16 девушек, у которых один секрет красоты — и это гремучая смесь разных национальностей
В то время как большинство из нас считают красоту понятием субъективным, ученые стараются найти формулу привлекательности. Одни эксперты ищут в чертах лица пропорции золотого сечения и утверждают, что мы должны напоминать «витрувианского человека» Леонардо да Винчи, а другие изучают генетику и говорят, что весь секрет в смешении кровей.
Мы в AdMe.ru заметили, что метисы и впрямь обладают притягательной внешностью. Убедитесь в этом сами.
1. Польша + Ямайка
2. Бельгия + Конго
3. Россия + Израиль
4. Китай + США
5. Дания + Самоа
6. Ирландия + Гаити
7. Танзания + Канада
8. Италия + Ирландия
9. Германия + Вьетнам
10. США + Пуэрто-Рико + Ирландия
11. Исландия + Китай
12. Ямайка + США
13. Монголия + Франция
14. Шри-Ланка + Германия
15. Багамские Острова + Филиппины
16. Россия + Казахстан
Может быть, в ваших венах тоже течет кровь разных национальностей?