Мы сравнили, как выглядят 15 звезд на профессиональных фото и душевных домашних снимках
Мы привыкли видеть знаменитостей на экранах телевизоров и в модных журналах при полном параде. На профессиональных фото с идеальным светом и в нарядах от ведущих стилистов звезды выглядят такими далекими от обычных людей. Но это не отменяет того факта, что они такие же, как и мы с вами. И многие отечественные знаменитости не боятся это показать.
Мы в AdMe.ru решили поддержать знаменитых женщин, которые не стесняются выкладывать в соцсетях свои фото, где они без макияжа. И нам такие уютные снимки кажутся трогательными и милыми.
Кристина Асмус
Алла Пугачева
Агата Муцениеце
Дарья Мельникова
Ирина Горбачева
Настасья Самбурская
Валерия
Екатерина Климова
Альбина Джанабаева
Екатерина Гусева
Марина Александрова
Слава
Зоя Бербер
Лолита Милявская
Полина Гагарина
А как вы относитесь к таким честным фотографиям наших знаменитостей? Вам больше нравятся их домашние снимки или профессиональные фото с ретушью?
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, gagara1987 / Instagram
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