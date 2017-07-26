16 фотографий о том, что жизнь знаменитостей похожа на нашу больше, чем мы думаем

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Говорят, знаменитости могут позволить себе любые капризы. Но в реальности многие предпочитают вести обычный образ жизни: копаться в огороде по выходным, печь пироги из залежавшихся фруктов и стричь детей обычной машинкой. AdMe.ru собрал несколько фотодоказательств, что наша жизнь гораздо сильнее похожа на жизнь знаменитостей, чем казалось прежде.

Железный Арни сам стрижет сына

Арнольд Шварценеггер с удовольствием берет на себя роль парикмахера, когда надо подравнять шевелюру сыну Патрику. С сыновьями Арнольд почти незаметно катается на велосипедах по всему миру и наслаждается отменным пивом во время Октоберфеста в традиционном костюме.

Шакира красит ногти, пока на работе перерыв

Рядом на столике — целая коробка с большой коллекцией лаков для ногтей. Певица — известный трудоголик и, записывая песни, буквально живет на работе. А во время обеденных перерывов танцует хип-хоп, ожидая своей очереди в магазине.

Собака Леди Гаги снова спит там, где нельзя

Кожи — один из 3 французских бульдогов, которые живут у Леди Гаги. У одного из них даже есть свой инстаграм. Певица любит баловать своих питомцев. Но зачем все подарки, когда самое заветное — поспать среди подушек на хозяйской кровати.

Жизель Бюндхен хвастается собственной рассадой

Жизель Бюндхен и ее муж Том Брэди следят за своей фигурой. Для этой пары специалисты подобрали специальную диету, в основе которой — натуральные продукты. Часть из них модель с удовольствием выращивает дома.

Чудо-женщина расслабляется с раскрасками

Актриса Галь Гадот снимает стресс в перерывах между сложными съемками и личной жизнью при помощи раскрасок для взрослых, прогулок на свежем воздухе, смеха и музицирования.

Лив Тайлер не стесняет быть обычной мамой

У актрисы трое маленьких детей, с которыми она в свое удовольствие проводит время, едва успевая сниматься в новых проектах. В ее инстаграме есть даже фото Стивена Тайлера, заботливо кормящего внуков из бутылочки.

Лиз Херли экономит на услугах садовников

Известная актриса обожает свой сад. Здесь она занимается йогой, готовит барбекю и выгуливает всех своих собак. В интервью она часто подчеркивает, что жизнь за городом — основной источник ее сил и молодости.

Камерон Диас и посиделки с подругами на кухне

Камерон Диас и Дрю Бэрримор стали подругами еще до съемок в «Ангелах Чарли». А затем к их веселой компании присоединилась Риз Уизерспун (которая ни капли не боится попасть в смешную ситуацию). Красотки часто вместе отдыхают.

Эд Ширан подрабатывает в массовке сериалов

На самом деле сняться в сериале его уговорила актриса Мэйси Уильямс, которая является большой поклонницей британского музыканта. Следующим появлением на ТВ-экране станет роль Эда в культовом мультсериале «Симпсоны».

Энн Хэтэуэй ужасно краснеет перед выступлениями

Но всегда с радостью поддерживает других и вдохновляет собственным примером: обрезает старые джинсы в удобные шорты, активно участвует в социальных проектах и не стесняется подшучивать над собой.

Люси Лью рисует для себя и друзей

Люси Лью — красивая и очень активная женщина, которая успевает все: заглянуть на выставку с годовалым малышом в рюкзаке, отработать на съемочной площадке полдня и продемонстрировать потрясающую растяжку во время вечернего ток-шоу.

Том Хэнкс фоткается с чужими машинами

Том Хэнкс фотографируется с чужими машинами, в шутку выдавая за свои, делает кадры одиноко лежащих на земле перчаток и рассказывает, как круто работать с печатными машинками, на которых до сих пор пишет все свои тексты.

По выходным Даутцен Крус пропалывает грядки в огороде

Супермодель Даутцен Крус много времени проводит с семьей и не стесняется рассказывать о повседневной жизни: как приятно выпить бокальчик вина после того, как уложил детей, или побыть наедине с собой субботним вечером.

Крис Прэтт и рыба его мечты

Популярный голливудский актер в выходные часто катается с сыном на рыбалку и тратит тысячи долларов на пластиковых червей и удочки, ворует тканевые маски у своей жены Анны Фэрис и подшучивает над коллегами по кино.

Хелен Миррен дождалась полупустой автобус

Обаятельная Хелен Миррен любит делиться яркими впечатлениями из своей жизни: как получила докторскую степень, полюбила маленькие итальянские города или встретила эльфов Санты в переполненном автобусе.

Дрю Бэрримор не пропускает занятия йогой

Веселая Дрю Бэрримор много времени проводит с детьми и семьей: устраивает вечеринки у бассейна, занимается творчеством и даже готовит пироги из бананов, пока те не испортились.