15 звезд, которые с длинными и короткими волосами выглядят настолько по-разному, что их можно и не узнать

Обычно звезды решаются на короткую стрижку, если это требуется для новой роли. А бывает так, что кому-то просто захотелось перемен. Прическа может изменить образ сильнее, чем мы ожидаем. И после похода к парикмахеру некоторых знаменитостей просто не узнать.