15 звездных династий, в которых колоритная внешность передается по наследству
Генетика — наука точная, но и она порой способна подкинуть сюрприз. В одних семьях поколение за поколением рождаются люди, внешне очень похожие друг на друга, в других — те, в чьем родстве можно засомневаться.
Мы в AdMe.ru проследили за причудами генетической лотереи на примерах звездных династий. От некоторых совпадений дыхание перехватывает.
Джон Войт, Анджелина Джоли и Шайло Нувель Джоли-Питт
Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер и Билли Лурд
Элвис Пресли, Лиза Мари Пресли и Райли Кио
Дональд Сазерленд, Кифер Сазерленд и Сара Сазерленд
Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и Дакота Джонсон
Фрэнсис Форд Коппола, София Коппола и Роми Марс
Вупи Голдберг, Алекс Мартин и Джерзи Дин
Кирк Дуглас, Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас
Джерри Стиллер, Бен Стиллер и Элла Оливия Стиллер
Ванесса Редгрейв, Джоэли Ричардсон и Дейзи Бивэн
Клинт Иствуд, Кайл Иствуд и Грейлен Спенсер Иствуд
Голди Хоун, Кейт Хадсон и Райдер Робинсон
Ллойд Бриджес, Джефф Бриджес и Хейли Роузлуиз Бриджес
Брюс Дерн, Лора Дерн и Эллери Харпер
Стив Тайлер, Лив Тайлер и Лулу Роуз Гарднер
А на кого из родственников похожи вы? И есть ли в вашей семье «близнецы», родившиеся через поколения?
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