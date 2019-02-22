16 фактов о нашем времени, которые обязательно попадут в учебники истории

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Античность у многих из нас ассоциируется с трудами Сократа и завоеваниями Александра Македонского, Средневековье — с охотой на ведьм и эпохой великих географических открытий. Интересно, а какими достижениями запомнится следующим поколениям начало XXI века?

AdMe.ru, конечно, не дает 100 % гарантии, что все эти факты войдут в учебники новейшей истории. Но, согласитесь, неплохой шанс у них есть.

1. Расцвет компьютерных технологий в кино

Мало какие съемки сейчас обходятся без компьютерных спецэффектов. Один из последних примеров — главный персонаж фильма «Алита: Боевой ангел». Глаза девушки-киборга сделаны неестественно большими, как у персонажей манги. Чтобы добиться такого эффекта, лицо актрисы Розы Салазар снимали с помощью технологии захвата изображения, а глаза «увеличивали» в специальных компьютерных программах. Более того, в XXI веке даже смерть перестала быть уважительным поводом для прекращения сценической карьеры. Современные технологии позволяют популярным певцам выступать перед поклонниками в образе голограммы. Это случилось, к примеру, с Майклом Джексоном: он умер в 2009 году, а 5 лет спустя «исполнил» очередной хит на концерте в Лас-Вегасе.

2. Удаленная работа и виртуальные лекторы

XXI век стал золотым временем для фрилансеров, а также для тех, кто не любит долго сидеть на одном месте. Многие специалисты IT-сферы предпочитают работать удаленно, а ведение блога уже можно назвать полноценным бизнесом. Даже преподаватели университетов и академий нередко отправляются в виртуальные «командировки», читая по скайпу лекции иногородним и иностранным студентам. В имперском колледже Лондона пошли еще дальше: там постепенно вводят инновационный вид лекций. Вести их станут преподаватели, которые будут появляться в аудитории в виде голограммы.

3. Голограммы как вид искусства

Фраза «прикоснуться к прекрасному» совсем скоро обретет символический смысл, ведь уже сейчас идет активная работа по «переходу» искусства в виртуальный формат. На сцену выходят голографические балерины, а на музейных выставках появляются полноцветные цифровые копии экспонатов. Этот метод взяли на вооружение даже аукционные дома: один из них использовал голограммы, чтобы «показать» своим клиентам один объект одновременно в Лондоне и в Гонконге. В результате участник аукциона в Гонконге приобрел произведение искусства, основываясь только на просмотре голограммы.

4. Начало эры планшетных компьютеров

В 2002 году Билл Гейтс представил прототип планшетного ПК с голосовым и рукописным вводом данных через сенсорный дисплей. Это оказалось весьма удачной попыткой компании Microsoft адаптировать компьютеры к повседневным потребностям людей, которые привыкли делать заметки на совещаниях, постоянно общаться по электронной почте или читать документы с экрана.

5. Оцифровка знаний, накопленных за всю историю человечества

Времена, когда надо было записываться в очередь на книгу в библиотеке, давно ушли в прошлое. Совсем мало сейчас осталось литературных произведений, картин или научных трудов, которые еще не подверглись оцифровке. Доступ ко многим из них в любое время может получить любой желающий. В 2008 году в интернете появился сайт Еuropeana, который содержит отсканированные картины, архивные звукозаписи, а также фотографии, фильмы, карты, книги и манускрипты из фондов тысячи европейских музеев, библиотек и архивов. Пользователи этого ресурса получают возможность листать фолианты Британской библиотеки, лежа на диване, и рассматривать «Мону Лизу» без необходимости стоять в очереди в Лувр.

6. Технологии дополненной реальности

Шлем виртуальной реальности в считаные секунды переносит нас в другое измерение. Например, в пространство видеоигры, где мы можем перемещаться и взаимодействовать с персонажами. И это не единственный способ применения VR-технологий. В течение 15 лет симуляторы виртуальной деятельности активно используются в детской реабилитации. На тренажерах с дополненной реальностью занимаются маленькие пациенты с ДЦП и прочими с неврологическими расстройствами. Это помогает им закрепить выполнение определенных действий и перестать бояться неудачи в реальном мире.

7. Выход в межзвездное пространство

5 ноября 2018 года запущенный NASA межпланетный зонд Voyager-2 вышел в межзвездное пространство. Он был запущен летом 1977 года и сейчас находится примерно в 18 млрд км от Земли, выполняя расширенную миссию по изучению внешних границ Солнечной системы. Ранее в глубокий космос вышел Voyager-1. Ученые считают, что поддерживать связь с межзвездными путешественниками им удастся до 2027 года. Из грустных событий в Солнечной системе: 24 августа 2006 года стало на одну планету меньше. Этого звания ученые лишили маленький Плутон.

