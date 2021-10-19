16 актрис, на которых карьера в Голливуде подействовала, как огранка на алмаз
Женщина неотразима в любом возрасте. А если эта женщина — актриса, то она способна обзавестись поклонниками и в 18, и в 40, и в 80 лет. В то время как юные обитательницы «фабрики грез» попадают под прицел кинокамер в начале своей истории, то актрисы, чей пик карьеры случился в зрелом возрасте, так и остаются загадкой для нас. Какими были их прическа, взгляд, стиль? Вот бы отмотать пленку назад и заглянуть в прошлое.
Мы в AdMe.ru «подняли» голливудские архивы и посмотрели, как выглядели наши любимые актрисы в молодости. Спойлер: мы нашли столько красоты и харизмы, что срочно должны ими поделиться.
Джейн Фонда
Тери Хэтчер
Синтия Никсон
Джин Смарт
Ширли Маклейн
Салли Филд
Мелисса Лео
Ребекка Фергюсон
Анджела Лэнсбери
Наоми Уоттс
Нив Кэмпбелл
Рене Руссо
Лора Дерн
Мина Сувари
Сандра О
Фиона Шоу
Как вам кажется, кто из актрис со старых фотографий был бы на вершине успеха, окажись они в нашем времени?
Поделиться этой статьёй