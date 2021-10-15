15+ знаменитостей, которые поработали над своим стилем и изменились так, что все ахнули

Мы знаем, что многие знаменитости уделяют колоссальное количество времени созданию своего имиджа. Что немудрено, ведь к звездам всегда прикованы сотни объективов фотокамер и каждый выход в свет обращает на себя внимание. За ними следят, им подражают, ими восхищаются. Однако даже селебрити долго ищут свой стиль, а некоторых и вовсе сложно узнать в начале карьеры.

Мы в редакции AdMe.ru решили узнать, как менялся стиль актеров и актрис, которых мы почти не помним юными.

Кэмерон Диас

С годами актриса отказалась от короткой прически, сменила легкомысленные топы на элегантные костюмы и стала уделять пристальное внимание маскировке несовершенств кожи. Неизменным остался выбор аксессуаров: по-прежнему шею украшает тонкая цепочка.

Ферги

В начале карьеры певицу можно было видеть в смелых платьях или даже в спортивных костюмах. Сегодня Ферги демонстрирует сдержанность и на сцене, и в повседневности.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

Знаменитые сестры Олсен стали настоящими иконами стиля, сменив разноцветные наряды на сдержанные однотонные костюмы.

Меган Фокс

Стиль актрисы со временем стал более выразительным: она избавилась от образа соседской девчонки и теперь щеголяет в роскошных платьях, причем не только на красной дорожке.

Деми Мур

Актриса с молодости появляется на красных ковровых дорожках, и многие ее наряды стали культовыми. Однако сейчас Деми превратилась в настоящую икону стиля и регулярно посещает показы модных домов.

Колин Фаррелл

Бунтарь Колин Фаррелл остриг длинные волосы, а небрежные наряды заменил строгими костюмами и безупречными рубашками.

Кэти Перри

Эксцентричная Кэти Перри теперь выбирает более романтичные образы. И новый цвет волос очень идет певице.

Тейлор Свифт

Мечтательным образам юности Тейлор Свифт теперь предпочитает более строгий стиль взрослой дамы.

Николь Ричи

Яркая Николь Ричи теперь подбирает более изящные наряды, которые подчеркивают точеную фигуру звезды.

Роберт Дауни — младший

Любимец публики Роберт Дауни — младший хорошо поработал над своим образом. И короткая стрижка сделала лицо знаменитости более выразительным.

Хэлли Берри

Еще лет 10 назад Хэлли обожала шокировать публику откровенными нарядами, зато теперь она образец изысканности.

Дита фон Тиз

Самобытный стиль модели Диты фон Тиз тоже изменился со временем: теперь она отдает предпочтение более нежным образам.

Келли Осборн

Безбашенная Келли Осборн изменилась практически до неузнаваемости. Звезда постройнела и выбирает теперь более классические наряды.

Леди Гага

Экзотическим костюмам Леди Гага теперь предпочитает классические и элегантные. Певица примерила на себя образ дивы 30–40-х и не изменяет ему уже несколько лет.

Дженнифер Лоуренс

Актриса Дженнифер Лоуренс сменила цвет волос и стала выглядеть более естественно и женственно.

Мишель Уильямс

Актриса Мишель Уильямс избавилась от «девчачьего» имиджа, сменила цвет волос и стала выглядеть на миллион.