150 крутых аудиокниг на все случаи жизни (Список, выверенный до мелочей)

  • 5
  • 88
  • 14
  • 4.1k

С бумажными книгами — с их запахом, тяжестью, шероховатыми страницами — не сравнится ничто. Но возможность насладиться ими есть не всегда. На пробежке, в дальней автомобильной поездке и в сотне других ситуаций на помощь приходят аудиокниги, и тогда в ушах звучит хрипловатый голос Алены Долецкой или бархатный баритон Сергея Чонишвили, заставляя время лететь незаметно.

AdMe.ru перекопал весь интернет для того, чтобы составить список книжных новинок и проверенной временем классики в исполнении профессиональных чтецов. Сохраните его себе — и вам больше никогда не придется скучать.

Зарубежная проза

Российские авторы

Легкая проза

Детектив

Фантастика и фэнтези

Нон-фикшен

Детские книги

Каким аудиокнигам вы отдали бы первые 3 места в вашем личном рейтинге?

Фото на превью Depositphotos

  • 5
  • 88
  • 14
  • 4.1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль