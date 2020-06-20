16 чудес реставрации от виртуозных спасателей картин

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Реставратора живописи можно сравнить с нейрохирургом, у которого нет права на ошибку. Если неправильно подобрать растворитель для снятия старого, потемневшего слоя лака, то можно одним взмахом удалить с многовекового холста весь рисунок. Реставрация не терпит спешки и не прощает невнимательности. Именно поэтому на восстановление 1 см картины у мастера может уйти целых полгода. Задача реставратора заключается не в том, чтобы картина стала как «новая копейка», а в том, чтобы осветлить, подлатать и при этом любой ценой сохранить налет времени.

Мы в AdMe.ru с замиранием сердца смотрели видео, на которых спасатели картин заново вдыхали жизнь в шедевры старых мастеров, и некоторыми результатами их усилий делимся с вами в этой подборке.

«Женщина в красном» (1618 год) 200 лет томилась под толстым слоем лака, пока Филип Молд не снял его и не показал миру, как она выглядела 400 лет назад

Реставратор использовал специальный раствор, который смывает лак, не повреждая краску

Благодаря реставратору темный и мрачный портрет сестер-близнецов XIX века снова засиял и будто задышал юностью

Христос Яна ван Хемессена (XVI век) был признан слишком провокационным. Его закрасили в темные тона, добавили одеяние. Сегодня мы снова видим оригинал

Портрет Изабеллы Медичи (XVI век) чуть было не уничтожили как подделку, из-за того что реставратор XIX века изменил его до неузнаваемости

Слева — портрет после реставрации в XIX веке, справа — восстановленный оригинал.

Картина Бабадина В. В. (XIX–XX век) поступила на реставрацию в аварийном состоянии. Были восстановлены и холст, и поврежденный подрамник

Портрет принцессы Генриетты Анны Стюарт (1665 год) был очищен от старого лака, грязи, заполнены все повреждения и сделана ретушь

Очаровательную девочку с зябликом конца XVIII века спасли от слоя потемневшего лака, вернув образу светлые тона и легкость

Утраченный портрет Чарльза Диккенса (1843 год), написанный Маргарет Гиллис, был случайно обнаружен в Южной Африке в шкатулке с безделушками и спасен от слоя плесени

Портрет итальянской художницы Эммы Гаджотти (XIX век). Картина была очищена от старого лака и восстановлена после проведенных ранее неудачных консервационных работ

После восстановления картины можно буквально почувствовать, как утренний свет заливает изображенный на ней замок

Время изрядно потрепало этот написанный маслом портрет, но реставратор сумел вернуть ему первозданный вид

Так выглядит таинственный 400-летний принц Генри после очистки от старого лака

Святая великомученица Екатерина Александрийская, XIX век

Результат работы испанского реставратора Хосе Ниевы, вернувшего к жизни замечательную картину в стиле барокко

После удаления старого лака картина снова заиграла яркими цветами, вернулся свет

И этот процесс действительно похож на магию

А вам доводилось обращаться к услугам реставратора? Может быть, вы сами пробовали вернуть к жизни какую-либо старинную вещь?