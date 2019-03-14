Молодая солистка Мариинского театра рассказала AdMe.ru о своей работе, красивой фигуре и жизни вне театра

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Жизнь танцовщиков балета всегда окутана тайнами и похожа на сказку. Но вне сцены это обычные люди, у которых в сутках тоже 24 часа. Им приходится вести постоянную борьбу с собственным телом, чтобы быть сильными, но легкими, быстро залечивать травмы и успевать еще много чего, несмотря на представления, многочасовые репетиции и гастроли.

AdMe.ru поговорил с Марией Хоревой, первой солисткой Мариинского театра, о том, почему балет — это больше, чем просто танец, и какие хитрости балерин могут пригодиться любому, даже если человек крайне далек от мира театра.

Чем питаются балерины?

В театральных столовых — обычная пища. А каждый танцор сам для себя опытным путем находит «план питания». В балете, в отличие от спорта, никто за нами пристально не следит, хотя нагрузки сравнимые со спортивными. Плюс у нас все время разное расписание, и важно выбирать правильное время для еды, например перед репетицией за час-полтора лучше съесть какие-нибудь медленные углеводы, а вот после репетиции, наоборот, что-то белковое. Я калории не считаю. У меня другая задача. За репетицию можно вполне потерять килограмм, и надо его оперативно «добрать», иначе «топливо» может закончиться прямо посреди спектакля.

Правда ли, что блюда японской кухни — это идеальное питание для балерин?

Японцы очень любят балет. Балерины очень любят японскую кухню. Почти любовный треугольник.

Какую роль играют рост и вес, действительно ли балет уродует ноги и как следить за здоровьем?

Идеальный рост современной балерины — это 170 плюс-минус сантиметров 5. Вес просто должен точно соответствовать росту, иначе профнепригодность. Главный тренажер для ног и рук — это резиновая лента, с которой можно сделать множество разогревающих и силовых упражнений. Какое-то время я ходила в тренажерный зал, но большой пользы для себя в нем не нашла.

Балерины не прячут ноги и не стесняются их. Это наш инструмент, мы его любим, холим и лелеем. В результате наши представления о красоте несколько расходятся со всем остальным миром. Косточки, бывает, вылезают, но не у всех и скорее в зрелом возрасте. Ноги у балерин ухоженные и аккуратные, да и какими они еще могут быть, если ежедневно несколько раз моются, мажутся кремами, мазями и физически воспитываются? Однако чрезмерные нагрузки даром не проходят. Если неправильно работать со своим скелетом (а балетная осанка, отличающаяся от естественной для человеческого тела, сильно его перестраивает), то это заканчивается острыми или хроническими травмами, которые накапливаются с возрастом. Еще мы регулярно используем тейпы.

Как выглядит обычный рабочий день балерины?

Он состоит из утреннего класса, на котором вся труппа разогревается и готовится к многочасовому труду, и нескольких репетиций. Загруженность всегда разная. Бывают дни, когда на работе проводишь больше 12 часов, например если вечером танцуешь в спектакле. Иногда освобождаешься уже к 16:00 и можно идти домой. График ненормированный, и никогда не знаешь, что тебя может ожидать завтра или через неделю, потому что расписание наших репетиций мы узнаем буквально за один день — так функционирует театр.

Отпуск у нас летом, в августе, и длится обычно около 4 недель. Но этого даже слишком много, потому что за месяц тело выйдет из формы. Так что неделю отдыхаем, подлечиваем как можем свои болячки, а потом занимаемся сами.

Сколько зарабатывает балерина?

Начинающие балетные танцоры получают около 50 000 рублей. Различия между дальнейшими ступенями незначительны, можно к пенсии добраться до 150 000, а вот примы и премьеры, конечно, дело совсем другое. Их уровни заработка значительно отличаются, потому что они становятся частью всемирного медиапространства и включаются в механизм шоу-бизнеса. В разных театрах системы оплаты совершенно разные. Кордебалет, как правило, везде получает оклад, а чем выше позиция танцора в иерархии, тем «специальнее» его контракт. Мне очень повезло с руководством. Я слышала, что в других театрах сложно делать что-то вне репертуара. У нас не так. Конечно, репертуарный план на первом месте, но никто не мешает заниматься творчеством «на стороне». Наш директор балета понимает, что это тоже развитие, которое еще и оплачивается.

