16+ фото звезд и их детей в одном возрасте, которые расскажут о родстве круче теста ДНК

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К детям известных людей приковано особое внимание: поклонники следят за их судьбой не менее тщательно, чем за жизнью их родителей. И волей-неволей размышляют, в какой мере им передались талант и харизма. А вопрос, насколько звездные детки внешне похожи на своих знаменитых мам и пап, кажется, волнует даже тех, кто весьма далек от мира шоу-бизнеса.

Мы в AdMe.ru покопались в фотоархивах и сравнили снимки знаменитостей и их чад, сделанные в одном и том же возрасте. Сходство некоторых пар настолько велико, что эти коллажи могли бы стать худшей рекламой генетического теста.

Дэвид Бекхэм и Ромео Джеймс Бекхэм в 17 лет

Кейт Уинслет и Миа Триплтон в 20 лет

Арнольд Шварценеггер и Джозеф Баэна в 23 года

Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц в 23 года

Дэниел Дэй-Льюис и Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис в 25 лет

Настасья Кински и Кения Кински-Джонс в 26 лет

Мел и Майло Гибсоны в 26 лет

Роми Шнайдер и Сара Бьязини в 27 лет

Орнелла Мути и Найке Ривелли в 29 лет

Жан-Клод Ван Дамм и Кристофер Ван Варенберг в 32 года

Бетт Мидлер и Софи фон Хасельберг в 32 года

Типпи Хедрен и Мелани Гриффит в 34 года

Майкл и Кэмерон Дугласы в 40 лет

Том и Колин Хэнксы в 42 года

Вупи Голдберг и Алекс Мартин в 44 года

Катрин Денев и Кьяра Мастроянни в 48 лет