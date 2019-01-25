150 крутых аудиокниг на все случаи жизни (Список, выверенный до мелочей)
С бумажными книгами — с их запахом, тяжестью, шероховатыми страницами — не сравнится ничто. Но возможность насладиться ими есть не всегда. На пробежке, в дальней автомобильной поездке и в сотне других ситуаций на помощь приходят аудиокниги, и тогда в ушах звучит хрипловатый голос Алены Долецкой или бархатный баритон Сергея Чонишвили, заставляя время лететь незаметно.
AdMe.ru перекопал весь интернет для того, чтобы составить список книжных новинок и проверенной временем классики в исполнении профессиональных чтецов. Сохраните его себе — и вам больше никогда не придется скучать.
Зарубежная проза
- «Щегол», Донна Тартт
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«Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро
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«Моя гениальная подруга», Элена Ферранте
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«Замок из стекла», Джаннетт Уоллс
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«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара
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«Шантарам», Грегори Дэвид Робертс
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«Бегущий за ветром», Халед Хоссейни
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«Дом на краю ночи», Кэтрин Бэннер
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«Катушка синих ниток», Энн Тайлер
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«Безгрешность», Джонатан Франзен
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«Соловей», Кристин Ханна
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«Бунт на „Баунти“», Джон Бойн
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«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман
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«Прислуга», Кэтрин Стокетт
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«История пчел», Майя Лунде
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«Облачный атлас», Дэвид Митчелл
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«Девочки», Эмма Клайн
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«Орхидея съела их всех», Скарлетт Томас
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«Семь тучных лет», Этгар Керет
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«Дорога перемен», Ричард Йейтс
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«Мальчик в полосатой пижаме», Джон Бойн
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«Ким», Редьярд Киплинг
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«Человек, который был Четвергом», Гилберт Честертон + лекция Дмитрия Быкова
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«Над кукушкиным гнездом», Кен Кизи
Российские авторы
- «Тайные виды на гору Фудзи», Виктор Пелевин
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«Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина
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«Тобол», Алексей Иванов
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«Лавр», Евгений Водолазкин
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«Заххок», Владимир Медведев
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«Роза ветров», Андрей Геласимов
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«Текст», Дмитрий Глуховский
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«Картахена», Лена Элтанг
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«Квартал. Прохождение», Дмитрий Быков
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«Завидное чувство Веры Стениной», Анна Матвеева
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«Петровы в гриппе и вокруг него», Алексей Сальников
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«Мы», Евгений Замятин
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«Московская сага», Василий Аксенов
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«Казус Кукоцкого», Людмила Улицкая
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«Чемодан», Сергей Довлатов
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«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков
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«Приглашение на казнь», Владимир Набоков
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«Доктор Живаго», Борис Пастернак
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«Идиот», Федор Достоевский
Легкая проза
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«Женщины непреклонного возраста», Александр Цыпкин
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«Танго старой гвардии», Артуро Перес-Реверте
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«Не доверяйте кошкам!», Жиль Легардинье
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«Рождество и красный кардинал», Фэнни Флэгг
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«Третья фиалка», Стивен Крейн
- «До встречи с тобой», Джоджо Мойес
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«Спаси меня», Катрин Корр
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«Маленькая красная записная книжка», София Лундберг
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«Взлет», Николь Уильямс
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«Куриный бульон для души. 101 история о счастье», Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк
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«Наполеонов обоз», Дина Рубина
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«Диагноз: любовь», Дарья Сойфер
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«Можно я побуду счастливой?», Мария Метлицкая
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«Мужлан и флейтистка», Екатерина Вильмонт
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«Не оставляй меня, любимый!», Олег Рой
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«Коктейльные вечеринки», Анна Берсенева
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«Самый опасный возраст», Ирина Мясникова
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«Ты поймешь, когда повзрослеешь», Виржини Гримальди
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«Между небом и тобой», Лоррен Фуше
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«#Бабодурское», Ляля Брынза
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«Я ее любил. Я его любила», Анна Гавальда
Детектив
- «Происхождение», Дэн Браун
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«Женщина в окне», А. Дж. Финн
- «Не прощаюсь», Борис Акунин
- «Пока ты не спишь», Мишель Бюсси
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«Девушка в поезде», Пола Хокинс
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«Исчезнувшая», Гиллиан Флинн
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«Над осевшими могилами», Джесс Уолтер
