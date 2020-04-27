16 человек, которые угодили в неловкую ситуацию из-за нестандартного роста
По статистике, самые высокие люди живут в Нидерландах и Монтенегро, а индонезийцы и боливийцы самые миниатюрные. Несмотря на все культурные различия, проблемы у людей с нестандартным ростом одни и те же: трудности с выбором одежды, неудобная мебель и неловкость в общении с противоположным полом. Однако герои нашей статьи не расстраиваются и относятся к своим особенностям с юмором.
Мы в AdMe.ru любим самоироничных людей и надеемся, что эти оптимисты и вам поднимут настроение.
«Япония не создана для нас (мой рост 200 см)»
«Дискриминация (мой рост 154 см)»
«Чтобы посмотреть фильм, вы должны быть такого роста».
«Я (190 см) с девушкой (150 см) во время прогулки по городу. Девушка замерзла и спряталась под мою майку, так что я стал похож на беременного парня»
«Я (185 см) с лучшей подругой (150 см)»
«Обожаю места у иллюминатора»
«Мой рост 220 см, а еще у меня руки как у гориллы»
«Мой рост 158 см. Думал, что девушки выше ростом не захотят встречаться с коротышкой вроде меня. Но я взял себя в руки и начал заниматься спортом. В итоге нашел девушку, с которой вместе уже 3 года. Люблю, когда она надевает каблуки»
«Мой рост 205 см, и, кажется, я нашел идеальную кровать»
«Мой рост 205 см, а высота стандартного дверного проема — 200 см. Так что мне приходится притормаживать перед каждой дверью»
«Я (165 см) пригласил девушку (182 см) на выпускной. В шутку принес стремянку для фоток, но мы отлично провели время»
«В машине своего коллеги я похож на Мистера Исключительного из мультфильма „Суперсемейка“. Мой рост 200 см»
«Моя мама очень маленького роста. Она фотографируется со всеми высокими людьми, которые ей встречаются. Это номер 3»
Если ты и твой бойфренд по-настоящему высокие, то ужин превращается в целый квест
Как только начинаешь думать, что ты не коротышка, происходит это
«В моей школе решили сделать мне парту на заказ. Мой рост 210 см, а парта получилась на 20 см выше, чем обычная. Я счастлив!»
«Дорогие авиакомпании, что вы можете сказать по поводу безопасности? Я уже молчу, что это просто бесчеловечно»
А вам доводилось попадать в забавные (и не очень) ситуации из-за своего роста?
Фото на превью ahamson / reddit