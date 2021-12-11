15+ знаменитостей прошлого, которых мы перенесли в XXI век с помощью искусственного разума

Лица наших выдающихся поэтов, писателей, музыкантов и ученых прошлых столетий смотрели на нас со страниц школьных учебников все наше детство. Кого-то из них мы даже сегодня без труда узнаем на знаменитых портретах, а кого-то, возможно, увидим впервые в жизни, хотя их имена точно знакомы каждому, кто учился в обычной средней школе.