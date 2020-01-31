15 звезд, которые стали известны благодаря КВН, но мы этого даже не помним

16 4 13 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаменитая фраза «Мы начинаем КВН», которую произносит Александр Масляков на каждой встрече клуба веселых и находчивых, для некоторых артистов могла бы звучать по-другому. «Мы начинали с КВН», — сказали бы вам Алексей Кортнев, Валдис Пельш, Павел Воля и даже Юлий Гусман. Ведь все они когда-то пришли на самое популярное соревнование юмористических коллективов и после этого остались на телевидении.

AdMe.ru вспомнил артистов и шоуменов отечественной эстрады, которые начинали свой творческий путь с КВН, и нашел их фото со знаменитых командных игр.

Алексей Кортнев

Алексей Кортнев играл за команду КВН МГУ недолго — 1 сезон (1987–1988). Но успел запомниться зрителям звонким голосом и участием в ярких музыкальных номерах, тексты и музыку к которым придумывал сам. Отыграв в КВН, Кортнев увлекся кино и телевидением да так и не окончил университет. Вместе с единомышленниками он занялся продюсированием программ и выпустил на экраны популярные «Оба-на!», «Синие ночи», «Несчастный случай», а также стал сооснователем «Золотого граммофона» на «Русском радио».

Валдис Пельш

Валдис Пельш впервые появился в КВН в конце 80-х годов. Вместе с Алексеем Кортневым он играл за команду МГУ, в котором тогда учился на факультете философии. Особых титулов там он не получил, но был хорошо принят на телевидении. После КВН Валдис стал бессменным ведущим шоу «Угадай мелодию» и членом жюри КВН.

Пелагея

11-летняя Пелагея появилась на сцене КВН в 1997 году и сразу же стала самой молодой участницей за всю его историю. Позднее этот рекорд был побит, но команда Новосибирского государственного университета первой привлекла к участию в игре ребенка столь юного возраста. Увлечение КВН для Пелагеи было недолгим, сольная карьера отнимала много времени, поэтому игры клуба веселых и находчивых ограничились для нее одним сезоном.

Юлий Гусман

Юлий Соломонович Гусман не всегда сидел в кресле жюри КВН. С 1964 по 1971 год он также играл на сцене и был капитаном команды «Парни из Баку». Больше всего он запомнился зрителям фразой «С меня как с Гусмана вода», а также своими трюками со снятием усов и отклеиванием бороды. После КВН Гусман посвятил себя режиссуре, общественной деятельности и, конечно же, развитию КВН.

Евгений Кулик

Актер, режиссер и блогер Евгений Кулик также прошел КВН в начале своего творческого пути. Команда КВН «Голоса» из Екатеринбурга стала лучшей в городе и в 2010 году добралась до полуфинала первой лиги КВН. Долго она там не продержалась, но именно после КВН Кулик стал действительно знаменитым. Помимо актерской карьеры Евгений очень увлеченно ведет аккаунт в Instasgram, и сейчас тот насчитывает почти 4,5 млн подписчиков.

Павел Воля

Многие из нас узнали Павла Волю благодаря шоу Comedy Club. Но еще до него Воля был капитаном пензенской команды КВН «Валеон Дассон», в составе которой в начале нулевых выиграл первую лигу КВН. Участие в высшей лиге успеха команде не принесло, и она скоро завершила свои выступления.

Тимур Родригез

Тимур Родригез покорял КВН в одной команде с Павлом Волей. Подвижный юноша с красивым голосом стал одним из наиболее запоминающихся членов команды и особенно хорош был в музыкальных номерах. После КВН Родригеза тепло приняли в Comedy Club, который дал сильный толчок развитию его творческой карьеры.

Николай Наумов

Образ Коляна из «Реальных пацанов» родился еще до выхода знаменитого сериала на телеэкраны. Николай Наумов придумал его для участия в КВН, где с 2000 года покорял зрителей своими «реальными манерами» в команде «Парма». Вместе с «Пармой» он дошел до высшей лиги, а позднее также появлялся на сцене вместе с командой «Друзья». Необычная манера поведения на сцене и чувство юмора помогли Николаю начать карьеру актера и принять участие в нескольких крупных телепроектах.

Леонид Якубович

Леонид Якубович не всегда носил усы, не всегда вел «Поле чудес» и не всегда сидел в жюри клуба веселых и находчивых. В 1964 году он сам был участником команды университета МИСИ и вместе с коллективом завоевал титул первых победителей высшей лиги КВН.

Виктор Васильев

Актер и шоумен Александр Васильев возглавил команду «Сборная Санкт-Петербурга» в 1998 году и выступал вместе с товарищами до 2005 года, дойдя до высшей лиги КВН. После того как команда перестала существовать, Васильев появился в Comedy Club и вскоре прочно укрепился в отечественном шоу-бизнесе в качестве ведущего и юмориста.

Марина Федункив

До того как стать известной на телевидении, Марина Федункив работала продавцом на рынке, проводницей на железной дороге, прачкой и сортировщицей на овощной базе. А еще играла в КВН. В 2002 году в составе команды «Добрянка» она стала победителем первой лиги КВН и вошла в высшую лигу. Опыт, полученный на сцене КВН, Марина применила в своей дальнейшей деятельности. Решив строить карьеру на телевидении, она успешно реализовала себя в нескольких юмористических проектах и снялась в кино.

Сергей Белоголовцев

После окончания школы Сергей Белоголовцев мечтал попасть в Обнинский филиал Московского инженерно-технического института, где работал его отец. Но не сложилось, и Белоголовцев поступил в Московский горный институт, где и встретился с другими участниками команды КВН «МАГМА». В начале 90-х вместе они быстро вошли в высшую лигу и стали звездами клуба веселых и находчивых. Успех в КВН сделал Сергея узнаваемым на телевидении, и скоро его начали приглашать в другие юмористические и развлекательные проекты.

Наталья Громушкина

Актриса Наталья Громушкина дебютировала в кино задолго до юмористических командных игр, но КВН помог ей раскрыть и другие стороны таланта. С 1995 по 1997 год в команде «Эскадрон гусар» Наталья демонстрировала зрителям возможности своего голоса и часто была задействована в музыкальных номерах. А после КВН продолжила как актерскую, так и музыкальную карьеру.

Илья Прусикин

Несмотря на то что фронтмен группы Little Big не играл в КВН на большой сцене в Москве, он активно участвовал в соревнованиях веселых и находчивых в городе Сосновый Бор Ленинградской области. А в 2001 году стал чемпионом школьной лиги КВН. Проникшись выступлениями на сцене, увлеченный музыкой Илья Прусикин искал разные способы самовыражения: работал над видеоблогами, продюсировал и играл в интернет-ситкоме, вел рэп-батлы в сети. В 2013 году он стал основателем группы Little Big и вскоре вместе с ней прославился далеко за пределами родного города.

Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов практически не появлялся на сцене КВН, однако в начале нулевых был автором в командах «Уездный город» и «Лица уральской национальности». После КВН Вячеславу удалось устроиться креативным продюсером канала РЕН ТВ, а затем креативным продюсером СТС. Он был автором скетч-шоу «6 кадров» и сериала «Папины дочки», благодаря которому стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ситком года». Позднее он продюсировал сериалы «Универ», «Интерны», проект Comedy Woman, был креативным продюсером Comedy Club, а сейчас занял пост креативного продюсера ТНТ. Врач по образованию, Дусмухаметов однажды попал в КВН и после этого, не сдерживая свою креативность, добился небывалых успехов на телевидении.