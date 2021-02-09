15 звездных пар, которые пошли против стандартов и придумали своим детям имена с изюминкой

Зарубежные знаменитости — настолько яркие и талантливые люди, что и в обычной жизни не устают проявлять свой творческий потенциал. Особенно это касается подбора имен детям, где они стараются задействовать все свои креативные ресурсы.

Мы в AdMe.ru решили не только познакомить вас с теми случаями, когда зарубежные звезды постарались на славу при выборе имени своим чадам, но и перевести на русский язык эти звучные варианты. А в бонус мы поместили одну максимально креативную пару, которая всех обскакала в этом деле.

Синий Плющ. Дочь Бейонсе и Джея-Зи

Именно так можно было бы по-русски назвать 9-летнюю Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter). Кстати, знаменитые родители малышки зашифровали в ее имени свое счастливое число — 4, или IV в римском написании.

Маргаритка. Дочь Кэти Перри и Орландо Блума

В сочетании с не менее цветочной фамилией имя крохи Дэйзи Дав Блум (Daisy Dove Bloom) составляет целый букет, ведь фамилия Блум как раз и означает «цветущий». Только вот имя Дав совсем не связано с растениями и переводится как «голубь».

Среда. Дочь Руперта Гринта и Джорджии Грум

Чтобы сообщить всем об уникальном имени малышки, актер Руперт Гринт даже завел страницу в инстаграме. Так мы и узнали, что новорожденную назвали Уэнсдэй Дж. Гринт (Wednesday G. Grint), или Среда. Родилась ли она в этот день недели, остается только догадываться.

Птичка. Дочь Джессики Симпсон и Эрика Джонсона

Полное имя девочки звучит как Берди Мэй Джонсон (Birdie Mae Johnson). Также оно может означать «яркая» и «знаменитая».

Река. Сын Руни Мары и Хоакина Феникса

Новоиспеченные родители не просто так дали своему сыну имя Ривер (River), которое и переводится с английского как «река». Именно так они отдали дань уважения умершему брату Хоакина Феникса.

История. Дочь Аарона Пола и Лорен Парсекиан

Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол и его жена Лорен Парсекиан тоже проявили свою изобретательность, когда назвали дочь Стори Аннабелль (Story Annabelle). Возможно, за ее именем и вправду скрыта какая-то интересная история.

Путешествие. Сын Меган Фокс и Брайана Остина Грина

Младший ребенок этой распавшейся пары получил поистине захватывающее имя Джорни Ривер (Journey River), что полностью можно перевести как «путешествие река», или, включив фантазию, как «путешествие по реке».

Шиповник. Дочь Рэйчел Билсон и Хайдена Кристенсена

Рэйчел Билсон и Хайден Кристенсен назвали дочь Брайар Роуз (Briar Rose), совместив в имени два цветка: шиповник и розу. Но здесь еще и скрывается отсылка к сказке «Красавица и Чудовище», которая также известна под названием Little Briar Rose.

Пыльная Роза. Дочь Беати Принслу и Адама Левина

Растительные имена остаются самыми популярными среди необычных имен, но и с ними можно составлять уникальные сочетания, как это сделали Адам Левин и Беати Принслу. Так, старшую дочь в их семье зовут Дасти Роуз (Dusty Rose), что и переводится на русский язык как «пыльная роза».

Летний Дождь. Дочь Кристины Агилеры и Мэттью Ратлера

На английском это имя звучит как Саммер Рэйн (Summer Rain). По словам Кристины Агилеры, она назвала свою 6-летнюю дочь именно так, потому что лето ассоциируется с теплым и светлым временем. Дождь же, как считает певица, очищает и возрождает новую жизнь, позволяя расти и новым начинаниям.

Честь. Дочь Джессики Альбы и Кэша Уоррена

Старшая дочь актрисы получила такое величественное имя после того, как подруга Альбы поделилась, что непременно назвала бы следующую дочь Онор (Honor). Но детей эта подруга больше иметь не хотела, поэтому Джессика забрала идею себе. А среднее имя, Мари (Marie), девочка получила от своей мамы.

Приятель. Сын Джейми и Джульет Оливер

Сленговое обращение Бадди (Buddy) переводится как «приятель», такое имя и получил один из сыновей известного шеф-повара Джейми Оливера. А полное имя мальчика звучит как Бадди Беар Морис Оливер (Buddy Bear Maurice Oliver). Кстати, придумывает все имена детям семейства мама.

Воскресная Роза. Дочь Николь Кидман и Кита Урбана

12-летняя дочь четы Кидман-Урбан носит имя Сандэй Роуз (Sunday Rose), что мы с легкостью можем перевести как «воскресная роза». Первое имя в связке предложил отец Николь, ссылаясь на австралийского мецената Сандэя Рида (Sunday Reed), а Кидман и Урбан поддержали предложение, потому что им нравится этот день недели.

Избранная. Дочь Джиджи Хадид и Зейна Малика

Несмотря на то, что малышка Хай (Khai) появилась на свет еще в сентябре 2020 года, Джиджи Хадид раскрыла ее имя только недавно. В переводе с арабского языка Хай означает «избранная, коронованная».

Бонус: X Æ A-Xii, сын Граймс и Илона Маска

Кажется, такая неординарная певица, как Граймс (Grimes), и основатель компании по производству космической техники SpaceX Илон Маск (Elon Musk) просто не могли назвать своего ребенка обычным именем. Но такой изобретательности мало кто ожидал. Как пояснила сама новоиспеченная мама на своей странице в твиттере, имя можно интерпретировать следующим образом: X — неизвестная переменная, Æ — «любовь и/или искусственный интеллект» в переводе с эльфийского языка, A-Xii — вид самолета, причем A отсылает к любимой песне Граймс под названием «Архангел» (Archangel). Кстати, произносить его нужно, как Экс Эш Эй Твелв. А сама певица мило называет его «маленький Экс» (Little X).