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«Снеговик», Ю Несбе
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«Простая услуга», Дарси Белл
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«Правда о деле Гарри Квеберта», Жоэль Диккер
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«Идеальная няня», Лейла Слимани
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«Холодное время», Фред Варгас
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«Туркестан», Николай Свечин
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«Девушка во льду», Роберт Брындза
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«Зов кукушки», Роберт Гэлбрейт (Джоан Роулинг)
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«Самый близкий враг», Кара Хантер
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«Жертвы», Джонатан Келлерман
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«Афера», Джон Гришэм
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«Сделано в Швеции», Андерс Рослунд, Стефан Тунберг
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«Ева», Уильям Пол Янг
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«Краткая история семи убийств», Марлон Джеймс
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«Тень мальчика», Карл-Йоганн Вальгрен
Фантастика и фэнтези
- «Кваzи», Сергей Лукьяненко
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«Стража! Стража!», Терри Пратчетт
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«Мертвый ноль», Макс Фрай
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«Ночной цирк», Эрин Моргенштерн
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«Звездная пыль», Нил Гейман
-
«Стрелок», Стивен Кинг
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«Тайна дома с часами», Джон Беллэрс
-
«Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин
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«Девочка с медвежьим сердцем», Фрэнсис Хардинг
-
«Ведьмак. Последнее желание», Анджей Сапковский
-
«Девять принцев Амбера», Роджер Желязны
-
«Владыка ледяного сада: Ночной странник», Ярослав Гжендович
-
«Хоббит, или Туда и обратно», Джон Рональд Руэл Толкин
-
«Руины Горлана», Джон Фланаган
-
«Апрельское колдовство», Рэй Брэдбери
-
«Солярис», Станислав Лем
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«Пикник на обочине», Аркадий и Борис Стругацкие
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«Война миров», Герберт Джордж Уэллс
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«1984», Джордж Оруэлл
Нон-фикшен
- «Не жизнь, а сказка», Алена Долецкая
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«Время колоть лед», Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева
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«Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь», Барбара Шер, Энни Готтлиб
- «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона», Джеймс Боуэн
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«Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», Людмила Петрановская
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«Общаться с ребенком. Как?», Юлия Гиппенрейтер
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«В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов», Ася Казанцева
- «Думай медленно... Решай быстро», Даниэль Канеман
- «Краткие ответы на большие вопросы», Стивен Хокинг
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«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари
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«Записки примата: Необычайная жизнь ученого среди павианов», Роберт Сапольски
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«Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный способ жить счастливо», Марк Мэнсон
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«7 навыков высокоэффективных людей», Стивен Кови
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«Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», Джо Диспенза
- «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс
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«Восемь правил эффективности: умнее, быстрее, лучше. Секреты продуктивности в жизни и бизнесе», Чарлз Дахигг
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«Красная таблетка. Посмотри правде в глаза», Андрей Курпатов
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«Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни», Ник Вуйчич
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«Откуда берутся мысли», Татьяна Черниговская
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«Большое волшебство», Элизабет Гилберт
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«Про любовь к себе», Михаил Лабковский
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«МЖ. Как научиться жить душа в душу с тем, кого любишь», Алексей Капранов
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«Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки
Детские книги
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«Манюня», Наринэ Абгарян
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«Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», Фредрик Бакман
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«Малыш Николя», Рене Госсини, Жан-Жак Семпе
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«Знаменитая собачка Соня», Андрей Усачев
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«Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей», Ирина Тюхтяева, Леонид Тюхтяев
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«Таня Гроттер и магический контрабас», Дмитрий Емец
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«Рассказы о животных», Эрнест Сетон-Томпсон
- «Король Матиуш Первый», Януш Корчак
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«Мишкина каша», Николай Носов
- «Приключения Васи Куролесова», Юрий Коваль
-
«Трое с площади Карронад», Владислав Крапивин
-
«Аленький цветочек», Сергей Аксаков
-
«Волшебник изумрудного города», Александр Волков
-
«Дядя Федор, пес и кот», Эдуард Успенский
-
«Знаменитый утенок Тим», Энид Блайтон
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«В стране невыученных уроков», Лия Гераскина
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«Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», Анатолий Алексин
-
«Денискины рассказы», Виктор Драгунский
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«Маленькая принцесса», Фрэнсис Элиза Бернетт
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«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
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«Кит плывет на север», Анастасия Строкина
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«Слоненок, который хочет уснуть. Сказка в помощь родителям», Карл-Йохан Эрлин
Каким аудиокнигам вы отдали бы первые 3 места в вашем личном рейтинге?
Фото на превью Depositphotos