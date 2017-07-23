15 знаменитостей, которые боролись с зависимостью и победили

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Пожалуй, одна из самых страшных проблем, в которую может попасть человек — это зависимость. И звезды не исключение, они такие же люди со своими слабостями. AdMe.ru выбрал сильных духом знаменитостей, тех, кто смог победить самого себя и разделался с дурными привычками.

Анджелина Джоли

«Я перепробовала почти все известные в мире вещества. У меня действительно были очень темные времена». Кто бы мог подумать, что это слова одной из самых красивых женщин планеты? Но биография Анджелины Джоли полна горького опыта: она страдала от анорексии, депрессии. Перед фильмом «Лара Крофт» Энджи уже «чиста», а после него на актрису сваливается настоящая популярность, она усыновляет ребенка, заводит роман с Брэдом Питтом, усыновляет еще одного. Анджелина окружает себя людьми, ради которых ей хотелось бы жить.

Роберт Дауни — младший

Харизматичному юноше из кинематографической семьи прочили блестящее будущее, но Роберт не выдержал испытания первой волной популярности и пустился во все тяжкие. Буйные дни и ночи вылились в скандалы и громкие увольнения в студиях, серьезные проблемы с законом и сложности с семьей. Приговоренный к 16 месяцам тюрьмы и принудительному лечению, актер почти на год ложится в клинику и после выхода твердо решает больше не употреблять. Друзья помогают с ролями, критики благоприятствуют, и вполне заслуженно после триумфа «Железного человека» уже Роберт диктует условия контракта голливудским боссам. И кто знает, какие награды были бы сейчас в послужном списке Роберта Дауни — младшего, если бы не его пагубная страсть.

Адель

В самом начале карьеры Адель сильно переживала из-за того, как выглядит на сцене и для храбрости начала выпивать перед шоу. Незаметно эта привычка переросла в настоящую проблему. «Однажды я так напилась, что когда надо было выходить на сцену, забыла слова своих собственных песен. Это был худший вечер в моей жизни». В 2009-м Адель завязала, потому что ее голос был не в порядке из-за похмелья, она часто просыпала и опаздывала на работу. После операции на связках Адель перестала пить и начала вести здоровый образ жизни.

Энтони Хопкинс

«В молодости казалось, что выпивка помогает раскрепоститься, почувствовать себя свободным, а значит, лучше играть. Многие актеры так думают. И ошибаются», — признался Энтони Хопкинс. В 1964 году он получил работу в Национальном театре и в том же году был уволен за пьянство. «В течение пятнадцати лет я пил все, что не мог откусить», — говорит актер. Однажды Энтони проснулся за рулем своей машины в совершенно незнакомом месте и не мог вспомнить, как он там оказался. «Я периодически засыпал за рулем. А я ведь мог кого-нибудь задавить». В этот момент актер решил бросить пить. «Спиртное едва не погубило меня. Если бы не бросил, валялся бы сейчас где-нибудь в Мексике. В лучшем случае под забором, в худшем — закопанный под кактусом.» Сейчас артисту 79 лет, он не пьет уже 41 год — практически полжизни.

Дрю Бэрримор

На девочку рано свалилась бешеная популярность, и юная актриса незаметно для себя и окружающих к 13 годам пристрастилась к алкоголю, постепенно совершая обратное превращение — из прекрасного лебедя в гадкого утенка Голливуда. Бесчисленные скандалы, истерики, передозировка в конце концов привели к 8-месячному заточению Дрю в клинике. Выйдя из больницы, она пишет пронзительные и не по годам взрослые мемуары, подрабатывает официанткой, моделью и заново прокладывает дорогу в Голливуд. Сегодня Дрю — востребованная актриса, владелица собственной киностудии и мать двух очаровательных дочек. На вопрос, что помогло ей не впасть в депрессию, она неизменно отвечает: «Иногда жизнь ставит вас на колени. Что ж, это подходящая поза для молитвы».

Эминем

«Привет, меня зовут Маршалл, и я наркоман», — говорит рэпер в одной из документальных передач. Однажды он перепутал препараты, и у него случилась передозировка, спасло его лишь оперативное вмешательство врачей. Выбраться из ямы зависимости помогло чувство ответственности за родную и двух приемных дочерей. Сегодня Эминем — образцовый отец, и его единственным пристрастием остается музыка.

