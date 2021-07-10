15 звезд, которые с длинными и короткими волосами выглядят настолько по-разному, что их можно и не узнать
Обычно звезды решаются на короткую стрижку, если это требуется для новой роли. А бывает так, что кому-то просто захотелось перемен. Прическа может изменить образ сильнее, чем мы ожидаем. И после похода к парикмахеру некоторых знаменитостей просто не узнать.
Мы в AdMe.ru вспомнили самые яркие преображения звезд и посмотрели, как они выглядели с длинными и короткими волосами. А в конце подборки вас ждет бонус — красавица Мишель Мерсье с непривычной стрижкой.
Шарлиз Терон
Пенелопа Крус
Эль Фэннинг
Карен Гиллан
Наоми Кэмпбелл
Скарлетт Йоханссон
Леа Сейду
Кэти Перри
Кейт Бланшетт
Кейли Куоко
Коко Роша
Оливия Уайлд
Зои Кравиц
Кэри Маллиган
Памела Андерсон
Бонус: Мишель Мерсье
Кто, по-вашему, лучше выглядит с короткой стрижкой?
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