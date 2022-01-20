15+ знаменитостей, которые, оказывается, родились в одном году

Бывает, встречаешь одноклассника и думаешь: «Вот как круто выглядит человек: совсем не изменился». А иногда смотришь и глазам своим не веришь: «А ведь мы учились в одном классе, но кое-кого годы не пощадили». Тем более сбивает с толку, когда это происходит со звездами. Например, вдруг понимаешь, что любимый певец и известный киноактер вполне могли бы учиться в одном классе, если бы жили на соседних улицах.