Кристин Дэвис

Актриса панически боялась сцены и начала выпивать для храбрости. Глоток за глотком, и Кристин не заметила, как к 25 годам превратилась в настоящую алкоголичку. Ее лучшая подруга не смогла остаться в стороне и решила помочь — записала Кристин в кружок анонимных алкоголиков и на курсы йоги. Это подействовало — с тех пор она ни разу не срывалась и даже хотела отказаться от роли в «Сексе в большом городе», когда узнала, что по сценарию ей предстоит целыми днями пить коктейли. «Я боялась позволить себе даже бокал вина, — вспоминает Кристин. — Я отлично себя чувствую без спиртного и не хочу рисковать».

Дэниел Рэдклифф

Успех фильмов о Гарри Поттере не давал актеру вести нормальную жизнь и он начал погружаться в депрессию. На съемках последнего фильма о приключениях Поттера Дэниел частенько появлялся нетрезвым. В 2015 году Дэниел Рэдклифф признался, что он страдает от алкогольной зависимости. «Когда я выпивал, я становился совсем другим человеком. Иногда доходило до того, что я мог проснуться утром в незнакомой квартире. У меня были постоянные срывы, и я уходил в запои. Однажды я отправился гулять и пробыл на улице около 5-ти часов. За это время мне не хотелось выпить. Тогда я понял, что нужно гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Я занимаюсь каждый день и сейчас я не пью вообще».

Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл почувствовал тягу к актерству в юности и перевелся на факультет драмы. По окончании университета он годами пробовал себя в кино, театре, на телевидении, но нигде не имел успеха — режиссеры попросту отказывались работать с ним из-за пристрастий Сэмюэла к алкоголю и наркотикам. К концу 80-х актер закономерно попадает в реабилитационный центр. Самым тяжелым моментом в жизни Джексон считает эпизод в больнице, когда, посмотрев в глаза дочке и жене, он сказал: «Привет, я Сэм, и я наркоман». После лечения Сэм снялся более чем в 100 фильмах, завоевал множество престижных наград и, конечно же, стал примерным мужем и отцом.

Келли Осборн

Склонность к пагубным зависимостям Келли наверняка унаследовала генетически от великого и ужасного папы Оззи. Добавим психологические проблемы — и получим известную девушку, каждый день употребляющую десятки таблеток, порой замещая их другими веществами. Недовольство собой росло, вес тоже, доза увеличивалась, и во время последнего лечения, чтобы не сорваться, она занялась записью альбома и спортом. Сейчас Келли выглядит просто великолепно, гляньте хоть ее инстаграм! Можно сказать, что фриковатая девочка стала современной, уверенной в себе женщиной.

Стинг

С трудом верится, что когда-то Стинг был большим любителем алкоголя и дурманящих веществ, из-за постоянных загулов от него даже ушла первая жена с двумя детьми. Взяв себя в руки, певец ворвался во всевозможные топы и чарты, а его диски «покрылись платиной». Сегодня Стинг — образцовый муж и отец 6 детей.

Стивен Тайлер

«Секс, наркотики и рок-н-роллl» — стиль жизни молодого Стивена. Кого-то отвязнее популярного рокера нужно было поискать, и после 20 лет кутежа, уже со второй женой, он все же смог избавился от зависимостей. О своем трудном пути Тайлер говорит так: «Я делал больно своей семье, детям и моим друзьям». А левое фото сделано, когда Стивен уже не употреблял, — он просто неудачно упал.

Элтон Джон

Сэр Элтон Джон начал употреблять запрещенные препараты в молодости, чтобы преодолеть стеснение. Постепенно от него отворачивались старые друзья, те, кто любил его, даже мать покинула страну, а в 1975 году он чуть было не погиб от передозировки. В 1990 году певец сдался врачам и прошел полный курс лечения. Сегодня Элтон Джон так говорит о потерянной юности: «Я потратил огромную часть своей жизни впустую, поскольку из-за зависимости был все время погружен в себя».

Бритни Спирс