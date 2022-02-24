15+ звездных див, которые годами оттачивали свой стиль и довели его до совершенства
Знаменитости, как никто другой, знают, что встречают именно по одежке, и стоит только один раз оплошать и появиться на публике в неподходящем наряде, как это будут обсуждать годами. Однако есть звезды, которые годами оттачивали свой стиль — и теперь их крайне трудно застать врасплох.
Мы в AdMe.ru решили проследить, как менялись вкусы наших любимых селебрити и к какому образу они пришли в итоге.
Изабель Юппер
Моника Беллуччи
Энди Макдауэлл
Кэри Маллиган
Мишель Докери
Лили Коллинз
Дайан Китон
Хелен Миррен
Джемма Чан
Блейк Лайвли
Фанни Ардан
Джулианна Мур
Леа Сейду
Кейт Бланшетт
Хэлли Берри
Кароль Буке
Ева Грин
Чей стиль показался вам наиболее эффектным?
Поделиться этой статьёй