Где работает балерина, если не стала примой или солисткой?

Все работают в театральной труппе. Артистки кордебалета выходят на сцену каждый день и танцуют в массовых номерах. Обычно их день строится так: утренний урок, потом сразу же не очень длинные репетиции к вечернему спектаклю и вечером обычно 2—3-часовой балет (если нет утреннего спектакля). Солистки выходят на сцену намного реже: около 4–8 раз в месяц, но их сольные партии сложнее технически и требуют более интенсивной и длительной подготовки, поэтому у солистов или прим и премьеров ежедневно 2–4 репетиции, а в день спектакля они не репетируют, чтобы сберечь силы.

Как балерины лечат и укрепляют тело?

Насколько мне известно, протеиновыми коктейлями никто из нашей труппы не увлекается. А вот, например, изотоники все очень любят, особенно на гастролях в Японии — там их огромный выбор и все такие вкусные! Из БАДов многие пьют магний, кальций, хондропротекторы, в период очень интенсивной нагрузки спасают большие дозы витамина C — для иммунитета и для энергии. Когда что-то болит (поскольку возможности дать организму передохнуть нет), спасаемся холодным или контрастным душем, ванночками (разные температуры — от ледяной до горячей, для разных видов болячек), массажем, компрессионными гольфами, мажем больные места гелями с арникой или тейпируем. Травмы неизбежны. И волшебной палочки или секретного заклинания, их вылечивающего, нет, к сожалению. Поэтому покой, физиотерапия, потом лечебная физкультура.

Какие лайфхаки из балета используются в обычной жизни?

Собственно, я свои балетные лайфхаки использую всегда, даже когда не репетирую. Потому что, например, мозоли не проходят чудом после того, как мы снимаем пуанты, и мышцы болеть не перестают. Межпальцевые перегородки в любую обувь, компрессионные гольфы, согревающие и охлаждающие японские пластыри, пластыри «вторая кожа» и просто в катушках, противоотечные мази и спреи, поролоновые накладки на мозоли — все это сопровождает меня постоянно.

Почему некоторые артисты балета, например в США, выглядят такими накачанными?

Это наиболее простой путь развития танцевального тела — позволить ему быть мышечным, не ограничивая себя требованиями соответствия классическим формам и вопросами удобства работы с партнером. Почему балерины в классических балетах просто обязаны быть легкими? Две простые причины: партнеру нужно их поднимать, а им самим — прыгать. И то, и другое крайне травмоопасно, если балерина набирает лишний вес. В первом случае — для партнера, а во втором — для нее самой. Поэтому значительная часть западного балетного мира танцует так называемый «современный балет»: без костюмов, поддержек, сложных классических движений и без пуантов.

Сколько стоит заниматься балетом?

Нижний уровень, думаю, находится где-то в районе 30 000 рублей. С момента начала работы в театре кое-что становится проще, например пуантами, которых при интенсивной работе хватает на 1–5 дней, театр обеспечивает. Но все остальное — «разогревочное», тренировочное и медикаментозное — покупаешь за свой счет.

На заказ шьются все сценические костюмы, если в костюмерной нет ничего от предыдущих поколений, хотя оно почти всегда есть. Костюмерный цех - это отдельное гигантское производство и хранилище одновременно. Перед выходом на сцену балерину одевают несколько человек, и это похоже на рыцарскую экипировку. Во-первых, костюм зашивают прямо на танцовщице перед тем, как она выйдет на сцену, - это делается для удобства партнера и чтобы не подвели «крючки», на которых все держится. Во-вторых, там настолько много различных сережек, корон, украшений, элементов костюма, что часть из них либо пришивается перед выходом, либо закрепляется шпильками и булавками.

Какие запреты могут коснуться танцовщиков?

