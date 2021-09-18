Мы сравнили, как выглядят 15 звезд на профессиональных фото и душевных домашних снимках

Мы привыкли видеть знаменитостей на экранах телевизоров и в модных журналах при полном параде. На профессиональных фото с идеальным светом и в нарядах от ведущих стилистов звезды выглядят такими далекими от обычных людей. Но это не отменяет того факта, что они такие же, как и мы с вами. И многие отечественные знаменитости не боятся это показать.