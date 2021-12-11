16 девушек, которые могут надеть корону мисс мира — 2021
16 декабря 2021 года в Пуэрто-Рико пройдет 70-й Международный конкурс красоты «Мисс мира». На подиум выйдут десятки девушек из разных стран. Одной из них посчастливится получить корону и звание привлекательнейшей женщины на планете.
Нам в AdMe.ru стало интересно, какие красавицы будут принимать участие в конкурсе.
Манаса Варанаси (Индия)
Манаса — инженер и работает по специальности. Также девушка занимается волонтерской деятельностью и выступает за то, чтобы у всех детей была возможность учиться в школе.
Эйприл Бенаюм (Франция)
В настоящее время 21-летняя француженка получает диплом магистра маркетинга.
Шри Сайни (США)
У Шри непростая жизнь. Девушка с детства страдает от проблем с сердцем и носит кардиостимулятор. А несколько лет назад она попала в аварию и получила ожог лица. Все эти события заставили ее задуматься о том, как непросто может быть другим людям, и заняться волонтерством.
Памела Уба (Ирландия)
Памела родилась в Южной Африке. Когда ей было 8 лет, она переехала вместе с родителями в Ирландию. Там она получила школьное и университетское образование — изучала медицину и химию. Сейчас Памела работает ученым-медиком.
Намрата Шреста (Непал)
В 2016 году Намрата уже пыталась победить в конкурсе «Мисс Непал». Тогда она вошла в пятерку лучших. Спустя 5 лет ей удалось завоевать желанный титул.
Алехандра Конде (Венесуэла)
Алехандра изучает медицину в Центральном университете Венесуэлы.
Габриэлла Ломм Манн (Швеция)
Эта девушка окончила Стокгольмский университет, получив степень бакалавра делового администрирования и финансов. Построила успешную модельную карьеру, участвовала в Неделях моды в Париже и Нью-Йорке.
Каролина Копинцова (Чехия)
Каролина училась в Университете им. Масарика в городе Брно. Там мисс Чехия изучала медиакоммуникации и экологию. В будущем девушка планирует стать телеведущей.
Мария Фархад (Ирак)
В этом году Ирак впервые участвует в конкурсе «Мисс мира». Страну представит 20-летняя Мария Фархад. Эта девушка не только работает моделью, но и получает степень бакалавра компьютерной инженерии.
Каролина Видалес (Мексика)
Мисс Мексика свободно говорит на испанском, английском, французском и немецком языках. В университете девушка изучала деловое администрирование.
До Тхи Ха (Вьетнам)
Эта 20-летняя вьетнамка — студентка факультета экономики.
Шейннис Паласиос (Никарагуа)
21-летняя мисс Никарагуа изучала в университете массовые коммуникации, а также была участницей волейбольной команды.
Александра Яремчук (Украина)
Саша больше 10 лет профессионально занимается танцами. А образование девушка получила в сфере менеджмента.
Селин Ван Ойцель (Бельгия)
Сама Селин сравнивает себя с главной героиней фильма «Блондинка в законе». Ведь она тоже юрист, который обожает розовый цвет.
Присилия Карла Юлс (Индонезия)
Эта девушка — профессиональный повар. Во время учебы она готовила еду в приюте для бездомных.
Шудуфадзо Мусида (ЮАР)
Шудуфадзо родилась в южноафриканской деревне, но смогла не только получить образование в области международных отношений, но и завоевать титул самой красивой девушки в своей стране. Кроме того, она первая в истории мисс ЮАР без волос.
Если бы вы выбирали победительницу, то кому вручили бы корону?