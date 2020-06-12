16 человек, которые лицом к лицу столкнулись с пунктуацией великого и могучего
Некоторые не уделяют особого внимания расстановке знаков препинания, аргументируя это тем, что они не на уроке русского языка. Другие — коллекционируют приколы, связанные с тем, как меняется смысл написанного всего лишь из-за одной неверно поставленной или, наоборот, забытой запятой.
AdMe.ru провели небольшое расследование и раздобыли примеры, доказывающие, что не стоит недооценивать важность запятых. А бонусом расскажем об интересном пунктуационном лайфхаке от пользователей.
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Бонус: лайфхак от пользователей, как узнать, где надо ставить запятые
А вы всегда соблюдаете правила русского языка? Перечитываете сообщение перед отправкой?
Фото на превью Juv4ik1988 / pikabu, agathayosefina / unsplash