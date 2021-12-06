16 фактов об Адель, простой девочке из неблагополучного района, которая покорила мир
Часто говорят, что мир шоу-бизнеса жесток и циничен. Но все же и в этом мире случаются чудеса, которые показывают, что настоящий талант и работа обязательно вознаградятся. История британской певицы Адель — хорошее тому подтверждение. Ведь ее песни слышали даже те, кто совсем не интересуется современной музыкой.
Мы в AdMe.ru c удовольствием узнали факты об этой исполнительнице и как ей удалось в юном возрасте стать своеобразным феноменом в Англии и мире.
- Мама родила Адель рано, ей было всего 19, и отец практически сразу ушел из семьи. Девочка жила далеко не в самых благополучных районах Лондона, но мама решила сделать все, чтобы судьба дочки была намного лучше ее собственной. И по сей день Адель благодарна матери и считает ее своим лучшим другом. А вот отношения с отцом у нее были напряженные. Семья ничего не знала о нем, пока Адель не стала известной. Тогда он дал о себе знать и даже заявлял, что проблемы в личной жизни певицы именно оттого, что их связь как отца и дочери была разрушена.
- Петь Адель начала уже в 4 года, и мама помогала развивать талант, девочка выступала везде, где представлялась возможность. Вспоминая детство, певица говорила о том, что в 6 лет перестала читать, потому что считала, что все свободное время должна посвятить музыке. Последней книгой, которую она помнит, была «Матильда» Роальда Даля, роман о 4-летней девочке, которая родилась в неблагополучной семье, но обладает особым даром. И это звучало очень знакомо.
- Адель с детства слушала блюзовых исполнителей середины ХХ века, но обожала и веселых Spice Girls и всегда говорила, что они очень повлияли на ее творчество.
- Став старше, она сумела попасть в школу исполнительского искусства. Это заведение не раз выпускало учеников, которые потом становились звездами, среди них была Эми Уайнхаус. И уже во время учебы Адель стала известной благодаря своей подруге. Она опубликовала песни Адель в социальной сети Myspace. В конце концов ее музыка привлекла внимание звукозаписывающих компаний.
- Но когда ей позвонил первый агент, она подумала, что это розыгрыш или мошенничество, и попросила подругу сопровождать ее на интервью. Уже через несколько месяцев после окончания учебы она подписала контракт и записала свой дебютный альбом.
- Дебютный хит «Hometown Glory» Адель написала всего за 10 минут.
- В 2012 году Адель забрала 6 премий «Грэмми» за одну ночь. Из всех исполнителей такой результат есть только у Бейонсе.
- На премию «Грэмми» Адель номинировали 18 раз, и 15 раз она ее получила. Наряду со всеми другими наградами Адель является обладательницей 3 мировых рекордов Гиннесса. Эти рекорды она установила еще в 2012 году, когда был выпущен альбом «21».
- Певицу не раз упрекали в том, что она имеет лишний вес, но, пока она сама не решила, что хочет постройнеть, на злопыхателей Адель просто не обращала внимания.
- Потерю веса она связывала в том числе с тем, что перестала пить по 10 чашек чая в день, как истинная англичанка. В каждую чашку она клала 2 кусочка сахара. Но, конечно, основную роль сыграли тренировки, которым Адель стала уделять время регулярно.
- Несмотря на опыт, Адель по-прежнему ужасно боится сцены. Она призналась, что больше всего ее пугает тот факт, что люди увидят ее вживую и разочаруются, потому что она будет выглядеть и петь не так, как они представляли. Она признавалась, что иногда ей становится физически плохо за кулисами и накатывают приступы паники.
- Близкой подругой Адель называет Леди Гага. Они подружились, когда должны были записывать дуэт, и, хотя он так и не сложился, дружба оказалась настоящей и крепкой. Среди других ее друзей — Элтон Джон, Дженнифер Лоуренс, Тейлор Свифт, Робби Уильямс.
- Певица любит повеселиться, но иногда веселье выходит ей боком. Например, когда Адель отпраздновала свой 30-й день рождения, многие люди разозлились на нее. Певицу обвинили в том, что вечеринка оскорбляла чувства людей, для которых гибель пассажиров на «Титанике» не пустой звук. Дело в том, что праздник был организован в стиле «Титаника», гости были одеты в старинные наряды, а хозяйка вечера надела платье Роуз из одноименного фильма. Публика была возмущена тем, что, по сути, певица «праздновала трагедию».
- Поклонники часто интересуются личной жизнью певицы, но она особо не распространяется о ней. Известно, что она воспитывает 9-летнего сына Анджело, которого родила, будучи замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. Брак продлился недолго, но певица осталась в хороших отношениях с бывшим мужем и считает его прекрасным отцом. Своей семьей Адель называет сына, мать и домашнюю любимицу — таксу, которую зовут Луи Армстронг.
- Сейчас певица встречается со спортивным агентом Ричем Полом.
А вам нравится эта неординарная певица?
Фото на превью CBS / Ferrari Press / East News
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