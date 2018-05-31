16 доказательств того, что у мира для нас намного больше интересного, чем мы думаем

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли к тому, что каждый день в мире происходит огромное количество событий, и поэтому нас практически невозможно удивить. Но мы приготовили для вас порцию интересных историй и фактов, которые оказались весьма неожиданными. Например, вы могли бы подумать, что знаменитый автор книг ужасов Стивен Кинг боится числа 13? Или что однажды компания Microsoft спасла от краха компанию Apple?

Сегодня AdMe.ru делится с вами самыми необычными фактами, о которых вы даже не догадываетесь.

1. Мужчина с золотой кровью

Кровь этого мужчины содержит редкие антитела, которые способны бороться с болезнями. Кровь Харрисона оказалась настолько уникальной, что его жизнь была застрахована на один миллион долларов. За свою жизнь он сдал кровь 1173 раза, а из его плазмы произвели около трех миллионов доз препарата. 11 мая 2018 года он сдал кровь в последний раз: после 80 лет в Австралии уже запрещено это делать, но врачи сделали исключение для донора.

2. Нехватка преступников в Голландии

В Голландии власти вынуждены закрывать тюрьмы из-за того, что низкий уровень преступности совсем не оправдывает количество тюрем, которые есть в настоящее время. Также в Нидерландах в 2013 году были закрыты 19 тюрем по той же причине.

3. Изначально шоколад был напитком

Плиточный шоколад впервые был произведен в 1847 году. До этого шоколад существовал только в виде напитка. А также шоколад раньше использовали в качестве денег, он был символом роскоши и богатства.

4. Ложные представления

По представлениям многих людей, особенно после просмотра различных новостных программ, в голове не всегда складывается объективная картинка. Вот доказательство на примере извержения лавы на Гавайях. 1247-метровый вулкан Килауэа, который считается одним из самых активных действующих вулканов в мире, проявляет повышенную активность с начала мая, и после услышанных новостей у многих в голове возникает именно такая картинка. На самом деле масштаб значительно меньше, чем можно себе представить.

5. «Шантаж» песнями Джастина Бибера

В одной из школ Чикаго в целях сбора средств в рамках благотворительной акции во время перемен включали песню Baby Джастина Бибера. Было объявлено, что композиция будет играть до тех пор, пока не будет собрана нужная сумма.

6. Потеря королевского статуса

Согласно японскому законодательству, если принцесса выходит замуж за обычного человека, не имеющего никакого отношения к имперской семье, она теряет свой статус. После того как она выйдет замуж, она также должна будет начать платить налоги и получит право голосовать.

7. Король ужасов Стивен Кинг боится числа 13

Известный на весь мир автор книг ужасов, выпустивший их в нескольких миллионах экземпляров, страдает трискаидекафобией, которая характеризуется страхом числа 13.

8. Настоящая школа волшебства

В Бразилии есть школа магии, на создание которой вдохновил Хогвартс. Она находится в тропическом лесу и выглядит как небольшой храм. В ней есть все: и эльфы, и квиддич, и волшебные классы, и выпускные танцы.

9. Золото за жир

В ОАЭ проводится конкурс, в котором дети могут сбросить лишний вес и за это получить плату золотом. Проводится данная программа для стимулирования борьбы с лишним весом, такая программа уже проводилась ранее среди взрослых и была довольно эффективна.

10. Мистер Бин в роли спасителя

Однажды Роуэну Аткинсону пришлось взять на себя роль пилота самолета, в то время как настоящий пилот потерял сознание. Роуэн перехватил у него управление и дал пилоту несколько пощечин, после чего тот пришел в себя и благополучно приземлил самолет.

11. Видео для взрослых

Крупнейший в мире сайт с видео для взрослых решил весьма необычным способом поздравить с 1 апреля своих пользователей. После просмотра пикантных видео на экране появлялось сообщение о том, что оно автоматически опубликовано на их странице в социальных сетях.

12. Пивная йога

В мире набирает популярность так называемая пивная йога. Ее цель состоит в том, чтобы человек еще больше расслабился, отбросил лишние мысли и избавился от стресса.

13. Прежний налог

Лондон выплачивает налог королеве Великобритании с 1211 года. Стоимость налога не изменилась по сей день: 1 нож, 1 топор, 6 подков большого размера и 61 гвоздь.

14. Маленькая ошибка ничего не значит

В африканском племени Babemba, когда кто-то делает что-то не так, совершает в жизни какую-то ошибку, племя встает в круг, помещает этого человека в середину, и каждый говорит то хорошее, что этот человек совершил за свою жизнь. Часто такая церемония может продолжаться несколько дней, и к ее концу они празднуют это событие, а человека принимают обратно в племя.

15. Раздражение после соцсетей

Согласно исследованиям Берлинского университета имени Гумбольдта, каждый третий пользователь Facebook испытывает недовольство своей жизнью после посещения этой социальной сети.

16. Помощь Apple от Microsoft

О том, как общались между собой Стив Джобс и Билл Гейтс, ходило много разных легенд: друзья ли они, союзники или вовсе враги? Это останется между ними. Но однажды компания Microsoft помогла компании Apple денежными средствами, когда детище Стива Джобса было на грани банкротства.