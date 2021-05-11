16+ фото звезд и их детей в одном возрасте, которые расскажут о родстве круче теста ДНК
К детям известных людей приковано особое внимание: поклонники следят за их судьбой не менее тщательно, чем за жизнью их родителей. И волей-неволей размышляют, в какой мере им передались талант и харизма. А вопрос, насколько звездные детки внешне похожи на своих знаменитых мам и пап, кажется, волнует даже тех, кто весьма далек от мира шоу-бизнеса.
Мы в AdMe.ru покопались в фотоархивах и сравнили снимки знаменитостей и их чад, сделанные в одном и том же возрасте. Сходство некоторых пар настолько велико, что эти коллажи могли бы стать худшей рекламой генетического теста.
Дэвид Бекхэм и Ромео Джеймс Бекхэм в 17 лет
Кейт Уинслет и Миа Триплтон в 20 лет
Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна в 23 года
Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года
Дэниел Дэй-Льюис и Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис в 25 лет
Настасья Кински и Кения Кински-Джонс в 26 лет
Мел и Майло Гибсоны в 26 лет
Роми Шнайдер и Сара Бьязини в 27 лет
Орнелла Мути и Найке Ривелли в 29 лет
Жан-Клод Ван Дамм и Кристофер Ван Варенберг в 32 года
Бетт Мидлер и Софи фон Хасельберг в 32 года
Типпи Хедрен и Мелани Гриффит в 34 года
Майкл и Кэмерон Дугласы в 40 лет
Том и Колин Хэнксы в 42 года
Вупи Голдберг и Алекс Мартин в 44 года
Катрин Денев и Кьяра Мастроянни в 48 лет
А насколько вы похожи на своих родителей? Поделитесь фотографиями в комментариях.
Фото на превью Sense and Sensibility / Columbia Pictures, Shadows / Feline Films
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