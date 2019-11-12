16 главных отличий между российскими и американскими школами

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Если судить по сериалам, то главное отличие американской школы от российской состоит в том, что в США у учеников гораздо больше времени на личную жизнь, а еще есть собственные шкафчики. Если послушать родителей, то в одной системе не дают никаких знаний, другая же прокладывает для ребенка широкую дорогу в жизнь. Правда, какая именно система хорошая, а какая — плохая, однозначного мнения так и нет.

Нам в AdMe.ru всегда хочется разобраться во всем самим, и вот что удалось узнать про главные отличия американской школы от российской.

Начало учебного года

1 сентября — День знаний. Сложно найти россиянина, незнакомого с этим праздником и не подозревающего, когда у школьников начинается учебный год. В США дети в разных штатах приступают к учебе в разное время, каждый округ имеет право решить этот вопрос самостоятельно, главное — выбрать дату не раньше начала августа и не позднее середины сентября.

Другие государственные стандарты

Большинство отличий российской школы от американской можно уложить в одну короткую фразу: «у них другие стандарты». И понимать ее стоит буквально. Образование в России подчинено ФГОС (Федеральным государственным образовательным стандартам), четким требованиям, прописанным в многостраничных документах. Они касаются всей организации процесса, регламентируют программы, разрешенные учебники, разнообразную отчетность. В США есть CCSS (Общие основные государственные стандарты), которые тоже не опишешь в двух предложениях. Однако объем этого документа в разы меньше, в нем всего лишь описано, какие знания и навыки по основным предметным направлениям должны быть у детей к концу каждого этапа обучения. В американских стандартах нет указаний, какие темы в какой последовательности и в какой форме должны изучать дети. Это остается на усмотрение школьных округов, самих школ и конкретных преподавателей.

В старшей школе нет одноклассников

В американской картине мира основная задача школы заключается не в том, чтобы научить всех детей физике или лирике, а в том, чтобы помочь каждому ребенку понять, что ему интересно, чем он хочет заниматься в жизни, поспособствовать первым шагам в этом направлении. Российские школьники часто задают родителям вопросы из серии «Я хочу быть архитектором, зачем мне учить про синекдоху?» В США считают, что незачем. Если российское образование делает ставку на человека эрудированного, то американское выступает за узких специалистов. Поэтому уже в средней школе предметы делятся на обязательные (несколько) и факультативные (множество). Каждый ученик должен набрать не меньше определенного количества учебных часов на свой выбор. Организовывать детей в классы нет никакого смысла, ведь единое расписание для них создать невозможно. Те, кто вместе прослушал урок по химии, не должны вместе идти на математику, потому что у кого-то из них по расписанию робототехника, у кого-то — испанский, третьи же торопятся на биологию.

Детей не учат писать красиво

Умение писать как минимум разборчиво — одно из основных требований к российскому школьнику. Сколько детских и, что скрывать, родительских слез было пролито над прописями, как много для нас значат заветные клеточки, которые надо пропустить слева и отсчитать вниз. В американских школах считают, что ребенок должен уметь писать, этого достаточно. Более того, лишь в 7 штатах от детей добиваются, чтобы они научились хоть как-то писать прописными буквами. В остальных считают, что достаточно печатных. Зато компьютерному вводу научат уже на первых ступенях образования, и многие домашние работы разрешат сдавать в распечатанном виде. Стоит ли завидовать американским первоклашкам? Решать вам, но, возможно, перед этим стоит ознакомиться с многочисленными исследованиями, доказывающими прямую связь между письмом от руки и мышлением.

Школьникам не нужно вставать, когда учитель входит в класс

В российской школе уверены, что дисциплина и формальное уважение к учителю тесно связаны с академической успеваемостью. В американской школе во главе угла стоят демократические ценности. Когда учитель входит в класс, дети могут не вставать. От них требуется лишь переключить свое внимание на преподавателя. Одним из базовых навыков учащихся у американцев считается умение участвовать в дискуссии, высказывать идеи и аргументировать их. Поэтому в США во время урока в классе может стоять гвалт, если разгорелся горячий спор между учениками и преподавателем, а руку ребенок поднимает, чтобы привлечь к себе внимание, а не чтобы получить право на ответ.

