей избраннице золотой браслет с замком, который по виду напоминал оковы или кандалы.

Подкрашивали румянами уши

Хотя яркий макияж в Викторианскую эпоху не приветствовался, румяна были у каждой уважающей себя барышни. Иногда их готовили дома из кармина. Косметическое средство также можно было купить в форме пудры, крема или жидкости в магазине. Румяна наносили не только на щеки и губы. С их помощью подкрашивали уши и ноздри. А все для того, чтобы придать данным частям тела эффект прозрачности.

Придавали коже белизну с помощью лавандовой пудры

В моде также был бледный, почти фарфоровый оттенок кожи. Подобного цвета можно было добиться в том числе с помощью лавандовой пудры. Истинные умелицы покрывали каждый видимый сантиметр своего тела данной субстанцией. А для придания более сильного эффекта синими чернилами прорисовывали вены.

Аккуратно пользовались духами и туалетной водой

В XIX веке в изобилии имелись всевозможные парфюмерные продукты. К услугам мужчин и женщин были духи, одеколоны, туалетная вода, ароматизированные мыло и помада и даже душистый ополаскиватель для рта. Однако существовал специальный этикет для использования этих средств. Мужчинам рекомендовали не злоупотреблять ароматами, а просто принимать ванну почаще. Если же джентльмен желал надушиться, то он мог спрыснуть туалетной водой платок. Дамам тоже не советовали использовать большое количество парфюма. Чем меньше, тем лучше. В идеале вместо сильного аромата окружающие должны были ощущать лишь легкий и неуловимый флер.

Подбирали правильные цвета для нарядов

При выборе платья для бала барышня должна была учитывать и влияние искусственного освещения. В мерцающем свете газовых светильников восприятие многих цветов менялось. Например, светлые оттенки желтого казались грязными. Яркость синего и темно-зеленого совершенно пропадала. Та же участь постигала и оттенки фиолетового. Дамы предпочитали красные, свето-голубые и розовые наряды. Ярко-желтый можно было сочетать с белым. При газовом освещении хорошо смотрелся и фисташково-коричневый цвет. Платье можно было украсить с помощью кусочков позолоченной или цветной фольги. Они таинственно мерцали и переливались в свете фонарей. Большинство модниц предпочитали газовое освещение естественному, так как оно изящно скрывало огрехи и возрастные изменения внешности.

Применяли клубничное пюре и сырую телятину для ухода за собой

Чтобы блистать на балах, дамы должны были тщательно ухаживать за собой. Принцесса Елизавета Баварская (которую домашние называли Сиси) превратила это умение в искусство. Для предотвращения появления морщин она смазывала кожу пюре из клубники, а на ночь накладывала на лицо маску из сырой телятины. Сиси принимала ванны из оливкового масла, чтобы сделать кожу более мягкой, а для умывания пользовалась дистиллированной водой. При этом она на протяжении всей жизни придерживалась строгой диеты и старалась не пренебрегать физическими упражнениями.

Использовали фигурки бабочек в нарядах

В Викторианскую эпоху все были увлечены естественными науками. Что, в свою очередь, нашло отражение в нарядах и декоре. Украшения принимали затейливую форму. Броши, часы и прочие аксессуары изготавливали в форме бабочек, кузнечиков, жучков и стрекоз. Часто их крепили к наряду на специальной пружинке, чтобы искусственное создание двигалось как живое. Особенно популярны были бабочки. Их изображения появлялись на ткани, фигурки украшали шляпки и прически. Эти маленькие существа в XIX веке считались воплощением души.

Выбирали правильную прическу

Особенным искусством являлось и создание причесок для балов. Одни из самых живописных конструкций сооружали в середине XIX века. Дамы вплетали в свои локоны цветы и драгоценности и скрепляли узлы с помощью шелковых сеточек или более тяжелых изделий из вельвета. В качестве украшения обычно использовались бутоны роз, апельсинового дерева или вербены — натуральные или искусственные. Чтобы локоны не рассыпались во время танцев, их покрывали сеткой. Ее делали из шелка под цвет волос или плели из золотых нитей, бархата или кожи. Сеточки расшивали драгоценными камнями или жемчугом. Замужние дамы могли украсить свою прическу перьями. Юным барышням подобные вольности строго запрещались.

Бонус: по-разному использовали турнюры

Турнюры использовали и с другой целью. Некоторые дамы укрепляли на этой «полочке» корзины для кошек, чтобы брать своих любимиц на прогулку. При этом руки у барышень оставались свободными. Впервые это модное веяние появилось во Франции, на одном из курортов. Неизвестно, переняли ли эту привычку дамы в других странах, но в Великобритании к концу XIX века кошки стали популярными домашними питомцами. Только в Лондоне обитало около 300 тысяч пушистых любимцев. К сожалению, ни одного изображения кошачьей корзинки на турнюре не сохранилось.