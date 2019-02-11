16 фишек в школах и университетах со всего мира, из-за которых на уроки ходят даже отпетые двоечники

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Есть в мире дети, которым повезло попасть в продвинутую школу. Они делают сумасшедшие прически, могут вполне законно похищать учителей и постоянно участвуют во всевозможных конкурсах. А если такому школьнику вдруг потребуется психолог, то, вероятнее всего, это будет не суровый дядечка в очках, а пушистый и ласковый пес.

Мы в AdMe.ru нашли 16 реально существующих образовательных фишек школ и университетов из разных стран мира, из-за которых нам даже захотелось вернуться в детство.

1. День сумасшедших причесок

День сумасшедших причесок (англ. Crazy hair day) — традиция многих школ Америки. Цель торжества проста: позволить детям и их родителям проявить себя с «дикой», необузданной стороны. Часто во время праздника проводят акции по сбору пожертвований. Обычно деньги идут на благоустройство школы.

Для наведения красоты нет никаких правил, и в ход можно пускать любые подручные материалы. Единственное, что ограничивает в творчестве, — собственная фантазия.

2. Животные-терапевты

Во многих школах работают психологи или советники, которые помогают детям справиться со стрессом. Это может быть игровая терапия или просто разговоры по душам. В последнее время некоторые учебные заведения включили в свой штат терапевтических животных, которые выполняют ту же функцию: успокоить ребенка. Чаще всего роль такого врача достается собакам, кошкам, кроликам и лошадям. Бесспорным лидером в пет-терапии являются собаки, поскольку они подсознательно воспринимаются как защитники и дают детям (и не только им, кстати) чувство опоры и спокойствия.

Нередки случаи, когда портреты пушистых «психологов» попадают в школьные альбомы детей или (как на фотографии выше) на доску почета.

3. День мемов

«Носорог – это единорог, который потерял форму. Переубедите меня».

Во многих высших школах США существует так называемая Spirit Week — неделя, каждый день которой имеет определенную тему. И школьники одеваются так, чтобы ей соответствовать. В последние годы популярной стала идея посвящать один из дней мемам. На фотографии выше представлен мем Стивена Краудера, который стал вирусным в 2018 году.

Учащиеся не только наряжаются в костюмы героев интернета, но и разыгрывают узнаваемые, ставшие вирусными сцены из фильмов или видеороликов известных личностей.

4. 100-й день обучения в школе

100-й день учебы – праздник только для первоклашек. Каждая школа в США проводит множество конкурсов для этого торжества, главный из которых – переодевание детей в 100-летних старичков. Иногда учителя просят малышей подготовить коллекции любых вещей в количестве 100 штук. Нередко детям дают задание написать сочинение, связанное с этой магической цифрой, или составить маленький словарик, в котором будет ровно 100 слов.

5. Автоматы с таблетками и средствами гигиены

Такие устройства в учебных заведениях – все еще большая редкость. Между тем в автомате продаются безвредные лекарства (легкие спазмолитики и анальгетики), влажные салфетки, прокладки, бинты и другие необходимые средства гигиены и медицины.

6. Шультюте на 1 сентября

Шультюте (нем. Schultüte), или же цукертюте (нем. Zuckertüte), представляет собой картонный кулек, набитый сладостями. Это традиционный подарок родителей ребенку, который пошел в 1-й класс. Это уникальная традиция Германии. В других странах она практически не встречается, и первоклассник отправляется на уроки с большой охапкой живых цветов.

7. Измеритель шума в библиотеке

Отличный способ сохранять тишину в читальном зале без окриков суровых библиотекарей. К сожалению, подобные устройства устанавливают только в крупных школах и университетах.

8. Книжный фестиваль

Книжный фестиваль (англ. Storybook parade) проводится в октябре. Дети в этот день должны прийти в школу в образе любимого персонажа из какой-либо книги. Саму книгу, кстати, нужно прихватить с собой. Праздник проводится для сохранения любви к чтению. Парад проходит во многих школах мира обычно на регулярной основе - 1 раз в год. Очень популярны подобные торжества в школах Южной Кореи и США.

