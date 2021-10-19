16 актрис, на которых карьера в Голливуде подействовала, как огранка на алмаз

Женщина неотразима в любом возрасте. А если эта женщина — актриса, то она способна обзавестись поклонниками и в 18, и в 40, и в 80 лет. В то время как юные обитательницы «фабрики грез» попадают под прицел кинокамер в начале своей истории, то актрисы, чей пик карьеры случился в зрелом возрасте, так и остаются загадкой для нас. Какими были их прическа, взгляд, стиль? Вот бы отмотать пленку назад и заглянуть в прошлое.