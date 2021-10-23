16 актрис, которые на красной дорожке — королевны, а в жизни как Машка из соседнего подъезда
На фестивалях и церемониях награждения актрисы щеголяют изысканными нарядами. Знаменитости проводят часы в креслах визажистов и доверяют свои волосы профессиональным стилистам, чтобы на мероприятиях выглядеть безукоризненно. Однако в повседневной жизни звезды, как и все мы, далеко не всегда надевают элегантные платья и высокие каблуки. А некоторые даже не особо переживают по поводу макияжа и прически.
Мы в AdMe.ru отыскали на просторах интернета фотодоказательства того, что даже самых гламурных актрис не так-то просто узнать в обычной жизни.
Софи Тернер
Джессика Честейн
Шарлиз Терон
Кирстен Данст
Меган Фокс
Кейт Уинслет
Скарлетт Йоханссон
Селена Гомес
Ана де Армас
Марго Робби
Галь Гадот
Эмилия Кларк
Дакота Джонсон
Дженнифер Лоуренс
Деми Мур
Милла Йовович
А у вас когда-нибудь был страх выйти на улицу без макияжа и укладки? Как вы с ним боролись?
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