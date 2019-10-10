15 звездных холостяков за 30, которые разбивают сердца миллионам россиянок

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Вторую половинку бывает найти тяжело, когда тебе уже чуть больше 30, а связать себя узами брака на четвертом десятке для некоторых мужчин и вовсе становится совершенно не обязательным. Так и многие популярные в России актеры, певцы и спортсмены не стремятся к венцу, продолжая получать удовольствие от беззаботной холостяцкой жизни.

Мы в AdMe.ru вдохновились популярными у нас в стране мужчинами, которые в свои тридцать с хвостиком пока еще не готовы носить кольцо на безымянном пальце.

1. Евгений Миронов, 52 года

Популярный российский актер, а ныне художественный руководитель Государственного театра наций, никогда не был женат. Хотя ему приписывали романы и с Анастасией Заворотнюк, и с балериной Ульяной Лопаткиной, сам Евгений никогда публично не комментировал свои личные отношения, отвечая уклончиво на любые вопросы журналистов, что он постоянно находится в состоянии влюбленности.

2. Митя Фомин, 45 лет

Знаменитый участник группы Hi-Fi всю свою творческую жизнь поддерживал образ закоренелого холостяка, видимо, чтобы не разочаровывать своих фанаток. Однако в 2013 году в рамках реалити-шоу «Остров» Митя объявил о свадьбе с Екатериной Гордон, что оказалось лишь шуткой.

3. Тимур Батрутдинов, 41 год

Даже коллеги из Comedy Club не смогли помочь самому завидному жениху телеканала ТНТ найти свою суженую в рамках популярного шоу «Холостяк». Бессильна в этой ситуации оказалась и знаменитая телесваха Роза Сябитова. Тимур до сих пор продолжает искать свою вторую половинку.

4. Марат Сафин, 39 лет

Первой ракетке мира и депутату Государственной думы РФ приписывают десятки романов с российскими и зарубежными знаменитостями, но в ЗАГС известный теннисист так и не повел ни одну из своих возлюбленных.

5. Андрей Чадов, 39 лет

Старший брат Алексея Чадова никогда не был женат, но новости о его любовных романах с популярными актрисами и певицами в СМИ периодически появляются. Так, в 2006 году он начал встречаться с участницей «Фабрики звезд — 3» Светой Светиковой. Их отношения продлились около 5 лет, потом пара рассталась, а Алексей закрутил короткий роман с Юлией Барановской.

6. Михаил Тарабукин, 38 лет

Харизматичный герой сериала «Кухня» запомнился многим зрителям как дамский угодник, который любит свободные отношения. Оказывается, что в реальной жизни Михаил во многом похож на своего экранного героя Федю, предпочитающего не обременять себя узами брака.

7. Юрий Колокольников, 38 лет

Еще до покорения Голливуда российский актер долгое время встречался с Ксенией Раппопорт. В 2011 году у пары родилась дочка София, но звездные родители решили не регистрировать свои отношения, а через 3 года и вовсе разошлись. Сегодня Юрий все еще завидный холостяк, который решил пока сосредоточиться на своей карьере в мировом кинематографе.

8. Дима Билан, 37 лет

Еще до своей триумфальной победы на «Евровидении» певец заявил, что женится на модели Елене Кулецкой, если выиграет в песенном конкурсе. 1-е место Дима Билан занял, но слово о помолвке так и не сдержал, а пара вскоре рассталась. Журналистам певец признался, что пока не задумывается о браке и детях, отдавая все свои силы и время творчеству.

9. Сергей Лазарев, 36 лет

Долгое время СМИ говорили о романе телеведущей Леры Кудрявцевой и Сергея, но летом 2012 года звездная пара официально объявила о своем расставании. А в 2014 году у Лазарева родился сын Никита, о котором вся страна узнала, когда мальчику было 3 годика. И буквально на днях певец рассказал, что у него есть еще и годовалая дочка Аня. При этом сердце Сергея официально свободно.

10. Александр Кержаков, 36 лет

В 2005 году именитый форвард ФК «Зенит» женился на петербуржской студентке Марии Головой. Вскоре у пары рождается дочка Дарья, но спустя 5 лет брака супруги решают развестись. В 2010 году футболист начинает встречаться с девушкой Екатериной, и у пары на свет появляется сын Игорь, однако через 4 года отношений супруги расстаются. Летом 2015 года спортсмен женится на дочке высокопоставленного чиновника Милане Тюльпановой, спустя 3 года у них рождается сын Артем, но уже через несколько месяцев Кержаков подает на развод. Александр недавно завершил свою спортивную карьеру, жениться больше не планирует и занимается воспитанием детей.

11. Илья Глинников, 35 лет

Во время выхода в эфир популярного сериала «Интерны» Илья начал встречаться со своей коллегой по съемочной площадке Аглаей Тарасовой, дочерью Ксении Раппопорт, но влюбленные расстались в 2016 году. После шоу «Холостяк» актер продолжил отношения с победительницей проекта Екатериной Никулиной, но в начале 2018 года они разошлись. Илья признался журналистам, что сейчас женат на своей профессии и о браке даже не задумывается.

12. Данила Козловский, 34 года

Осенью 2008 года Данила зарегистрировал свои отношения с польской актрисой Уршулой Малкой, с которой они вместе учились в одной театральной академии. Их брак продлился всего 3 года. Вскоре Козловский начал встречаться с моделью Юлией Снигирь, но в начале 2014 года пара рассталась. Сегодня Данилу связывают романтические отношения с режиссером Ольгой Зуевой, но о свадебных планах пары пока еще ничего официально не известно.

13. Алексей Воробьев, 31 год

Популярному певцу приписывают романы со многими российскими знаменитостями, например с Татьяной Навкой и Викторией Дайнеко. Но все отношения с представительницами отечественного шоу-бизнеса были скоротечными, и даже легендарное шоу «Холостяк» не помогло Алексею встретить свою вторую половинку.

14. Милош Бикович, 31 год

Востребованный в России сербский актер на пике своей популярности начал встречаться с топ-моделью Сашей Лусс из Магадана. Но во время съемок драмы «Лед» Милош влюбляется в свою партнершу по фильму Аглаю Тарасову, которая ради него расстается с Ильей Глинниковым. Но через полтора года отношений актеры расстаются. Сегодня Бикович встречается с сербской моделью Барбарой Таталович, однако с предложением руки и сердца пока не торопится.

15. Александр Петров, 30 лет

Знаменитый «полицейский с Рублевки» в 2016 году начал встречаться со своей напарницей по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум и даже сделал ей предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2017 году на съемках мелодрамы «Стрельцов» Петров влюбился в коллегу по съемочной площадке Стасю Милославскую, но подробности этих отношений актеры от общественности пока скрывают.

Как вы считаете, существует ли для мужчины в России идеальный возраст для женитьбы?