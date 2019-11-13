16 девушек, у которых один секрет красоты — и это гремучая смесь разных национальностей

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В то время как большинство из нас считают красоту понятием субъективным, ученые стараются найти формулу привлекательности. Одни эксперты ищут в чертах лица пропорции золотого сечения и утверждают, что мы должны напоминать «витрувианского человека» Леонардо да Винчи, а другие изучают генетику и говорят, что весь секрет в смешении кровей.