Главное правило: на сцену нужно выходить так, как подобает твоему образу. Татуировка сейчас в тренде. Тот же Полунин недавно сказал, что последнее свободное место у себя на спине он отдаст богу Шиве: остальное пространство уже занято. Просто перед выходом гримерам добавляется час-другой работы с тональным кремом. С другой стороны, посудите сами: какая Жизель с татуировкой или Одетта с черными ногтями? В остальном формально позволяется все. Но на практике получается так, что каждый спектакль приходится мучить свое лицо ярким сценическим макияжем, а волосы — прическами разных степеней сложности, поэтому в обычной жизни предпочтительнее естественный вид.

Сценический макияж способен привести в ужас любого, если использовать его за пределами сцены. Как, кстати, и сценический костюм. Все они рассчитаны произвести впечатление великолепия начиная с дистанции 10 метров и дальше. Вблизи это боевой раскрас индейца, одетого в странного вида лоскуты с внешними швами и крупными стекляшками.

Что лучше: быть на «постоянке» в балетной труппе или работать как приглашенный артист?

Это просто разные стили жизни, подходящие разным типам личности. Я считаю, что хорошо, когда есть то место, где можно быть уверенным, что будешь танцевать. У так называемых балетных фрилансеров нет постоянства, им приходится работать все время в разных условиях, в то время как артист, работающий в труппе, всегда имеет представление, с чем ему придется столкнуться.

Что лучше: быть частью кордебалета Мариинского или Большого или солистом в каком-то областном театре?

Кордебалет — это специфический, сложный и творческий вид деятельности, который СМИ незаслуженно относят к менее престижному виду балетной деятельности. Это не так! Просто коллективные танцы отличаются от индивидуальных. Каждый выбирает свой путь. Театр театру рознь, здесь нет никаких общих правил. Может быть, поэтому опытные педагоги и танцоры никогда не дают советов начинающим артистам. Ничего нельзя предугадать, нет никаких рецептов успеха.

Есть ли простые упражнения, чтобы получить балетную осанку, стройные ноги, красивые стопы и руки?

Одни из самых эффективных — лежа на животе, поднимать одновременно вытянутые руки и ноги или, стоя на четвереньках, делать подъемы ноги назад. Еще стоять 1–2 минуты в планке ежедневно. Долгое время я ходила в бассейн — это универсальная гимнастика, способная создать идеальную фигуру. А какое удовольствие!

Какие фильмы про балет близки к правде?

Никакие. В любом подобном фильме настолько подчеркнуты и преувеличены ложные стереотипы, что сходство с реальностью теряется с первых минут. На самом деле я могу понять режиссеров, которым нужно заинтересовать зрителей драмой и накалом страстей, но в то же время иногда мне бывает обидно, когда вижу слишком уж дерзкое искажение правды. Нет, не каждая вторая подкладывает стекла в туфли, не все в балете постоянно враждуют и не все сидят на ужасных диетах. Это действительно мифы, очень детальную экранизацию которых мы все видим на экранах телевизоров. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного нет. Потому что никому ведь не приходит в голову изучать историю Второй мировой войны по фильму «А зори здесь тихие» или использовать в качестве учебного пособия для астрономов фильм «Стартрек». Почему же тогда мы обсуждаем и осуждаем достоверность фильмов «про балет», если это лишь декорации, на фоне которых разворачивается сюжет? Настоящий балетный мир очень красив. И сам по себе, и качеством его людей. Музыкой. Сюжетами. Дворцами. Фантастичностью. Этим он мне нравится. Возможностью прожить за минуты целые другие жизни.

Если не балет, то что?

Представить можно что угодно. Я пыталась раньше придумать себе что-либо иное, кроме балета. Первые несколько шагов по воображаемому миру, будь то медицина, филология, маркетинг или менеджмент, даются с легкостью, но потом охватывает такой ужас, что я невольно выпрыгиваю обратно в мир, где живу сейчас, отдуваясь: «Вот же привидится...» Не хочу даже и думать об этом.