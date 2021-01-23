15+ звездных невест, которые наплевали на все правила и выбрали необычные свадебные платья

Многие девушки с ранних лет представляют свое идеальное свадебное платье. Для кого-то это классическое белое, а кто-то предпочитает более экстравагантные наряды. В любом случае с подвенечным платьем действует одно правило: главное, чтобы невеста была довольна и счастлива.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые неординарные и яркие торжественные платья звезд, которые придали невестам особый шарм. Оказывается, мода на нестандартные свадебные наряды появилась еще в середине прошлого века. А в конце вы найдете оригинальный модный бонус.

1. Рита Хейворт, 1949 год

Для своего второго бракосочетания с принцем Али Ханом кинодива 1940-х годов Рита Хейворт выбрала элегантное струящееся платье голубого цвета и широкополую шляпу в тон. Позднее подобное сочетание станет очень популярным у западных модниц.

2. Мэрилин Монро, 1954 год

На свадебную церемонию с легендой бейсбола Джо Ди Маджо Мэрилин Монро надела весьма необычное для этого случая темно-шоколадное платье ниже колена и соответствующий жакет. Белым был лишь воротник, выполненный из меха горностая. Многие были весьма удивлены столь простым и нетрадиционным свадебным нарядом кинозвезды, хотя церемония была довольно скромной и не предполагала пышного убранства.

3. Элизабет Тейлор, 1964 год

На свадьбе со своим пятым мужем Ричардом Бертоном Тейлор была в канареечно-желтом платье из органзы. Его фасон был довольно необычен для того времени: струящийся силуэт, широкий вырез и рукава на завязках. Наряд был создан по эскизам дизайнера Ирен Шарафф, которая работала над костюмами в культовом фильме «Клеопатра». В качестве украшения невеста надела подарок жениха — брошь Bulgari с большим изумрудом в окружении бриллиантов. Вместо фаты голову Тейлор украшал венок из настоящих гиацинтов и лилий.

4. Джейн Фонда, 1965 год

Джейн Фонда выбрала типичный для 60-х годов прошлого века образ: мини-платье без рукавов с высоким воротом и высокие черные сапоги. Этот наряд хоть был не совсем похож на свадебный, но зато отлично подчеркивал хрупкую фигуру невесты.

5. Лайза Миннелли, 1967 год

Лайза Миннелли решила покорить публику своим элегантным свадебным нарядом, выбрав для церемонии кружевную блузу с высоким воротником и рюшами на рукавах в сочетании с гладкой юбкой кремового цвета. Для 1960-х годов это был весьма нестандартный образ невесты.

6. Одри Хепберн, 1969 год

Одри Хепберн решила не отвлекать внимание от своей природной красоты и надела простое и стильное мини-платье от Givenchy бледно-розового цвета с воротником-стойкой. Вместо фаты актриса повязала на голову косынку в тон платья. В итоге ансамбль получился весьма оригинальным и запоминающимся.

7. Натали Вуд, 1969 год

Еще одна невеста, которая предпочла желтый цвет белому, — актриса Натали Вуд. В дополнение к платью с вышивкой она надела на голову венок из цветов, украшенный белыми и желтыми лентами. В руках невеста несла букет с пшеничными колосками.

8. Йоко Оно, 1969 год

Йоко Оно, будучи неординарной личностью, решила надеть на свою свадьбу весьма необычный наряд: мини-юбку, гольфы, фетровую шляпу с полями и массивные солнцезащитные очки. Пожалуй, этот ансамбль отразил ключевые модные тенденции той эпохи.

9. Силла Блэк, 1969 год

Популярная британская певица и актриса решила отойти от всех свадебных канонов и надела короткое красное платье, выполненное из бархата, дополнив его плотными белыми колготками. Надо сказать, что наряд оказался счастливым, и влюбленные прожили вместе более 30 лет.

10. Эмма Томпсон, 1989 год

Эмма Томпсон, выходя замуж за ирландского актера Кеннета Брана, явно была одной из самых нестандартных невест. Для этого знаменательного дня актриса выбрала разноцветное платье с корсажем и пышной юбкой до колена. Голову невесты украшала элегантная шляпка с пышной вуалью.

