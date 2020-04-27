16 человек, которые угодили в неловкую ситуацию из-за нестандартного роста

44 1 20 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По статистике, самые высокие люди живут в Нидерландах и Монтенегро, а индонезийцы и боливийцы самые миниатюрные. Несмотря на все культурные различия, проблемы у людей с нестандартным ростом одни и те же: трудности с выбором одежды, неудобная мебель и неловкость в общении с противоположным полом. Однако герои нашей статьи не расстраиваются и относятся к своим особенностям с юмором.

Мы в AdMe.ru любим самоироничных людей и надеемся, что эти оптимисты и вам поднимут настроение.

«Япония не создана для нас (мой рост 200 см)»

«Дискриминация (мой рост 154 см)»

«Чтобы посмотреть фильм, вы должны быть такого роста».

«Я (190 см) с девушкой (150 см) во время прогулки по городу. Девушка замерзла и спряталась под мою майку, так что я стал похож на беременного парня»

«Я (185 см) с лучшей подругой (150 см)»

«Обожаю места у иллюминатора»

«Мой рост 220 см, а еще у меня руки как у гориллы»

«Мой рост 158 см. Думал, что девушки выше ростом не захотят встречаться с коротышкой вроде меня. Но я взял себя в руки и начал заниматься спортом. В итоге нашел девушку, с которой вместе уже 3 года. Люблю, когда она надевает каблуки»

«Мой рост 205 см, и, кажется, я нашел идеальную кровать»

«Мой рост 205 см, а высота стандартного дверного проема — 200 см. Так что мне приходится притормаживать перед каждой дверью»

«Я (165 см) пригласил девушку (182 см) на выпускной. В шутку принес стремянку для фоток, но мы отлично провели время»

«В машине своего коллеги я похож на Мистера Исключительного из мультфильма „Суперсемейка“. Мой рост 200 см»

«Моя мама очень маленького роста. Она фотографируется со всеми высокими людьми, которые ей встречаются. Это номер 3»

Если ты и твой бойфренд по-настоящему высокие, то ужин превращается в целый квест

Как только начинаешь думать, что ты не коротышка, происходит это

«В моей школе решили сделать мне парту на заказ. Мой рост 210 см, а парта получилась на 20 см выше, чем обычная. Я счастлив!»

«Дорогие авиакомпании, что вы можете сказать по поводу безопасности? Я уже молчу, что это просто бесчеловечно»

А вам доводилось попадать в забавные (и не очень) ситуации из-за своего роста?