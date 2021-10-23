16 актрис, которые на красной дорожке — королевны, а в жизни как Машка из соседнего подъезда

На фестивалях и церемониях награждения актрисы щеголяют изысканными нарядами. Знаменитости проводят часы в креслах визажистов и доверяют свои волосы профессиональным стилистам, чтобы на мероприятиях выглядеть безукоризненно. Однако в повседневной жизни звезды, как и все мы, далеко не всегда надевают элегантные платья и высокие каблуки. А некоторые даже не особо переживают по поводу макияжа и прически.