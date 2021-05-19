16 доказательств того, что Средневековье не темное время, а эпоха с особым шармом
Средневековье многие считают темным и мрачным временем, и, надо сказать, совершенно напрасно. Вопреки стереотипам, тогда не объявляли каждую красотку ведьмой, не боролись с наукой и довольно неплохо были знакомы с правилами гигиены.
Сегодня мы в AdMe.ru припасли для вас новую порцию фактов о Средних веках, которые вполне могут стать настоящим откровением.
- В Средние века детства не было. Люди даже не знали своего возраста. Новорожденные считались злыми по своей природе. Детство стали рассматривать как отдельный этап жизни только в XVII веке. Тогда же к малышам начали относиться как к невинным созданиям, нуждающимся в защите.
- Чтобы вступить в брак, необязательно было закатывать пышную церемонию. Главным условием было согласие жениха и невесты. Такой союз мог оформиться где угодно, даже в таверне. Но есть нюанс: если заключение брака произошло без свидетелей, могли быть проблемы с тем, чтобы доказать законность отношений.
- В некоторых странах Европы конфликт между мужем и женой можно было решить с помощью поединка. Но поскольку мужчина от природы сильнее, его ограничивали в движениях.
- Еще один из видов средневековых дуэлей — сникерсни. Это народный бой в Нидерландах, получивший рапространение в XVI веке. Поводом для драки обычно служили словесные оскорбления. Главное правило — никогда не устраивать схватку в таверне, где завязался конфликт.
- Одним из мест для встреч горожан было кладбище. Там собирались, чтобы послушать проповедника, устроить праздничную процессию и даже провести судебное заседание.
- В раннее Средневековье площадь леса измеряли в свиньях. Под этой единицей понимали размер участка, необходимого для прокорма одной свиньи в течение года, обычно где-то около гектара.
- Принято считать, что главные богачи Средневековья — дворяне. Но уже в XIII веке встречались обеспеченные простолюдины, которые могли себе позволить строительство замка. Таковым был Арто из Ножана, которого очень уважал граф Шампани Генрих — настолько, что даже обращался к нему «сир мужик». Однако это не помешало феодалу одолжить богатого горожанина в пользование бедному рыцарю, чтобы Арто оплатил его дочерям приданое.
- До XVI века у людей была совершенно другая походка. Все дело в особом крое обуви. Большинство вообще не имели башмаков и обматывали ноги тряпками либо вовсе ходили босиком. Те, кто побогаче, носили ботинки из толстой кожи, но подошвы у такой обуви не было, и чувствовался каждый камешек на дороге. Поэтому люди, как балерины, вытягивали ногу вперед, чтобы сначала аккуратно проверить, нет ли на земле какой-нибудь мелкой помехи.
- В Средневековье люди любили посмеяться. Считалось, что если человек хохочет, значит, у него хорошая кровь и он здоров. Однако так было только с XII века. До этого смех считался чем-то предосудительным и его могли воспринимать как признак проблем с селезенкой.
- Обсуждение естественных потребностей организма не считалось постыдным, но этикет в этой области показался бы современному человеку несколько странным. Например, Эразм Роттердамский утверждал, что невежливо приветствовать человека, который находится в процессе справления нужды.
- В замках туалеты размещали обособленно. Тевтонцы даже строили отдельно стоящую башню, стараясь расположить ее на краю водоема. Такое сооружение называлось «данцкер». По одной из версий, это слово произошло от названия города Данциг (он же Гданьск), который не раз поднимал восстание против ордена. По другой, оно связано со словом dansk, которое с прусского языка переводится как «мокрый». Как понять, где в замке располагался туалет? По серым подтекам под окнами башни. Дело в том, что все его содержимое отправлялось наружу.
Данскер замка в Квидзыне.
- В Средние века изобрели множество вещей, которыми мы пользуемся до сих пор. Считается, что знак вопроса придумал ученый Алкуин Йоркский — советник Карла Великого.
- Слово «роман», как и сам жанр, тоже пришло к нам из Средневековья. Так называли произведение, написанное не на латыни, а на народном, романском языке.
Иллюстрация к рукописи «Романа о Розе» (ок. 1420–1430).
- Термин «компьютер», ассоциирующийся с новейшим временем, происходит от латинского слова computus, обозначающего процесс вычисления даты Пасхи в христианском календаре.
- Можно даже сказать, что мемы тоже придумали в Средневековье. Уже тогда существовали смешные картинки, сопровождающие текст. Речь о дролери — шуточных рисунках на полях рукописей. Это могли быть петухи с человеческими головами; собаки в масках, изображающих лицо человека; лучники, вылетающие из пасти рыбы; птицеподобные драконы с головой слона на спине.
- Один из самых распространенных мотивов дролери — боевые кролики, отважно вступающие в бой с противниками. Предположительно эти рисунки высмеивали глупость рыцарей, на которых могли напасть даже милые ушастики.
А вы хотели бы погостить в Средневековье?
Фото на превью Piotr_J / Wikimedia Commons
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