15 знаменитостей, которые своим примером доказали, что влюбиться можно раз и навсегда

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Как правило, жизнь артистов полна различных фестивалей и вечеринок, на которых они то и дело закручивают романы. Особенно часто такое бывает во время совместных киносъемок. Поэтому для Голливуда звездные разводы — совсем не редкость, скорее даже правило. Но отношения некоторых знаменитых пар выдержали испытание временем, хотя порой это было нелегко.

AdMe.ru расскажет о знаменитостях, которые, еще будучи молодыми, нашли любовь всей своей жизни и смогли сохранить ее, несмотря ни на что.

Боно и Элисон Хьюсон

Отношения вокалиста U2 и Элисон Хьюсон начались в 1975 году, когда Боно было 15, а ей — 14. Спустя 7 лет они оформили их официально. Супруги воспитали 2 дочерей и 2 сыновей.

Джон Траволта и Келли Престон

В 1976 году на съемках фильма «Под колпаком» Джон Траволта познакомился с актрисой Дайаной Хайленд и начал с ней встречаться. Несмотря на то что актриса была на 18 лет старше него, их отношения были невероятно чувственными. Но они, увы, продлились недолго, так как уже в 1977 году актриса скончалась от рака молочной железы. Траволта был с ней до последней минуты ее жизни — актриса буквально умерла на его руках. Спустя 10 лет на съемках фильма «Эксперты» актер познакомился с артисткой Келли Престон, но романа не получилось. И только спустя 3 года они случайно встретились, их отношения начали развиваться, а спустя год, в 1991 году, они поженились. У пары родилось 3 детей.

Мартин Шин и Джанет Темплтон (Эстевес)

Мартин Шин женился на Джанет Темплтон в 1961 году. У них родились 3 сына и дочь, все они стали актерами. Самый знаменитый из них — Чарли Шин.

Кристофер Уокен и Джорджанн Тон

В 1969 году Кристофер Уокен женился на Джорджанн Тон, которая работала директором по подбору актеров. У пары детей нет. В интервью Уокен говорил, что дети могли бы помешать его кинокарьере: она не была бы такой богатой.

Джефф Бриджес и Сьюзен Гестон

Актер Джефф Бриджес с 1977 года женат на Сьюзен Гестон. С ней он познакомился в 1975 году во время съемок «Ранчо Делюкс» на ранчо, где Гестон работала официанткой. У пары 3 дочери.

Сэмюэл Л. Джексон и ЛаТаня Ричардсон

В 1980 году актер женился на актрисе ЛаТане Ричардсон, с которой он познакомился и начал встречаться еще в 70-х, во время обучения в колледже. У супругов есть дочка.

Дэнзел Вашингтон и Паулетта Пирсон

25 июня 1983 года Вашингтон женился на актрисе Паулетте Пирсон, с которой он познакомился еще в 1977 году во время съемок в одном из первых своих фильмов. Спустя много лет из-за измены актера их брак чуть было не распался. Но раскаяние Дэнзела спасло их отношения. Сейчас они воспитывают 4 детей.

Стив Кэрелл и Нэнси Уоллс

Со своей будущей женой Стив познакомился во время работы в труппе чикагского театра Second City, когда он совмещал основную деятельность с преподаванием актерского мастерства. Нэнси была его студенткой, между ними завязалась дружба, которая позже переросла в любовь. Их свадьба состоялась в августе 1995 года, у пары 2 детей.

Снуп Догг и Шанте Тейлор

В 1997 году певец, продюсер и актер Снуп Догг женился на своей школьной подруге Шанте Тейлор. Причем их сыну уже было 3 года. В том же 1997 году у них родился сын, а спустя 2 года — дочь. В 2004 году Снуп, сославшись на непримиримые разногласия, подал на развод. Но в 2008 году пара воссоединилась. Они до сих пор живут счастливой жизнью.

Марк Уолберг и Риа Дюрэм

В 2001 году актер Марк Уолберг на одной из вечеринок познакомился с американской моделью Рией Дюрэм. Он к ней просто подошел и предложил как-нибудь встретиться. И местом для первого свидания была выбрана... церковь, так как оба были очень религиозными. Их отношения длились 8 лет, и только в 2009 году пара узаконила их. К моменту женитьбы у актеров уже было 3 совместных детей. После свадьбы родился еще один ребенок.

Мэтт Деймон и Лусиана Босан Барросо

Познакомились будущие супруги в 2003 году в Майами, где Лусиана работала барменом. Спустя 2 года состоялась свадьба, причем Лусиана уже была беременна. У пары 4 дочери, в том числе одна от первого брака Лусианы.

Айла Фишер и Саша Барон Коэн

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн впервые встретился с актрисой Айлой Фишер в 2002 году на вечеринке в Сиднее. Уже через 2 года пара обручилась, а в 2010 году они поженились. У супругов 3 детей.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

В 2006 году Мэттью Макконахи встретился со своей будущей женой — бразильской моделью Камилой Алвес. Пара встречалась до самой свадьбы, которую они сыграли в 2012 году. Сейчас Макконахи и Алвес воспитывают 3 детей.

Сет Роген и Лорен Миллер

В октябре 2011 года актер и сценарист Сет Роген женился на американской актрисе Лорен Миллер. Для официальных отношений 7 лет кажутся не таким большим сроком, но пара попала в наш список потому, что они еще 7 лет встречались до свадьбы. А 14 лет для отношений — совсем неплохо для голливудских звезд.

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