Оценка — личное дело ученика

5-балльной российской системе американцы предпочитают 5-буквенную — от литеры А, за которой кроется «отлично», до литеры E, которую учителя часто заменяют на F, поскольку она обозначает полное фиаско, фейл (fail). Но если вы ужаснулись жесткости этой системы, то учтите, что в США ни одному учителю не придет в голову озвучить оценку ученика перед всем классом. Похвалить ответ или работу вслух можно, но не озвучить оценку, даже если она отличная, ведь это будет нарушением столь важного для американцев «прайвеси».

Нет родительских собраний, но родительские чатики есть

Основные цели родительских собраний в России — довести до родителей требования школы к ученикам, поговорить об их успеваемости и поведении и вынести на обсуждение какие-то внутришкольные дела. Все эти причины собраться всем родителям вместе американцам кажутся дикими. То, чего американская школа хочет от своего ученика, она старается донести до него лично. Успехи и проблемы детей преподаватель обсуждает с родителями приватно, иное положение дел — грубейшее нарушение принятых норм. Встречи конфиденциальны, и присутствие мучительно краснеющего ребенка, о котором то и дело говорят в третьем лице, на них зачастую не предусмотрено. Общешкольными же делами занимается совет школы. Школьные новости родители узнают через специальную рассылку, и это именно информация, а не вопросы для широкой дискуссии.

Вместо родительских комитетов — ассоциации родителей

Среди родителей всегда найдутся те, кто рвется принять участие в школьных делах. В России им прямая дорога в родительский комитет, который во многих случаях становится постоянным источником конфликтов всех со всеми. Именно мамам из родительского комитета чаще всего приходят гениальные идеи скинуться на что-либо, отметить окончание учебного года с помпой, достойной провинциальной свадьбы, и «отблагодарить преподавателей». В США любой активный родитель может вступить в PTA (Parent Teacher Association) — серьезную организацию с членскими взносами и существенным политическим влиянием. Там он сможет заниматься решением не только внутришкольных, но и общенациональных вопросов, касающихся благополучия детей. А вот заботы меньшего масштаба — испечь пирог к школьной ярмарке, помочь сшить костюмы, сопроводить детей на экскурсию — решаются на волонтерских началах: преподаватели в специальной рассылке оповещают о том, какая и где им понадобится помощь, а желающие откликаются.

В наказание ученика могут не пустить в школу

Вот здесь сериалы нам не врут: одно из худших наказаний для американского подростка — это исключение его из школы на несколько дней. В США исходят из установки, что учеба нужна прежде всего ребенку, он сам выбирает свое будущее, поэтому необходимость наверстывать упущенное — серьезная санкция. Однако перед тем, как дойти до серьезных мер, будут испробованы многие другие методы. Решать любой конфликт будут и школьный психолог, и социальный педагог. В России с нарушителем порядка решать проблему также будут и педагоги, и специалисты. Но отстранить от занятий у нас нельзя. В случае неоднократных нарушений — при условии что школа докажет, что ею приняты все меры, — ребенка могут отчислить. Но это очень сложный процесс, в который вовлечены многие инстанции, включая комиссию по делам несовершеннолетних.

Учитель может петь на уроке рэп

Учитель в американской школе знает, что перед ним стоит цель заинтересовать детей, а затем привести их к конкретному результату. В том, как именно он этого достигнет, преподаватель имеет определенную свободу. Например, он может читать рэп, чтобы донести до учеников алгебраические законы, предположив, что его аудитория — дети из бедного бандитского латиноамериканского района — способна усвоить их именно в таком виде. Лицензии (она является обязательной для любого педагога, иначе он не сможет продолжать работать в школе) можно лишиться не за внедрение новаций, а за поведение, нарушающее личные границы учащегося. Знакомая многим российским школьникам фраза «А голову ты дома не забыл?» в Америке является для учителя верной путевкой на тот самый совет школы, а дальше могут последовать и судебные разбирательства. В то же время ученик может позволить себе пренебрежительное отношение к преподавателю с куда менее серьезными последствиями.

