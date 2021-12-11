15+ знаменитостей прошлого, которых мы перенесли в XXI век с помощью искусственного разума
Лица наших выдающихся поэтов, писателей, музыкантов и ученых прошлых столетий смотрели на нас со страниц школьных учебников все наше детство. Кого-то из них мы даже сегодня без труда узнаем на знаменитых портретах, а кого-то, возможно, увидим впервые в жизни, хотя их имена точно знакомы каждому, кто учился в обычной средней школе.
Мы в AdMe.ru решили прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы представить, как могли бы выглядеть сегодня популярные личности прошлого.
1. Михаил Юрьевич Лермонтов
2. Михаил Васильевич Ломоносов
3. Антон Павлович Чехов
4. Михаил Иванович Глинка
5. Лев Николаевич Толстой
6. Модест Петрович Мусоргский
7. Федор Михайлович Достоевский
8. Иван Сергеевич Тургенев
9. Александр Сергеевич Грибоедов
10. Анна Андреевна Ахматова
11. Николай Алексеевич Некрасов
12. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
13. Афанасий Афанасьевич Фет
14. Карл Павлович Брюллов
15. Иван Андреевич Крылов
16. Александр Николаевич Островский
Если бы у вас была машина времени, то с какими звездами ушедших эпох вы бы хотели встретиться?
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