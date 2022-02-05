16 актеров, которые и в молодости были хороши, а с возрастом стали горячее солнца
Голливуд не знает недостатка в талантливых и ярких актерах, на которых любо-дорого глядеть. Кажется, даже время не способно пошатнуть их обаяние и харизму, ведь с годами многие звезды становятся только привлекательнее.
Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитых мужчин, которые расцвели с возрастом. А в бонусе вы увидите актера, на которого роль повлияла так, что он словно перестал стареть.
Мадс Миккельсен в 30 и 56 лет
Джеймс Франко в 27 лет и 41 год
Джаред Падалеки в 21 год и 38 лет
Пол Уэсли в 24 года и 37 лет
Эндрю Гарфилд в 27 и 38 лет
Люк Эванс в 32 и 42 года
Пол Беттани в 32 года и 50 лет
Уэс Бентли в 24 года и 40 лет
Ричард Армитидж в 33 года и 50 лет
Эндрю Скотт в 30 лет и 43 года
Джеймс Макэвой в 26 лет и 42 года
Джо Манганьелло в 33 и 43 года
Кейси Аффлек в 29 лет и 43 года
Джерард Батлер в 33 года и 50 лет
Эд Вествик в 20 лет и 34 года
Бонус: Бен Барнс сыграл Дориана Грея в 28 лет, а сейчас ему 40
Разумеется, в нашей подборке уместились далеко не все красавцы киноиндустрии, которые с годами стали только краше. Кого еще вы бы сюда добавили?
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