16 фактов об Адель, простой девочке из неблагополучного района, которая покорила мир

Часто говорят, что мир шоу-бизнеса жесток и циничен. Но все же и в этом мире случаются чудеса, которые показывают, что настоящий талант и работа обязательно вознаградятся. История британской певицы Адель — хорошее тому подтверждение. Ведь ее песни слышали даже те, кто совсем не интересуется современной музыкой.