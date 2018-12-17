16 фотографий, которые покажут, как выглядят различные предметы в разрезе

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Кто в детстве не любил разбирать игрушки, чтобы узнать, что находится внутри? Мы хоть уже и не дети, но до сих пор не против увидеть некоторые вещи разрезанными пополам. Например, кресло, шишку, цветок розы или раковину головоногого моллюска.