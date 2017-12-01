16 эмодзи, об истинном значении которых вы не догадываетесь
Если сегодня вся планета и говорит на одном языке, то, вероятнее всего, это язык эмодзи. И насколько бы хорошо вы его ни знали, в нем, как и в любом другом иностранном языке, существуют «слова» (идеограммы и смайлики), с которыми вы либо не знакомы, либо используете не по назначению.
AdMe.ru собрал 16 популярных и диковинных эмодзи, об истинном значении которых многие из вас даже не догадываются.
1.
Распространенная интерпретация: «злоба», «раздражение», «возмущение».
Официальное название: «лицо с видом триумфатора».
Применение: когда испытываете гордость (в ожидании триумфа, победы, успеха).
2.
Распространенная интерпретация: «звездопад».
Официальное название: «головокружение».
Применение: когда у вас кружится голова, совсем как в мультиках.
3.
Распространенная интерпретация: «конфета», «что-то сладкое».
Официальное название: «данго».
Применение: это действительно что-то сладкое! Данго — древние японские сладости из риса, историю которых можно проследить от нескольких тысяч лет до нашей эры.
4.
Распространенная интерпретация: «нахалка», «саркастический выпад», «беззаботность».
Официальное название: «работник справочного бюро».
Применение: когда вы решите сказать в переписке: «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?»
5.
Распространенная интерпретация: «бриллиант», «цветок», «кубики льда».
Официальное название: «ромб с точкой внутри».
Применение: этот ромбик символизирует японское слово «каваий», означающее «милый», «прелестный», «маленький». В японской культуре это субъективное определение может описывать любой объект, который индивидуум сочтет прелестным.
6.
Распространенная интерпретация: «пустить слезу», «просто пузырь из носа», «сопли», «слеза».
Официальное название: «сонное лицо».
Применение: когда ужасно хотите спать.
7.
Распространенная интерпретация: —
Официальное название: «глаз в облачке с текстом».
Применение: этот символ также называют «я свидетель», потому что он был запущен в честь одноименной социальной акции против издевательств в интернете.
8.
Распространенная интерпретация: «отжимание», «задуматься и замолчать», «готовиться к массажу», «размышлять о чем-то».
Официальное название: «низко кланяющийся человек».
Применение: когда приносите искренние извинения или выражаете свое глубокое почтение.
9.
Распространенная интерпретация: «щит».
Официальное название: «японский символ для начинающих».
Применение: в широком смысле его можно трактовать как «новички приветствуются». Корни же знака уходят в Японию, где каждый начинающий водитель должен обязательно установить этот знак себе на машину, чтобы остальные участники движения были предельно внимательны.
10.
Распространенная интерпретация: «воу-воу, полегче», «так, стоп», «руки, сложенные в птицу».
Официальное название: «открытые руки».
Применение: для демонстрации открытости, желания обнять собеседника.
11.
Распространенная интерпретация: «Макдоналдс», «американские горки».
Официальное название: «вступает другой голос».
Применение: этот символ используется в национальной японской музыке для обозначения начала песни, а если быть точнее, части песни, где начинается голос певца.
12.
Распространенная интерпретация: «напряженное лицо», «сейчас заплачу».
Официальное название: «смущенное лицо».
Применение: когда вы будете испытывать смущение, всего и делов.
13.
Распространенная интерпретация: «мячи для гольфа», «яйца в гнезде», «снежки».
Официальное название: «обряд любования луной».
Применение: когда соберетесь в Японию в середине сентября и решите отпраздновать Цукими.
14.
Распространенная интерпретация: «хвала небесам», «аллилуйя».
Официальное название: «поднятые в разгар праздника руки».
Применение: когда вы отмечаете успех или другое приятное событие, ликуете.
15.
Распространенная интерпретация: «какой-то иероглиф».
Официальное название: «японская кнопка „поздравляю“».
Применение: если устали поздравлять всех букетами-тортами-шампанским, то самое время взять на заметку этот символ, который в переводе с японского означает «поздравляю».
16.
Распространенная интерпретация: «режим отжима».
Официальное название: «циклон».
Применение: стиральные машины ввели нас в заблуждение, этот символ обозначает циклон, и все тут.