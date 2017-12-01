16 эмодзи, об истинном значении которых вы не догадываетесь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если сегодня вся планета и говорит на одном языке, то, вероятнее всего, это язык эмодзи. И насколько бы хорошо вы его ни знали, в нем, как и в любом другом иностранном языке, существуют «слова» (идеограммы и смайлики), с которыми вы либо не знакомы, либо используете не по назначению. AdMe.ru собрал 16 популярных и диковинных эмодзи, об истинном значении которых многие из вас даже не догадываются.

1.

Распространенная интерпретация: «злоба», «раздражение», «возмущение». Официальное название: «лицо с видом триумфатора». Применение: когда испытываете гордость (в ожидании триумфа, победы, успеха).

2.

Распространенная интерпретация: «звездопад». Официальное название: «головокружение». Применение: когда у вас кружится голова, совсем как в мультиках.

3.

Распространенная интерпретация: «конфета», «что-то сладкое». Официальное название: «данго». Применение: это действительно что-то сладкое! Данго — древние японские сладости из риса, историю которых можно проследить от нескольких тысяч лет до нашей эры.

4.

Распространенная интерпретация: «нахалка», «саркастический выпад», «беззаботность». Официальное название: «работник справочного бюро». Применение: когда вы решите сказать в переписке: «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?»

5.

Распространенная интерпретация: «бриллиант», «цветок», «кубики льда». Официальное название: «ромб с точкой внутри». Применение: этот ромбик символизирует японское слово «каваий», означающее «милый», «прелестный», «маленький». В японской культуре это субъективное определение может описывать любой объект, который индивидуум сочтет прелестным.

6.

Распространенная интерпретация: «пустить слезу», «просто пузырь из носа», «сопли», «слеза». Официальное название: «сонное лицо». Применение: когда ужасно хотите спать.

7.

Распространенная интерпретация: — Официальное название: «глаз в облачке с текстом». Применение: этот символ также называют «я свидетель», потому что он был запущен в честь одноименной социальной акции против издевательств в интернете.

8.

Распространенная интерпретация: «отжимание», «задуматься и замолчать», «готовиться к массажу», «размышлять о чем-то». Официальное название: «низко кланяющийся человек». Применение: когда приносите искренние извинения или выражаете свое глубокое почтение.

9.

Распространенная интерпретация: «щит». Официальное название: «японский символ для начинающих». Применение: в широком смысле его можно трактовать как «новички приветствуются». Корни же знака уходят в Японию, где каждый начинающий водитель должен обязательно установить этот знак себе на машину, чтобы остальные участники движения были предельно внимательны.

10.

Распространенная интерпретация: «воу-воу, полегче», «так, стоп», «руки, сложенные в птицу». Официальное название: «открытые руки». Применение: для демонстрации открытости, желания обнять собеседника.

11.

Распространенная интерпретация: «Макдоналдс», «американские горки». Официальное название: «вступает другой голос». Применение: этот символ используется в национальной японской музыке для обозначения начала песни, а если быть точнее, части песни, где начинается голос певца.

12.

Распространенная интерпретация: «напряженное лицо», «сейчас заплачу». Официальное название: «смущенное лицо». Применение: когда вы будете испытывать смущение, всего и делов.

13.

Распространенная интерпретация: «мячи для гольфа», «яйца в гнезде», «снежки». Официальное название: «обряд любования луной». Применение: когда соберетесь в Японию в середине сентября и решите отпраздновать Цукими.

14.

Распространенная интерпретация: «хвала небесам», «аллилуйя». Официальное название: «поднятые в разгар праздника руки». Применение: когда вы отмечаете успех или другое приятное событие, ликуете.

15.

Распространенная интерпретация: «какой-то иероглиф». Официальное название: «японская кнопка „поздравляю“». Применение: если устали поздравлять всех букетами-тортами-шампанским, то самое время взять на заметку этот символ, который в переводе с японского означает «поздравляю».

16.