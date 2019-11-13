16 девушек, у которых один секрет красоты — и это гремучая смесь разных национальностей

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В то время как большинство из нас считают красоту понятием субъективным, ученые стараются найти формулу привлекательности. Одни эксперты ищут в чертах лица пропорции золотого сечения и утверждают, что мы должны напоминать «витрувианского человека» Леонардо да Винчи, а другие изучают генетику и говорят, что весь секрет в смешении кровей.

Мы в AdMe.ru заметили, что метисы и впрямь обладают притягательной внешностью. Убедитесь в этом сами.

1. Польша + Ямайка

© Charley Gallay / Stringer  

16 девушек, у которых один секрет красоты — и это гремучая смесь разных национальностей

2. Бельгия + Конго

3. Россия + Израиль

4. Китай + США

5. Дания + Самоа

6. Ирландия + Гаити

7. Танзания + Канада

8. Италия + Ирландия

9. Германия + Вьетнам

10. США + Пуэрто-Рико + Ирландия

11. Исландия + Китай

12. Ямайка + США

13. Монголия + Франция

14. Шри-Ланка + Германия

15. Багамские Острова + Филиппины

16. Россия + Казахстан

Может быть, в ваших венах тоже течет кровь разных национальностей?

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