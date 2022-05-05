AdMe
AdMe

15 звезд, которые доказали, что с годами женщина становится настолько ослепительна, что яркий макияж ей больше не нужен

----

Минималистичный макияж — тренд, который активно набирает популярность. Шарлиз Терон, Кейт Уинслет, Энн Хэтэуэй и многие другие звезды оставили в прошлом густые тени и румяна и выбрали «макияж без макияжа», чтобы подчеркнуть свои достоинства.

Мы в AdMe.ru посмотрели, кто из знаменитостей с годами перестал ярко краситься, и просто залюбовались.

Шарлиз Терон

Эмили Блант

Марго Робби

Кристен Стюарт

Кейт Уинслет

Блейк Лайвли

Аманда Сейфрид

Наоми Уоттс

Кэмерон Диас

Джулия Робертс

Марион Котийяр

Натали Портман

Роузи Хантингтон-Уайтли

Энн Хэтэуэй

Джулианна Мур

Как вы относитесь к тренду на неяркий, естественный макияж? Как предпочитаете краситься сами?

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News
----
AdMe/Культура/15 звезд, которые доказали, что с годами женщина становится настолько ослепительна, что яркий макияж ей больше не нужен
Поделиться этой статьёй