16 фотографий, которые покажут, как выглядят различные предметы в разрезе
Кто в детстве не любил разбирать игрушки, чтобы узнать, что находится внутри? Мы хоть уже и не дети, но до сих пор не против увидеть некоторые вещи разрезанными пополам. Например, кресло, шишку, цветок розы или раковину головоногого моллюска.
AdMe.ru собрал 16 фотографий, которые покажут внутреннее устройство повседневных вещей.
Коробочка мака с не созревшими семенами
Роза
Шишка
Бейсбольный мяч
Унитаз
Автомобильный мост
Нога слона
Металлопластиковое окно
Мотоциклетный шлем
Грузовой корабль
Зуб человека
Объектив
Зажигалка Zippo
Замок
Задняя часть Boeing 727
Картофель сорта «пурпурный король»
Пурпурный картофель в разрезе похож на какую-то галактику. Кстати, напишите, кто заметил человека на фотографии с грузовым кораблем?
Фото на превью halfpics / instagram, ayatakashima / instagram