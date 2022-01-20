15+ знаменитостей, которые, оказывается, родились в одном году
Бывает, встречаешь одноклассника и думаешь: «Вот как круто выглядит человек: совсем не изменился». А иногда смотришь и глазам своим не веришь: «А ведь мы учились в одном классе, но кое-кого годы не пощадили». Тем более сбивает с толку, когда это происходит со звездами. Например, вдруг понимаешь, что любимый певец и известный киноактер вполне могли бы учиться в одном классе, если бы жили на соседних улицах.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят наши и зарубежные знаменитости, родившиеся в одном году, и посмотреть, что из этого получится.
Елена Валюшкина и Деми Мур — 59 лет
Кирилл Нагиев и Тэрон Эджертон — 32 года
Клава Кока и Зендея — 25 лет
Александр Паль и Руперт Гринт — 33 года
Владимир Познер и Пьер Ришар — 87 лет
Александр Ревва и Леонардо Ди Каприо — 47 лет
Сергей Жуков и Бенедикт Камбербэтч — 45 лет
Алла Пугачева и Сигурни Уивер — 72 года
София Ротару и Гленн Клоуз — 74 года
Елена Корикова и Кэмерон Диас — 49 лет
Анна Хилькевич и Линдси Лохан — 35 лет
Алина Кабаева и Ребекка Фергюсон — 38 лет
Дмитрий Шепелев и Адам Драйвер — 38 лет
Екатерина Старшова и Билли Айлиш — 20 лет
Яна Троянова и Шеннон Элизабет — 48 лет
Мария Шалаева и Пэрис Хилтон — 40 лет
Лариса Гузеева и Эмма Томпсон — 62 года
Кто из наших звезд выглядит в точности на свой возраст, а кому бы вы скинули пару годиков?
Фото на превью imago / Schreyer / East News, Invision / Invision / East News
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