15 знаменитостей, которые с рождением детей расцвели, словно майские розы

Быть мамой — это не значит посвящать всю себя заботе о детях, забыв о прежних амбициях. Современным женщинам удается успешно совмещать карьеру, материнство, личностный рост и при этом выглядеть так, будто они сутками не вылезают из спа-центров, салонов красоты и спортзалов.

Мы в AdMe.ru пересмотрели фотографии звездных мам до родов и после и в очередной раз убедились в несостоятельности стереотипа о том, что материнство гасит красоту женщины.

Сальма Хайек, 55 лет, 1 ребенок

Софи Тернер, 25 лет, 1 ребенок

Моника Беллуччи, 57 лет, 2 детей

Кира Найтли, 36 лет, 2 детей

Синди Кроуфорд, 55 лет, 2 детей

Оливия Уайлд, 37 лет, 2 детей

Дженнифер Лопес, 52 года, 2 детей

Галь Гадот, 36 лет, 3 детей

Гвинет Пэлтроу, 49 лет, 2 детей

Мила Кунис, 38 лет, 2 детей

Виктория Бекхэм, 47 лет, 4 детей

Алессандра Амбросио, 40 лет, 2 детей

Ева Лонгория, 46 лет, 1 ребенок

Лора Дерн, 54 года, 2 детей

Ольга Куриленко, 42 года, 1 ребенок