16 актеров, которые и в молодости были хороши, а с возрастом стали горячее солнца

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Голливуд не знает недостатка в талантливых и ярких актерах, на которых любо-дорого глядеть. Кажется, даже время не способно пошатнуть их обаяние и харизму, ведь с годами многие звезды становятся только привлекательнее.

Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитых мужчин, которые расцвели с возрастом. А в бонусе вы увидите актера, на которого роль повлияла так, что он словно перестал стареть.

Мадс Миккельсен в 30 и 56 лет

Джеймс Франко в 27 лет и 41 год

Джаред Падалеки в 21 год и 38 лет

Пол Уэсли в 24 года и 37 лет

Эндрю Гарфилд в 27 и 38 лет

Люк Эванс в 32 и 42 года

Пол Беттани в 32 года и 50 лет

Уэс Бентли в 24 года и 40 лет

Ричард Армитидж в 33 года и 50 лет

Эндрю Скотт в 30 лет и 43 года

Джеймс Макэвой в 26 лет и 42 года

Джо Манганьелло в 33 и 43 года

Кейси Аффлек в 29 лет и 43 года

Джерард Батлер в 33 года и 50 лет

Эд Вествик в 20 лет и 34 года

Бонус: Бен Барнс сыграл Дориана Грея в 28 лет, а сейчас ему 40