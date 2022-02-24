15+ звездных див, которые годами оттачивали свой стиль и довели его до совершенства

Знаменитости, как никто другой, знают, что встречают именно по одежке, и стоит только один раз оплошать и появиться на публике в неподходящем наряде, как это будут обсуждать годами. Однако есть звезды, которые годами оттачивали свой стиль — и теперь их крайне трудно застать врасплох.