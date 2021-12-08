15 знаменитостей, которым не нужны ни подтяжки, ни «уколы красоты», чтобы выглядеть шикарно в любом возрасте

Для звезд, особенно актеров и музыкантов, яркая внешность — рабочий инструмент, от которого частенько зависит успех в карьере. Поэтому неудивительно, что селебрити всеми силами пытаются ее сохранить, прибегая к услугам косметологов и даже пластических хирургов. Но многие знаменитости принципиально против таких улучшений.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из наших любимых звезд решил не ложиться под нож и стареть естественно.

Клаудия Шиффер

Модель признавалась, что не применяла никаких агрессивных методов для сохранения молодости лица, а ботокса боится больше, чем морщинок. Она сказала, что никогда не стала бы делать операцию, так как опасается последствий. Также она считает, что старение — это часть жизни и каждый должен признать, что внешность со временем изменится.

Джулия Робертс

Популярная актриса является противницей ботокса и пластических операций. Она утверждает, что ей жаль многих женщин, которые, изменяя свое лицо так сильно, не дают себе увидеть, как они выглядели бы в старости. Лично она хотела бы, чтобы ее дети наблюдали все эмоции на ее лице.

Дженнифер Лопес

Джей Ло отрицает, что прибегала к уколам ботокса или пластике. Однажды поклонники заметили, что ее лоб неподвижен, а значит, она колола ботокс. Но артистка заявила, что это просто ее лицо, что никогда ничего подобного не делала и не видит в этом смысла, ведь чувствует себя красивой «в своей собственной коже».

Аманда Пит

В одном из интервью Аманда призналась, что ни разу не вводила ботокс и филлеры и вообще не применяла к своему лицу никаких агрессивных методов и не собирается начинать.

Мерил Стрип

Актриса является противницей пластических операций, потому что они не всегда проходят удачно. Слишком заметные хирургические изменения для актера, по словам Мерил, — это как вуаль на лице.

Джиллиан Андерсон

Когда все обсуждали «моложавый цвет лица» героини «Секретных материалов», Джиллиан заявила, что ей плевать на то, что о ней говорят. Она знает, что ничего не делала со своим лицом, и ей этого довольно. А вот распускать о ней слухи — это гадко.

Рэйчел Хантер

Раньше модель ничего не имела против операций и даже подумывала обратиться к пластическим хирургам. Но путешествия по миру изменили ее взгляд.

Мэнди Мур

Однажды актрису и певицу обвинили в том, что она делала ринопластику. Она очень удивилась, ведь ее нос, по ее же словам, далеко не само совершенство, и если бы она делала что-то подобное, то, конечно же, довела бы его до идеала. Также она сказала, что люди поверят во что угодно, если захотят, и это нормально.

Эмма Томпсон

Эмма считает пластику и ботокс безумием. Она думает, что внушение молодым людям мысли о том, что пластика на лице выглядит здорово, — это плохая идея.

Эшли Джадд

Эшли тоже подверглась нападкам: ее обвиняли в том, что она делала операцию. В ответ актриса выпустила статью-письмо, в котором подчеркнула, что это неправда, а ее лицо выглядит немного опухшим, потому что она болела.

Кейт Бекинсейл

Актриса призналась, что планирует стареть естественно и не собирается ложиться под нож. Ей совсем не нравится, как смотрятся голливудские женщины, изменившие лицо, и она предпочитает выглядеть как ее мама.

Лив Тайлер

Лив говорила, что никогда не прибегнет к косметической хирургии. Ей очень не нравится, как сильно меняются люди после нее.

Фрэнсис Конрой

Фрэнсис выступает против пластики. Она считает, что если лечь под нож или даже сделать инъекции ботокса, то потом будет ощущение, что постоянно носишь маску.

Дженнифер Энистон

Когда-то давно актриса сделала ринопластику, чтобы исправить искривленную перегородку носа. Но на этом ее вмешательства в работу природы закончились. Она не выступает против операций и не осуждает тех, кто их делает, но предпочитает массаж лица, светотерапию и хороший крем для кожи.

Брижит Бардо в 25 лет и в 72 года

Легендарная французская актриса известна своей красотой, которая не подвергалась вмешательству врачей. Брижит считает, что ее деньги могут послужить лучшей цели, чем оплата пластических операций.