9. Карнавал в честь Хеллоуина

В Хеллоуин многие школьники США приходят на занятия в карнавальных костюмах. Стоит заметить, что подобная идея должна исходить от родителей, поскольку традиционно праздник не отмечают. А вот в колледжах дело обстоит иначе, в некоторых существуют даже собственные ритуалы. Например, студенты с высочайшим IQ из Массачусетского технологического института сбрасывают с крыши замороженные тыквы (англ. MIT Pumpkin Drop). А в Университете Джоджтауна каждый Хеллоуин студенты смотрят фильм «Изгоняющий дьявола», после чего отправляются на ближайшее кладбище и... дружно воют на луну. Их традиция называется Healy Howl.

10. Курс по миру Гарри Поттера

Несмотря на интригующее название, цели курса вполне прозаичны: рассмотреть систему образования на примере этого бестселлера. Преподают такой факультатив будущим педагогам и филологам. В университетах Великобритании предусмотрена также экскурсия по местам Лондона, где происходят действия этой эпопеи.

11. Весенний бал

Весенний бал в США (англ. Prom) – настоящий официальный прием, куда можно приходить только в смокингах и вечерних платьях. В начале учебного года выпускной класс выбирает членов особенного комитета, который будет заниматься организацией бала. В задачи комитета входит выбор темы торжества (например, «Лунная ночь» или «Начало ХХ века»), поиск диджея и декорирование помещения. Некоторые юные джентльмены заранее узнают цвет платья спутницы и покупают в тон бутоньерку и букет цветов. Обеспеченные ребята заказывают лимузины и появляются на празднике при полном параде. Обязательная часть церемонии – выбор короля и королевы бала. Как правило, ими становятся самые популярные в школе мальчик и девочка.

12. Конкурс объедения

Один из самых занятных обычаев Вестминстерской школы – конкурс объедения (англ. Greaze). Проводится ежегодно начиная с середины XVIII века – как правило, во вторник на масленичной неделе.

События развиваются следующим образом: в актовом зале повар перебрасывает через высокую балку большой блин. А команда студентов в течение минуты отчаянно сражается за него, стремясь урвать как можно больший кусок.

13. Аби-налет

Аби-налет (нем. Abi-Streich) – обязательная часть программы выпускного класса в Германии. На это время старшеклассники становятся полноправными хозяевами школы: они имеют право срывать уроки и даже похищать учителей. Одна из самых популярных проделок – перекрытие коридоров воздушными шарами или стаканчиками с водой.

14. В некоторых школах обувь не нужна

Обувь в Австралии и Новой Зеландии – вовсе не обязательный элемент гардероба даже на уроках физкультуры. Во многом это обусловлено климатом: кроссовки в 40-градусную жару – это не очень удачная идея.

15. Учебные курсы на основе песен и биографии звезд

"19:00. Книжная феминистическая группа".

В Ратгерском университете с 2010 года преподают курс политологии, который основан на текстах песен Бейонсе. Предмет весьма специфичен: студенты изучают феминистическое движение женщин с темным цветом кожи.

В Университете Южной Каролины есть схожий учебный курс по социологии, который основан на творчестве другой известной певицы – Леди Гага. Разработал его профессор, который является поклонником звезды. В описании предмета говорится, что студенту для изучения этой дисциплины вовсе не обязательно быть фанатом артистки, но иметь хоть какой-то интерес к ее творчеству крайне желательно.

16. Плетение корзин под водой

Вообще, плетение корзин под водой (англ. underwater basket weaving) – это фразеологизм, который означает какой-либо бесполезный образовательный курс. Ирония заключается в том, что некоторые учебные заведения действительно разработали его и включили в расписание своих учеников.

Бонус: мальчик из США в качестве домашнего задания снял новостной репортаж

А в вашей школе или университете были предметы или традиции, которые могли бы занять достойное место в нашей подборке?