Звонок на урок может и не прозвенеть

Во многих американских школах нет звонков. Считается, что и ученики, и учителя способны сами следить за временем. Часы в поле зрения есть? Все, этого достаточно. Перемены совсем короткие: похоже, в США, как и в России, школы руководствуются принципом «лучший отдых — это смена деятельности» и предоставляют ученикам минут 5–7, которых как раз хватит, чтобы поменять учебники и отправиться в другой класс. Самая длинная перемена — на обед — всего одна и длится от 20 до 40 минут. Поэтому верить сериалам, в которых американские подростки подолгу выясняют отношения во время перерывов, не стоит.

Школьники не ходят на кружки

В американских школах нет кружков. Внеурочная деятельность является фактически частью программы. Многочисленные объединения, такие как школьный оркестр, дискуссионный клуб, театр, газета или радиостанция, клуб участников олимпиад, считаются очень серьезными занятиями, о них упоминают в специальных письмах в колледж, а участие в них повышает шансы на поступление. Такой подход зачастую приводит к тому, что ученики, вопреки изначальному плану, выбирают не то, что им интересно, а то, что будет лучше смотреться в сопроводительном письме в приемную комиссию. Расслабиться и заниматься вышиванием и керамикой могут себе позволить только те, кто изначально не метит в престижные высшие учебные заведения.

И спортивных секций у них тоже нет

«Спортивная секция» — еще одно чуждое американцам словосочетание. Спорт — это важная часть американской школьной культуры: у каждой школы есть несколько спортивных площадок для занятий бейсболом, футболом и баскетболом, могут быть свои корты и бассейн. Проявив себя как спортсмен, ученик может включить такие виды деятельности в свое расписание, заменив ими в старших классах физкультуру.

Школьников поощряют проявлять креативность, в том числе и в одежде

В большинстве школ США форма не обязательна, часто отсутствует даже определенный дресс-код. Требования к внешнему виду детей, считают американцы, ограничивают их возможность самовыражаться, мешают быть креативными. Замечания по поводу внешнего вида от учителя грозят бедой самому учителю, ведь его могут упрекнуть в сексизме и нетолерантности. При этом школа может продавать или предоставлять даром вещи со своей эмблемой — толстовки, футболки, кепки. Часто дети сами выбирают такую одежду: либо потому что так им удобно, либо из патриотизма.

В школу и из школы можно ездить на специальном автобусе

Как добирается до школы российский ученик, это забота его родителей. Кого-то подвозят на машине, некоторых отпускают одних пешком или на общественном транспорте. В Америке около 480 тыс. желтых школьных автобусов каждый будний день перевозят примерно 25 млн детей в школу и обратно. Никто не обязывает ездить только на них, но в любой учебный день автобусы выходят на маршрут. Все, что требуется, — успеть на остановку вовремя.

Школьнику нужен пропуск, чтобы выйти из класса

В большинстве американских школ, для того чтобы покинуть класс, школьнику мало простого разрешения учителя. Ученик получает бумажку-пропуск, где написано, в какое время его отпустили и куда он направляется. Любой преподаватель может, столкнувшись с ребенком в коридоре в урочное время, не просто спросить, куда он направляется, и удовлетвориться ответом, но и попросить показать подтверждение.

Разница в подходе к образованию в России и Америке во многом объясняется культурными особенностями, различиями в менталитете. Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Что русскому хорошо, то для американца вмешательство в частную жизнь». Российское образование сегодня старается меняться, подстраиваясь под требования общества, в то время как американцы все чаще говорят о том, что их система нуждается в значительных реформах. Мы в AdMe.ru желаем успеха всем учителям и учащимся. А у вас хотим спросить: какой вы видите современную школу? Какие нужно сохранить традиции и ввести инновации?