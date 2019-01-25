150 крутых аудиокниг на все случаи жизни (Список, выверенный до мелочей)

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С бумажными книгами — с их запахом, тяжестью, шероховатыми страницами — не сравнится ничто. Но возможность насладиться ими есть не всегда. На пробежке, в дальней автомобильной поездке и в сотне других ситуаций на помощь приходят аудиокниги, и тогда в ушах звучит хрипловатый голос Алены Долецкой или бархатный баритон Сергея Чонишвили, заставляя время лететь незаметно.