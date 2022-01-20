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15+ знаменитостей, которые, оказывается, родились в одном году

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Бывает, встречаешь одноклассника и думаешь: «Вот как круто выглядит человек: совсем не изменился». А иногда смотришь и глазам своим не веришь: «А ведь мы учились в одном классе, но кое-кого годы не пощадили». Тем более сбивает с толку, когда это происходит со звездами. Например, вдруг понимаешь, что любимый певец и известный киноактер вполне могли бы учиться в одном классе, если бы жили на соседних улицах.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят наши и зарубежные знаменитости, родившиеся в одном году, и посмотреть, что из этого получится.

Елена Валюшкина и Деми Мур — 59 лет

Кирилл Нагиев и Тэрон Эджертон — 32 года

Клава Кока и Зендея — 25 лет

Александр Паль и Руперт Гринт — 33 года

Владимир Познер и Пьер Ришар — 87 лет

Александр Ревва и Леонардо Ди Каприо — 47 лет

Сергей Жуков и Бенедикт Камбербэтч — 45 лет

Алла Пугачева и Сигурни Уивер — 72 года

София Ротару и Гленн Клоуз — 74 года

Елена Корикова и Кэмерон Диас — 49 лет

Анна Хилькевич и Линдси Лохан — 35 лет

Алина Кабаева и Ребекка Фергюсон — 38 лет

Дмитрий Шепелев и Адам Драйвер — 38 лет

Екатерина Старшова и Билли Айлиш — 20 лет

Яна Троянова и Шеннон Элизабет — 48 лет

Мария Шалаева и Пэрис Хилтон — 40 лет

Лариса Гузеева и Эмма Томпсон — 62 года

Кто из наших звезд выглядит в точности на свой возраст, а кому бы вы скинули пару годиков?

Фото на превью imago / Schreyer / East News, Invision / Invision / East News
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