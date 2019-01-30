15+ знаменитостей, которые одержали победу над возрастом
Мы часто слышим, что детокс, йога и медитация — это новые «яблоки вечной молодости». Но ученые продолжают биться над ее секретом, а внешность некоторых знаменитостей не меняется годами. Многие восхищаются ими, ведь они выглядят еще моложе, чем 10 лет назад.
AdMe.ru составил список знаменитостей, которые выглядят так, точно пили из фонтана бессмертия.
16. Джессика Альба
15. Риз Уизерспун
14. Гвинет Пэлтроу
13. Кристи Тарлингтон
12. Джаред Лето
11. Ева Мендес
10. Габриэль Юнион
9. Лив Тайлер
8. Кейт Уинслет
7. Фаррелл Уильямс
6. Элайджа Вуд
4. Адам Левин
3. Бейонсе
2. Канье Уэст
1. Мила Кунис
Кто из этих знаменитостей почти не изменился за все эти годы? Поделитесь своим мнением в комментариях!
Фото на превью EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/AP/East News