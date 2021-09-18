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Мы сравнили, как выглядят 15 звезд на профессиональных фото и душевных домашних снимках

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Мы привыкли видеть знаменитостей на экранах телевизоров и в модных журналах при полном параде. На профессиональных фото с идеальным светом и в нарядах от ведущих стилистов звезды выглядят такими далекими от обычных людей. Но это не отменяет того факта, что они такие же, как и мы с вами. И многие отечественные знаменитости не боятся это показать.

Мы в AdMe.ru решили поддержать знаменитых женщин, которые не стесняются выкладывать в соцсетях свои фото, где они без макияжа. И нам такие уютные снимки кажутся трогательными и милыми.

Кристина Асмус

Алла Пугачева

Агата Муцениеце

Дарья Мельникова

Ирина Горбачева

Настасья Самбурская

Валерия

Екатерина Климова

Альбина Джанабаева

Екатерина Гусева

Марина Александрова

Слава

Зоя Бербер

Лолита Милявская

Полина Гагарина

А как вы относитесь к таким честным фотографиям наших знаменитостей? Вам больше нравятся их домашние снимки или профессиональные фото с ретушью?

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, gagara1987 / Instagram
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