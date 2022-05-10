16 обыденных фото из Южной Кореи, способных поразить весь остальной мир

Каждая страна любопытна по-своему. При этом быт в одном месте на Земле может так сильно отличаться от привычных дней в другом, что ненароком задаешься вопросом: а точно ли мы на одной и той же планете живем? Однозначно уголок, куда точно хочется заглянуть, — это Южная Корея.

Мы в AdMe.ru устроили виртуальный тур по Корее — месту, которое манит своей неординарностью.

В Южной Корее Kodak продает одежду и аксессуары

Дилерский центр автокомпании

«Я пошел в кафе-аквариум в Сеуле. Можно сидеть прямо перед аквариумом»

Парковка в Сеуле

Шоу дронов в Южной Корее

«Такая вот закуска — жареные личинки. Пахнут и на вкус просто как масло. Если закрыть глаза, то ничего страшного»

Необычные товары для кошек можно купить в Корее: куриная грудка для питомцев и спонжи для сбора шерсти во время стирки

В Корее есть магазин ручек, где можно собрать свою

«Бесплатная закусочная в моей компании в Южной Корее»

Типичный школьный обед в Южной Корее

Автомат по приготовлению рамена

Это не суши. Ведь перед вами не японское блюдо, а корейский кимбап

Рис для кимбапа приправляется кунжутным маслом. Рис для суши приправляется уксусом. У них также есть другие отличия, например традиционные начинки разные. © Grand_Possibility_69 / Reddit

В корейских поездах транслируют «исцеляющие передачи», в которых в течение 5 минут просто показывают новорожденных щенков

Просто случайный обед

Почему это вообще существует? Хлопья со вкусом зеленого лука

«Сегодня утром в корейском ресторане быстрого питания мне подарили помидор»