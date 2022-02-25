15+ звезд, которым пора вручить «Оскар» в номинации «За чувство юмора и вечные шуточки»

Почему-то среди нас ходит мнение, что знаменитости размещают на своих личных страницах в соцсетях только глянцевые снимки с фотосессий. Но стоит полистать инстаграм, как обнаруживается, что кое-кто из звезд регулярно радует подписчиков своими шутками и, мягко говоря, оригинальными снимками.

Мы в AdMe.ru всегда не прочь посмеяться и поднять себе настроение. Поэтому мы и сами эту подборку несколько раз просмотрели — и вам советуем.

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Упс! Кажется, мы застали Ирину Шейк в обеденный перерыв

Эмилия Кларк: «Давно я не стояла рядом с человеком, у которого рука толщиной с мою талию. В предыдущий раз это был некий кхал Дрого»

Крис Пратт: «Спасибо тебе, любимая, за попытку разогреть еду. Судя по куску угля на тарелке, у этой булочки не было ни единого шанса»

Софи Тернер: «В честь премьеры финала „Игры престолов“ я покажу вам фотографию, на которой я сплю на съемочной площадке»

Блейк Лайвли: «Угадайте, кто захотел пирог на свой день рождения и съел его, не задув свечи. Честно говоря, я не могу поверить, что мы все еще женаты»

Риз Уизерспун: «Сколько, говорите, еще рабочих дней осталось до праздников?»

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