16 умопомрачительных нарядов с подиума, которые на знаменитых актрисах выглядят совсем иначе

Всем известная мудрость гласит, что не одежда красит человека, а человек одежду. И это можно легко доказать, если взять конкретную вещь и сравнить, как она смотрится на разных людях. Одно и то же платье на девушке может выглядеть игриво, а на ее подруге — солидно. А значит, наша индивидуальность задает настроение образу, а не наоборот.

В подтверждение этой истины мы в AdMe.ru выбрали яркие наряды от именитых дизайнеров, которые совершенно по-разному выглядят на моделях на подиуме и на наших любимых актрисах.

Платье Roberto Cavalli — Дженнифер Энистон

На премьеру фильма «Новогодний корпоратив» актриса нарядилась в стиле бохо-шик. Задумка дизайнера заключалась в акценте на верхней части платья, который был достигнут с помощью перекрестных бретелей. Но на Энистон мы наблюдаем более привычный вариант крепления наряда. Очевидно, что решение актрисы ничуть не испортило вид.

Платье Dior — Аня Тейлор-Джой

Звезда появилась на премьере своего нового фильма «Прошлой ночью в Сохо» в платье золотого цвета с плиссированной юбкой. Дополнила она его колье с крупными камнями. Образ Ани можно назвать поистине королевским.

Костюм Chloé — Джиллиан Андерсон

На премию Emmy Джиллиан явилась в белом костюме из тяжелой ткани. Некоторые интернет-издания включили этот наряд в список худших на мероприятии, потому что сочли костюм неуместным. Но так или иначе, актрисе он, безусловно, идет.

Платье Dior — Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон на кинофестивале в Венеции появилась в роскошном платье с декоративным объемным цветком на груди. Такой впечатляющий элемент наряда определенно лишает обладательницу необходимости в каких-либо дополнительных броских аксессуарах.

Платье Chanel — Пенелопа Крус

На том же кинофестивале в Венеции можно было наблюдать Пенелопу Крус в длинном платье с оборками в форме лепестков от Chanel. Как мы видим, актриса решила не прятать волосы под шляпой, как это сделала модель, а дополнила образ элегантной прической.

Платье Dior — Розамунд Пайк

Сложно остаться без внимания, когда на тебе роскошное красное платье, верх которого выполнен в форме сердца. Определенно, Розамунд Пайк сделала правильный выбор наряда, собираясь на кинофестиваль в Каннах.

Блуза Alexander McQueen — Кейт Бланшетт

Актриса решила не повторять досконально образ, представленный на модном показе, и заменила рваные джинсы на брюки клеш от бедра. В таком комплекте она появилась на кинофестивале в Венеции. Пренебрегая задумкой дизайнера, Кейт Бланшетт придала блузе совсем иное настроение, и вместо игривого образа мы увидели элегантный.

Платье Elie Saab — Хилари Суэнк

На премьере фильма «Охота» актриса красовалась в кружевном белом платье, горловину которого венчал черный бант. Этот романтичный наряд, несомненно, к лицу Хилари. В отличие от дизайнера, одевавшего модель, знаменитость решила не утяжелять образ накидкой и сапогами.

Платье Valentino — Эмилия Кларк

Будучи главной героиней фильма «Рождество на двоих», Эмилия Кларк решила на его премьере блистать ярче остальных. В этом ей помогло фиолетовое платье, которое, хоть и отличается лаконичным дизайном, в полной мере подчеркивает женственность своей обладательницы, независимо от ее телосложения.

Костюм Armani — Изабель Юппер

Для посещения кинофестиваля в Венеции французская актриса выбрала элегантный образ в темных тонах, который, как мы видим, состоит из платья и брюк. И невозможно не провести аналогию между тканью наряда и звездным небом.

Костюм Michael Kors — Сирша Ронан

На фотосессии в честь выхода фильма «Маленькие женщины» актриса позировала перед камерами в необычном комплекте. Сочетание костюма из струящейся ткани в горошек с вязаным свитшотом выглядело весьма интересно, а завершал образ ремень с пряжкой.

Платье Zimmermann — Наоми Уоттс

На гала-вечер G’Day актриса предпочла надеть закрытое платье в стиле бохо-шик. На показе этот же наряд на модели был дополнен массивным ожерельем. Наоми же предпочла менее броское украшение, и образ заиграл совсем другими красками.

Платье Julien x Gabriela — Кэтрин Зета-Джонс

Для посещения церемонии вручения премии Гильдии киноактеров знаменитость выбрала наряд цвета металлик, верх и низ которого украшали вырезы. Завершила актриса образ серьгами и босоножками в тон платью.

Платье Andrew Gn — Риз Уизерспун

Облюбовав платье, звезда решила пренебречь задумкой дизайнера и отказалась от пояса в виде банта. Вероятно, она хотела предстать скорее в солидном, нежели романтичном образе. Решение актрисы понятно, ведь она собиралась на серьезное мероприятие — вручение премии Нью-Йоркского общества кинокритиков.

Платье Valentino — Флоренс Пью

Премьера фильма «Маленькие женщины» стала тем мероприятием, куда актриса захотела «выгулять» атласное синее платье от Valentino. Несмотря на лаконичный крой наряда, образ выглядит по-королевски эффектно.

Комбинезон Vivetta — Эмма Робертс

На мероприятии в честь выхода 100-го эпизода сериала «Американская история ужасов» актриса решила похвастаться длинными стройными ногами, выбрав в качестве наряда атласный комбинезон с шортами и объемными рукавами. От головного убора, которым дизайнер дополнил образ, Эмма предпочла отказаться.