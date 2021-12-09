16 фактов о галлах, которые в реальности были совсем не такими, как Астерикс и Обеликс

Порой, сами того не желая, создатели фильма обманывают нас, искажая факты и добавляя к реальности художественный вымысел. Однако образы, увиденные в кино, накрепко заседают в нашей голове, и от них сложно избавиться. Благодаря кинематографу, например, многие убеждены, что галлы были неотесанным и жестоким народом. Хотя на самом деле это было совсем не так.

Мы в AdMe.ru углубились в прошлое и выяснили, какие факты о галлах правда, а какие — вымысел.

Где жили галлы и зачем римляне пошли их завоевывать

Галлы — кельтский народ, который проживал на территории современных Франции, Люксембурга, Бельгии, Швейцарии, Италии и Германии с 5 века до н. э. до 5 века н. э. У галлов никогда не было собственного единого государства, лишь отдельно существовавшие племена.

Мотивом вторжения в Галлию Цезаря была его потребность в золоте для выплаты долгов и спонсирования армии. Жители Галлии жили в достатке — у них было много золота, так что римский полководец принял решение завоевать племена.

К слову, римляне действительно долго не могли завоевать галлов, однако идея о том, что Риму сопротивлялась лишь одна деревня, — вымысел. Война по установлению римского господства на этой территории длилась 9 лет.

Манеры и культура

Всю информацию об этом народе мы узнали благодаря письменности других стран и народов. Сами галлы записей не вели, поэтому порой информация о них неверна.

В мультфильмах и фильмах об Астериксе и Обеликсе мы видим, что якобы галлы — народ дикий и неотесанный. На самом деле это неправда — галлы были довольно цивилизованными и богатыми. Римляне же считали их кучкой грязных, необразованных хамов.

Женщины и их роль в отношениях

В отличие от римлян, галльские женщины и мужчины имели равные права. Эти дамы преуспевали в качестве воительниц, художниц, изобретательниц. А что еще более важно — они были равноправны с мужьями в отношениях и явно не считались слабым полом.

Эти дамы преуспевали в качестве воительниц, художниц, изобретательниц. А что еще более важно — они были равноправны с мужьями в отношениях и явно не считались слабым полом. Женщины-воины сражались наравне с мужчинами, а Цезарь вообще считал, что девушки — более жестокие противники. Римский историк писал, что иногда во время конфликта галл мог позвать на подмогу жену, которая, как правило, могла быть сильнее, чем муж, и уж точно легко бы расправилась с чужаками.

Как было сказано, кельты любили замысловатые прически. Женщины заплетали необычные косы, а также прикрепляли к волосам перья и различные украшения. Порой девушки носили просто распущенные волосы, что, конечно, осуждалось римлянами и считалось варварством.

Вера и быт

Галлы были анимистами — это значит, что они одушевляли озера, ручьи, горы и другие объекты. Также народ поклонялся кабанам — для них это было священное животное, поэтому ели его редко.

— для них это было священное животное, поэтому ели его редко. В племенах галлов действительно были друиды. Они выполняли роль философов, учителей, судей, были посредниками между людьми и богами.

Галлы и правда любили сытно поесть. Количество посуды, найденное при раскопках, указывает на то, что пир был основным инструментом общения и налаживания политических связей между племенами. То, что греки и римляне называли «чрезмерным употреблением», на самом деле было способом укрепить связи с союзниками.

Как они выглядели на самом деле

Историки писали, что галлы по большей части были высокими людьми со светлыми, слегка рыжеватыми волосами и глазами. Они носили длинные усы и длинные волосы на голове. В обычной жизни галлы, в том числе и мужчины, заплетали косы.

Для многих народностей того региона, включая галлов, была характерна худоба, так что полный Астерикс вряд ли мог существовать в реальности. Дело в том, что, по правилам того времени, если у мужчины ширина талии была больше, чем стандартный пояс, он мог быть наказан.

Также в «Астериксе и Обеликсе» на одном из главных героев красуется шлем с небольшими крыльями. На самом деле сомнительно, что такие шлемы действительно были распространены повсеместно — их носили только некоторые кельты, в особых случаях.

Историки считают, что, возможно, галлы первыми из европейцев стали носить брюки.

А еще имена галлов необязательно заканчивались на «-икс». Это лишь фантазия автора серии фильмов о приключениях галлов. Имена у этого народа были вполне разнообразные: например, Кутумарос, Могурикс, Аксротал.