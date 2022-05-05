15 звезд, которые доказали, что с годами женщина становится настолько ослепительна, что яркий макияж ей больше не нужен

Минималистичный макияж — тренд, который активно набирает популярность. Шарлиз Терон, Кейт Уинслет, Энн Хэтэуэй и многие другие звезды оставили в прошлом густые тени и румяна и выбрали «макияж без макияжа», чтобы подчеркнуть свои достоинства.

Мы в AdMe.ru посмотрели, кто из знаменитостей с годами перестал ярко краситься, и просто залюбовались.

Шарлиз Терон

Эмили Блант

Марго Робби

Кристен Стюарт

Кейт Уинслет

Блейк Лайвли

Аманда Сейфрид

Наоми Уоттс

Кэмерон Диас

Джулия Робертс

Марион Котийяр

Натали Портман

Роузи Хантингтон-Уайтли

Энн Хэтэуэй

Джулианна Мур