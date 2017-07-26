16 фотографий о том, что жизнь знаменитостей похожа на нашу больше, чем мы думаем
Говорят, знаменитости могут позволить себе любые капризы. Но в реальности многие предпочитают вести обычный образ жизни: копаться в огороде по выходным, печь пироги из залежавшихся фруктов и стричь детей обычной машинкой.
AdMe.ru собрал несколько фотодоказательств, что наша жизнь гораздо сильнее похожа на жизнь знаменитостей, чем казалось прежде.
Железный Арни сам стрижет сына
Арнольд Шварценеггер с удовольствием берет на себя роль парикмахера, когда надо подравнять шевелюру сыну Патрику. С сыновьями Арнольд почти незаметно катается на велосипедах по всему миру и наслаждается отменным пивом во время Октоберфеста в традиционном костюме.
Шакира красит ногти, пока на работе перерыв
Рядом на столике — целая коробка с большой коллекцией лаков для ногтей. Певица — известный трудоголик и, записывая песни, буквально живет на работе. А во время обеденных перерывов танцует хип-хоп, ожидая своей очереди в магазине.
Собака Леди Гаги снова спит там, где нельзя
Кожи — один из 3 французских бульдогов, которые живут у Леди Гаги. У одного из них даже есть свой инстаграм. Певица любит баловать своих питомцев. Но зачем все подарки, когда самое заветное — поспать среди подушек на хозяйской кровати.
Жизель Бюндхен хвастается собственной рассадой
Жизель Бюндхен и ее муж Том Брэди следят за своей фигурой. Для этой пары специалисты подобрали специальную диету, в основе которой — натуральные продукты. Часть из них модель с удовольствием выращивает дома.
Чудо-женщина расслабляется с раскрасками
Актриса Галь Гадот снимает стресс в перерывах между сложными съемками и личной жизнью при помощи раскрасок для взрослых, прогулок на свежем воздухе, смеха и музицирования.
Лив Тайлер не стесняет быть обычной мамой
У актрисы трое маленьких детей, с которыми она в свое удовольствие проводит время, едва успевая сниматься в новых проектах. В ее инстаграме есть даже фото Стивена Тайлера, заботливо кормящего внуков из бутылочки.
Лиз Херли экономит на услугах садовников
Известная актриса обожает свой сад. Здесь она занимается йогой, готовит барбекю и выгуливает всех своих собак. В интервью она часто подчеркивает, что жизнь за городом — основной источник ее сил и молодости.
Камерон Диас и посиделки с подругами на кухне
Камерон Диас и Дрю Бэрримор стали подругами еще до съемок в «Ангелах Чарли». А затем к их веселой компании присоединилась Риз Уизерспун (которая ни капли не боится попасть в смешную ситуацию). Красотки часто вместе отдыхают.
Эд Ширан подрабатывает в массовке сериалов
На самом деле сняться в сериале его уговорила актриса Мэйси Уильямс, которая является большой поклонницей британского музыканта. Следующим появлением на ТВ-экране станет роль Эда в культовом мультсериале «Симпсоны».
Энн Хэтэуэй ужасно краснеет перед выступлениями
Но всегда с радостью поддерживает других и вдохновляет собственным примером: обрезает старые джинсы в удобные шорты, активно участвует в социальных проектах и не стесняется подшучивать над собой.
Люси Лью рисует для себя и друзей
Люси Лью — красивая и очень активная женщина, которая успевает все: заглянуть на выставку с годовалым малышом в рюкзаке, отработать на съемочной площадке полдня и продемонстрировать потрясающую растяжку во время вечернего ток-шоу.
Том Хэнкс фоткается с чужими машинами
Том Хэнкс фотографируется с чужими машинами, в шутку выдавая за свои, делает кадры одиноко лежащих на земле перчаток и рассказывает, как круто работать с печатными машинками, на которых до сих пор пишет все свои тексты.
По выходным Даутцен Крус пропалывает грядки в огороде
Супермодель Даутцен Крус много времени проводит с семьей и не стесняется рассказывать о повседневной жизни: как приятно выпить бокальчик вина после того, как уложил детей, или побыть наедине с собой субботним вечером.
Крис Прэтт и рыба его мечты
Популярный голливудский актер в выходные часто катается с сыном на рыбалку и тратит тысячи долларов на пластиковых червей и удочки, ворует тканевые маски у своей жены Анны Фэрис и подшучивает над коллегами по кино.
Хелен Миррен дождалась полупустой автобус
Обаятельная Хелен Миррен любит делиться яркими впечатлениями из своей жизни: как получила докторскую степень, полюбила маленькие итальянские города или встретила эльфов Санты в переполненном автобусе.
Дрю Бэрримор не пропускает занятия йогой
Веселая Дрю Бэрримор много времени проводит с детьми и семьей: устраивает вечеринки у бассейна, занимается творчеством и даже готовит пироги из бананов, пока те не испортились.