16 фото «до» и «после», которые действуют не хуже шоковой терапии

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Люди во все времена любили все и всех сравнивать. Не зря даже появилось выражение «сын маминой подруги», под которым подразумевается полубожество, достигшее невероятных успехов в жизни. Так и с остальным. Мы привыкли сравнивать любые изменения, будь то перемены в климате, природе, семье и, конечно же, истории.

Мы в AdMe.ru провели собственный сравнительный анализ и были немало ошарашены разительными изменениями, по которым впору снимать фильмы.

Таким художник Евгений Кобытев ушел на фронт в 1941 году, а вернулся спустя 4 года уже совсем другим человеком

За эти тяжелые 4 года он увидел все ужасы войны, в том числе и фашистский концлагерь «Хорольская яма».

Арктика 100 лет назад и сегодня. Глобальное потепление реально

«Моя рука до и после того, как я сделала пластическую операцию»

Дом в Варшаве до реконструкции и после

Десмонд Досс — ветеран Второй мировой войны, первый из 3 отказников по соображениям совести, получивших высшую военную награду — медаль Почета

«Эти два снимка были сделаны на моем ранчо с интервалом в 24 часа»

«Слева моему голдендудлю 2 месяца, а справа уже 7»

«Я немного поработал над фотографией моей великолепной бабушки Синфорозы. Я не профессионал, но надеюсь, что моей семье понравится результат»

Пирамида Хеопса изначально была облицована белым известняком, а сверху красовался позолоченный камень

«Фотографии сделаны с разницей в 23 года. И через 5 дней у нас должен родиться первый ребенок»

«Моя собака до первой стрижки и после нее»

«Мои прапрародители на балу в будапештском отеле. Они были евреями и, к сожалению, умерли в концлагере»

«Эта фотография была контрабандой вывезена в Израиль во время Второй мировой войны. Мой дядя разыскал моих дальних родственников в Австралии и получил эту фотографию. Я попытался восстановить ее».

До и после уборки побережья

«Листья тыквы в дневную жару и в прохладный вечер»

«Здесь моей прабабушке 29 лет. Я решил сделать фото цветным»

Этот орел остался без клюва, поэтому зоозащитники сделали ему новый с помощью 3D-принтера