11. Гвен Стефани, 2002 год

Наверное, сегодня сложно кого-то удивить ярко-розовым свадебным платьем, но для 2002 года это был довольно дерзкий шаг, на который могла пойти разве что рок-звезда. Гвен Стефани пошла под венец в пышном платье от Christian Dior, дизайн которого разработал Джон Гальяно. Изюминкой наряда стал длинный шлейф.

12. Памела Андерсон, 2006 год

Если кто и был готов почти полностью обнажиться на собственной свадьбе, так это Памела Андерсон. Пара решила связать себя узами брака на пляже в Сен-Тропе, так что невеста красовалась лишь в крохотном белом бикини.

13. Ева Лонгория, 2007 год

На официальную свадебную церемонию, которая проходила в Париже, Ева Лонгория надела маленькое розовое платье от Chanel, украшенное стразами. Позднее она переоделась в короткое белое платье. Кстати, жених и невеста выбрали для этого знаменательного торжества красивую дату — 07.07. 2007. Вечер продолжился в живописном старинном замке XVII века недалеко от Парижа.

14. Кира Найтли, 2013 год

Кира Найтли и ее избранник Джеймс Райтон решили не афишировать свою свадьбу, поэтому официальных фотографий с церемонии не было. Однако публике все-таки удалось как следует рассмотреть свадебное платье звезды. Видимо, это кремовое тюлевое платье от Chanel так понравилось Найтли, что после свадьбы она появилась в нем на красной ковровой дорожке.

15. Амаль Клуни, 2014 год

Официальная церемония свадьбы одного из самых давних холостяков Голливуда состоялась в Венеции. Для этого знаменательного дня невеста выбрала не платье, а элегантный костюм с брюками-палаццо в комплекте с широкополой шляпой.

16. Кейли Куоко, 2014 год

Знаменитая актриса выбрала свой свадебный наряд из коллекции знаменитого дизайнера Vera Wang. Роскошное платье броского розового цвета с корсетом и пышной юбкой подчеркнуло неординарный вкус невесты.

17. Принцесса Мария Терезия, 2014 год

Свадьбы аристократов — это всегда особые события. Довольно часто невесты голубых кровей выбирают для церемонии классические наряды. Но принцесса Мария Терезия фон Турн-и-Таксис, дочь одного из самых состоятельных аристократов Германии, решила отойти от традиций и выбрала для церемонии необычное платье от Vivienne Westwood.

18. Кэт фон Ди, 2018 год

Известная галеристка и основательница косметического бренда Kat Von D решила отпраздновать свадьбу дважды. Сначала Кэт просто выложила в своем инстаграме фото с обручальными кольцами и объявлением о том, что она вышла замуж за музыканта Лифара Сейерса. Но через некоторое время молодожены официально отпраздновали это событие. Невеста решила устроить свадьбу в готическом стиле и надела ярко-красное платье, чем-то напоминающее наряд Малефисенты. Красной была даже фата, которая держалась на головном уборе, напоминающем извилистые рога.

19. Лили Аллен, 2020 год

Популярная певица Лили Аллен вышла замуж в знаменитой часовне Грейсленд, которая находится в Лас-Вегасе. Эту церемонию никак нельзя было назвать обычной: начиная с того, что ее вел двойник Элвиса Пресли, и заканчивая экстравагантным нарядом невесты. Лили отдала предпочтение короткому платью Dior в стиле 60-х годов и дополнила образ пышной фатой.

Бонус: Зои Кравиц надела велосипедки на традиционный предсвадебный ужин

Зои Кравиц решила не устраивать пышных публичных торжеств и вышла замуж на тайной церемонии. Правда, за несколько дней до этого влюбленные решили провести традиционный репетиционный свадебный ужин. Для этого события актриса выбрала очень необычный наряд — шорты-велосипедки и атласный топ, поверх которых было надето вязаное платье-сетка с бусинами и бахромой.