15+ знаменитостей, которые одержали победу над возрастом

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Мы часто слышим, что детокс, йога и медитация — это новые «яблоки вечной молодости». Но ученые продолжают биться над ее секретом, а внешность некоторых знаменитостей не меняется годами. Многие восхищаются ими, ведь они выглядят еще моложе, чем 10 лет назад.