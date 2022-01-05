15 звездных династий, в которых колоритная внешность передается по наследству

Генетика — наука точная, но и она порой способна подкинуть сюрприз. В одних семьях поколение за поколением рождаются люди, внешне очень похожие друг на друга, в других — те, в чьем родстве можно засомневаться.

Мы в AdMe.ru проследили за причудами генетической лотереи на примерах звездных династий. От некоторых совпадений дыхание перехватывает.

Джон Войт, Анджелина Джоли и Шайло Нувель Джоли-Питт

Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер и Билли Лурд

Элвис Пресли, Лиза Мари Пресли и Райли Кио

Дональд Сазерленд, Кифер Сазерленд и Сара Сазерленд

Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Фрэнсис Форд Коппола, София Коппола и Роми Марс

Вупи Голдберг, Алекс Мартин и Джерзи Дин

Кирк Дуглас, Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас

Джерри Стиллер, Бен Стиллер и Элла Оливия Стиллер

Ванесса Редгрейв, Джоэли Ричардсон и Дейзи Бивэн

Клинт Иствуд, Кайл Иствуд и Грейлен Спенсер Иствуд

Голди Хоун, Кейт Хадсон и Райдер Робинсон

Ллойд Бриджес, Джефф Бриджес и Хейли Роузлуиз Бриджес

Брюс Дерн, Лора Дерн и Эллери Харпер

Стив Тайлер, Лив Тайлер и Лулу Роуз Гарднер