16 бытовых вещей, которые наглядно показывают, как сильно изменилась наша жизнь

Последнее столетие внесло множество изменений в человеческую жизнь. Обычно на ум приходят такие глобальные вещи, как наука, медицина, транспорт и прочее. При этом как-то упускается из виду то, что большинство вещей, которые мы каждый день используем в быту, стали удобнее, проще и безопаснее.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как же за последний век трансформировались предметы, с которыми люди сталкиваются ежедневно.

Тампоны

Женщины использовали самодельные тампоны на протяжение многих веков, однако первые промышленные образцы появились в 1933 году. С годами немного менялась форма и наполнители. В последние же годы стали продаваться так называемые мягкие тампоны.

Гигиенические прокладки

Первые одноразовые прокладки появились на рынке еще в конце XIX века, до этого дамы пользовались самодельными прокладками. В 1950-х годах в продажу поступили специальные пояса, с помощью которых эти средства крепились к белью. Но довольно быстро их заменили прокладки с клейкими лентами. А вот в конце XX века популярность снова обрели многоразовые гигиенические продукты. Они дешевле и не загрязняют окружающую среду.

Дезодоранты

Первый дезодорант появился в продаже в 1888 году. До 50-х годов прошлого века дамы пользовались порошковыми вариантами.

Туалетная бумага

Первая туалетная бумага, которую стали производить в промышленных масштабах, продавалась в форме листов, упакованных в пачки или скрепленных в виде брошюры (чтобы было удобнее носить с собой). Двухслойную мягкую туалетную бумагу стали выпускать в 40-х годах прошлого века. Но листики она вытеснила не сразу.

Бритвы

Изобретение безопасной бритвы в конце XIX века стало настоящим прорывом. Спустя пару десятилетий в продаже появились станки со сменными лезвиями. Ныне такими приспособлениями почти не пользуются, предпочитая изделия со съемными кассетами.

Маникюрные наборы

Первые кусачки и пилочки для ногтей появились в конце XIX века. До этого люди использовали маленькие ножи или ножницы. После того как эти приборы были запатентованы, в продаже появились маникюрные наборы. За прошедшее столетие они мало изменились, разве что ножницы стали удобнее.

Шампуни

Масштабное производство различных шампуней стартовало в начале XX века. В те времена это средство мало отличалось по своему составу от мыла. Только в 30-х годах прошлого века появился продукт, где за основу были взяты синтетические вещества, а не мыло.

Зубные щетки

Эти предметы гигиены появились в XIX веке. В качестве щетины тогда использовался конский волос. В начале XX века на смену натуральным ворсинкам пришли синтетические и резиновые. Существовали даже специальные пальчиковые экземпляры. В 1930-х годах были изобретены первые электрические зубные щетки. Правда, до XXI века особой популярностью они не пользовались. А недавно придумали устройство, которое надевается сразу на всю челюсть и чистит зубы всего за 10 секунд.

Лак для ногтей

Первый промышленный лак для ногтей появился в 20-х годах прошлого века. До 1940-х годов женщины не окрашивали пластины целиком, а оставляли кончик ногтя и полумесяц на ногтевом ложе в естественном виде.

Подарочные наборы

Когда в XX веке выпуск косметики достиг промышленных масштабов, на прилавках появились не только отдельные продукты, но и наборы, которые можно было купить как для себя, так и в подарок.

Щипцы для завивки

С помощью металлических щипцов дамы завивали свои кудри еще с давних пор. Эти приспособления нагревались на открытом огне, и контролировать температуру устройства было сложно, что зачастую приводило к порче волос. В XX веке, к большому облегчению женщин, появились электрические модели.

Машинка для стрижки волос

Первые ручные триммеры появились в конце XIX века. Кстати, этими приспособлениями до сих пор пользуются некоторые парикмахеры. Электрические варианты стали производить в 20-х годах прошлого века.

Средства для стирки

Появлению первых стиральных порошков помогла разработка сульфатных эфиров в 1917 году. Но эти средства первоначально использовались в крупных прачечных. Различные смеси для стирки белья начали массово производиться в середине прошлого века.

Фены

Ручные фены появились на прилавках магазинов в 20-х годах прошлого века. До этого, чтобы воспользоваться прибором, следовало отправиться в парикмахерскую: уж слишком громоздкими были эти устройства. В последующие годы форма и размеры фенов не раз трансформировались.

Краска для волос

Женщины использовали различные натуральные средства для окраски волос на протяжении многих веков. В 1907 году был изобретен первый синтетический продукт. А спустя 40 лет на прилавках появились коробочки с красками, которые дамы могли использовать в домашних условиях.

Косметичка

Массовое производство косметичек и несессеров стартовало в начале XX века. Изначально эти предметы предназначались для путешествий.