15 знаменитостей, которые с рождением детей расцвели, словно майские розы
Быть мамой — это не значит посвящать всю себя заботе о детях, забыв о прежних амбициях. Современным женщинам удается успешно совмещать карьеру, материнство, личностный рост и при этом выглядеть так, будто они сутками не вылезают из спа-центров, салонов красоты и спортзалов.
Мы в AdMe.ru пересмотрели фотографии звездных мам до родов и после и в очередной раз убедились в несостоятельности стереотипа о том, что материнство гасит красоту женщины.
Сальма Хайек, 55 лет, 1 ребенок
Софи Тернер, 25 лет, 1 ребенок
Моника Беллуччи, 57 лет, 2 детей
Кира Найтли, 36 лет, 2 детей
Синди Кроуфорд, 55 лет, 2 детей
Оливия Уайлд, 37 лет, 2 детей
Дженнифер Лопес, 52 года, 2 детей
Галь Гадот, 36 лет, 3 детей
Гвинет Пэлтроу, 49 лет, 2 детей
Мила Кунис, 38 лет, 2 детей
Виктория Бекхэм, 47 лет, 4 детей
Алессандра Амбросио, 40 лет, 2 детей
Ева Лонгория, 46 лет, 1 ребенок
Лора Дерн, 54 года, 2 детей
Ольга Куриленко, 42 года, 1 ребенок
А вы верите в стереотип о том, что после родов женщины теряют красоту?
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