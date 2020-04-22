16 фото, доказывающих, что у членов британской королевской семьи все в порядке с чувством юмора

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Члены королевской семьи Великобритании всегда под прицелом фотокамер. Они обязаны хранить вековые традиции, подавать хороший пример каждым своим поступком и соблюдать протокол. Но все же тонкое чувство юмора и умение смеяться над собой не спрячешь, даже если ты наследник престола.

AdMe.ru отыскал фотографии, доказывающие, что члены британской королевской семьи умеют веселиться как никто другой. И на эти снимки сложно смотреть без улыбки.

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Кого из членов британской королевской семьи вы считаете самым веселым?