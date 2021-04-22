16 вещей, которые обожают француженки. А мы почему-то обходим их стороной

Француженки давно считаются синонимом стиля. Их утонченные образы вызывают чувство легкой зависти у модниц всего мира. Кажется, так красиво одеваться могут только девушки, которые каждый день прогуливаются по мощеным улочкам Парижа, едят круассаны и любуются Эйфелевой башней. А вот и нет. Примерить на себя стиль парижанок может любая женщина, было бы желание.

Мы в AdMe.ru заглянули в шкафы французских модниц и решили рассказать вам о нескольких предметах гардероба, без которых ни одна женщина во Франции не сможет назвать себя «настоящей француженкой».

Ремни

Ими можно подпоясывать что угодно: платья, пиджаки, блейзеры, пальто и даже дубленки. Образы с подобным аксессуаром делают силуэт более женственным и «идеальным», в форме песочных часов.

Строгие темные лоферы

Классические лоферы никогда не уходили из гардеробов француженок. Они сочетаются с любой одеждой и придают образу женственности.

Классические джинсы

Прямые или чуть расклешенные классические джинсы — одна из самых часто используемых вещей в гардеробе француженки. Их можно сочетать абсолютно с любой одеждой и обувью. К тому же хорошо сидящая на вас модель джинсов никогда не выйдет из моды.

Большие солнцезащитные очки

Для француженок это такой же важный аксессуар, как сумка или часы. Чаще всего очки во Франции носят для завершения образа, а не в угоду погоде.

Белая рубашка свободного кроя

Парижанки носят белые рубашки свободного кроя, а приталенные варианты этого предмета гардероба уже не встретишь на улицах. Неважно, застегнетесь ли вы на все пуговицы или оставите ключицы чуть приоткрытыми, рубашка будет смотреться по-прежнему стильно.

Легкие платья

Скучные, серые и строгие платья-футляры не для парижанок. Француженки предпочитают свободные невесомые модели с запа́хом или платья мини с цветочным узором.

Классический тренч

Согласно правилам французского стиля, классический тренч не следует застегивать на все пуговицы. Главное правило при ношении этого предмета гардероба — небрежность. Вы должны выглядеть слегка небрежно, будто собирались впопыхах. Изюминку образу добавит завязанный пояс.

Открытые топы

Один из главных критериев, на который опираются французские девушки при выборе такой одежды, — должны быть видны очертания ключиц. Это придает образу нежности. Важное правило: если топ яркий, то остальная часть наряда должна быть нейтральных оттенков.

Выразительный и лаконичный клатч

Мы, как правило, носим яркие клатчи, а парижанки выбирают лаконичные варианты. Этот аксессуар не является главной вещью в образе, а становится его плавным завершением.

Пиджак в мужском стиле

Качественно сшитый и хорошо сидящий пиджак — одна из главных вещей в базовом гардеробе. Эта вещь настолько универсальна, что ее надевают и поверх классического топа, и с ней же собирают многослойные комплекты с джинсами, платьями, юбками и даже шортами.

Свободные юбки

Если местные решают надеть юбку, то она будет свободного фасона. Такой крой делает образ женственным и дает возможность красиво подчеркнуть руки, надев к юбке облегающий топ. При этом длина может быть любой.

Плетеные сумки

Их носят круглый год, и с легким платьем в теплую погоду, и зимой с шубой. А в сочетании с джинсами и городской обстановкой такая сумка смотрится актуально и интересно.

Кардиган как самостоятельная вещь

С кардиганом женщины Франции любят создавать романтичные образы, надевая его прямо на тело и расстегивая одну пуговицу сверху, если позволяет вырез. Но низ обязательно должен быть более консервативным, чтобы наряд не казался устаревшим.

Босоножки на танкетке

Во Франции многие проводят лето в практичных и женственных босоножках на танкетке из джута. Такие эспадрильи легко сочетаются с базовыми вещами, а девушкам при этом не приходится жертвовать комфортом во имя красоты.

Красная помада

Любимое средство каждой француженки — рубиново-красная помада. При этом кожа губ должна быть увлажненной, а оттенок слегка приглушенным, чтобы такой акцент смотрелся красиво, а не вызывающе.

Отсутствие колготок

Осенью и весной девушки ходят в сапогах, платье, кожаной куртке и без колготок (конечно, мы говорим о теплой, европейской зиме). В редких случаях модницы надевают полупрозрачные колготки темного цвета.

Какую одежду из базового гардероба француженки вы бы выбрали для себя? А может, у вас уже что-то есть?