8. От недовольства собой — к бодипозитиву

Психологи говорят, что повсеместное распространение средств массовой информации усилило стремление женщин к физическому совершенству. Они буквально тонули в бесконечном потоке статей из серии «Как похудеть», страшилок об ожирении и фотографий худых моделей в модных платьях. В результате бесконечная гонка за стройностью уже порядком надоела, и мы получили в ответ новое движение — бодипозитив. Женщины постепенно перестают стесняться своего телосложения, а на обложках популярных журналов появляются модели «плюс сайз».

9. Первый президент-афроамериканец и папа римский из Нового Света

В 2009 году президентом США был избран Барак Обама, который стал первым афроамериканцем, занявшим этот пост. На волне общего энтузиазма Нобелевский комитет сразу же присудил новому лидеру страны Премию мира. Несколько лет спустя — в 2013 году — Римскую католическую церковь возглавил аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо. Он выбрал себе имя Франциск и стал первым папой римским из южноамериканской страны.

10. Соцсети вместо общения

В 2004 году американский студент Марк Цукерберг вместе со своими соседями по комнате придумал Facebook, и понеслось... Теперь в соцсетях можно рассказывать о себе, находить друзей, читать новости, зарабатывать, знакомиться, размещать рекламу, собирать деньги на лечение и делать еще кучу разных вещей. Сейчас в социальных сетях зарегистрированы миллионы пользователей со всего мира. Ученые даже переживают, что многие из нас забывают о важности живого общения и чаще проводят время, уткнувшись в экран компьютера или смартфона.

11. Появление технологий родом из фантастических фильмов

Еще пару десятков лет назад в ответ на фразу «Дойдешь до леса — позвони» можно было покрутить пальцем у виска. А сейчас подобные вещи воспринимаются как обыденное явление. Мы быстро освоили сотовые телефоны, программы видеосвязи и совсем скоро сможем общаться с виртуальной проекцией собеседника (совсем как в «Звездных войнах»).

12. Появление биометрических документов

Обычные бумажные документы постепенно начинают уходить в прошлое. Сейчас легко можно получить биометрический загранпаспорт со встроенным микрочипом. Он позволяет подтвердить личность буквально за пару секунд, сокращая время досмотра в аэропорту. Вполне возможно, что следующим шагом в этом направлении станет распознавание человека по уникальному рисунку сетчатки. Но пока ученые столкнулись с рядом трудностей: сложностью сделать высококачественный снимок и отказами людей погружать глаза в специальное устройство для первичного сканирования.

13. Необычная архитектура

Пожалуй, пионерами в области необычной архитектуры XXI века можно назвать архитекторов, проектировавших для Дубая. Именно здесь в 2010 году возвели самое высокое здание в мире — «Бурдж Халифа» (828 м), а в ближайшее время готовятся переплюнуть собственный рекорд и завершают строительство 928-метровой башни в «Дубай Крик Харбор». А еще дубайцы создали «офис будущего» — первое в мире офисное 3D-здание. Чтобы напечатать его, понадобилось 17 дней, один сотрудник и 6-метровый принтер. На сборку здания ушло двое суток и еще 3 месяца — на интерьерные работы и ландшафтный дизайн.

14. Искусственное сердце и напечатанное ухо

В 2001 году в Америке провели первую операцию по имплантации искусственного сердца. Устройство под названием AbioCor было установлено Роберту Тулзу. К сожалению, он смог прожить с новым сердцем всего 151 день и на данный момент девайс уже снят с производства. А вот эксперименты с «напечатанными» органами, кажется, обещают стать более удачными. Совсем недавно китайские ученые вырастили новые уши для 5 детей (розовый комочек на картинке — это как раз заготовка для будущего органа слуха).

В лаборатории создали 3D-печатную модель, а затем собрали клетки хряща из деформированного уха. В течение 3 месяцев их растили в специальном растворе, а затем благополучно привили маленьким пациентам.

15. Новые направления в творчестве

Исследователи отмечают, что искусство начала XXI века стало активно откликаться на социальные проблемы. Один из ярких примеров — творчество художницы Николь Декстрас, которая решила привлечь внимание к экологической обстановке в мире. Ее зимние инсталляции состояли из ледяных букв, а срок их жизни был недолгим — ровно до наступления весны. Так Николь напоминала нам о хрупкости природы. А еще наших потомков смогут удивить цены на произведения искусства. И, вероятнее всего, они будут вспоминать 2013 год, когда работа британского художника Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» была продана на аукционе за $ 142,4 млн и стала самым дорогим произведением искусства в мире.

16. Изменившиеся семейные ценности

Современные женщины все чаще предпочитают вступать в брак и рожать после 30 (или вовсе не связывать себя отношениями) и не боятся в одиночку воспитывать детей. Да и число разводов неуклонно растет. Только сравните: в 1901 году статистическое управление Дании зафиксировало 376 разводов, а в 2004 году в этой стране прервали свой брак 15 774 пары. Причем это никак не связано с резким ростом населения. В 1900 году в Дании проживало около 2,6 млн человек, а в 2005 — 5,4 млн. Получается, что за 100 с небольшим лет датчан стало больше всего в 2 раза, а вот число разводов выросло аж в 41 раз.