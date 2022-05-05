15 звезд, которые доказали, что с годами женщина становится настолько ослепительна, что яркий макияж ей больше не нужен
Минималистичный макияж — тренд, который активно набирает популярность. Шарлиз Терон, Кейт Уинслет, Энн Хэтэуэй и многие другие звезды оставили в прошлом густые тени и румяна и выбрали «макияж без макияжа», чтобы подчеркнуть свои достоинства.
Мы в AdMe.ru посмотрели, кто из знаменитостей с годами перестал ярко краситься, и просто залюбовались.
Шарлиз Терон
Эмили Блант
Марго Робби
Кристен Стюарт
Кейт Уинслет
Блейк Лайвли
Аманда Сейфрид
Наоми Уоттс
Кэмерон Диас
Джулия Робертс
Марион Котийяр
Натали Портман
Роузи Хантингтон-Уайтли
Энн Хэтэуэй
Джулианна Мур
Как вы относитесь к тренду на неяркий, естественный макияж? Как предпочитаете краситься сами?
AdMe/Культура/15 звезд, которые доказали, что с годами женщина становится настолько ослепительна, что яркий макияж ей больше не нужен
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