15 знаменитостей, чьи имена постоянно произносят неправильно, а мы к этому уже привыкли

Еще в далеком 2012 году Гильдия актеров выступила с заявлением, где раскритиковала журналистов, которые коверкают имена знаменитостей. В опалу в первую очередь попали люди, говорящие «Сталлоне» и «Стэтхэм» вместо Сталлоуна и Стэйтема. С того момента прошло почти 10 лет, а давно описанные ошибки в произношение по-прежнему встречаются.

Вот мы в AdMe.ru и решили научиться выговаривать имена кумиров прошлого и настоящего правильно и с первого раза.

Линдси Лохэн (Lindsay Lohan)

Распространенный неверный вариант произношения: Линдси Лохан. Фамилия Линдси каким-то странным образом трансформировалась в русском языке в Лохан, который наиболее часто употребляется в последние годы. Хотя корректным является вариант Лохэн, который иногда встречался в медиа.

Скарлетт Джохансон (Scarlett Johansson)

Распространенный неверный вариант произношения: Скарлетт Йоханссон. В произношении фамилии Скарлетт допускается грубая ошибка: на самом деле корректно говорить Джохансон. Такой вариант сильно режет слух людям, которые привыкли называть актрису Йоханссон, но с фонетическими правилами не поспоришь. Ведь несмотря на то, что у актрисы датские корни, фамилия должна произноситься в соответствии с нормами английского языка.

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)

Распространенный неверный вариант произношения: Дженнифер Лопез. Кажется, русскоязычные поклонники Джей Ло никогда не определятся, как правильно произносить ее фамилию: ведь встречается как вариант Лопез, так и Лопес. Но все же правильно говорить Лопес, и стоит это запомнить.

Эйва Гарднер (Ava Gardner)

Распространенный неверный вариант произношения: Ава Гарднер. Эйва Гарднер была одной из ярчайших звезд Голливуда 40-х и 50-х годов. Ее называли обладательницей «лица ангела и тела богини». Русскоязычная «Википедия» называет актрису Авой, хотя и есть указания, что правильнее было произносить ее имя как Эйва.

Биати Принсло (Behati Prinsloo)

Распространенный неверный вариант произношения: Бихати Принсло. Модель Биати Принсло родом из Намибии, и с правильным произношением ее имени возникают проблемы во всем мире. Так, как в английском языке, так и в русском, девушку называют Бихати.

Гвинет Палтроу (Gwyneth Paltrow)

Распространенный неверный вариант произношения: Гвинет Пэлтроу. Гвинет Палтроу поселилась в кинематографической вселенной Marvel с ролью Пеппер Поттс, заполучив немало фанатов и у нас. И хотя в русскоязычной традиции фамилия Гвинет прижилась в варианте Пэлтроу, корректнее называть актрису Палтроу.

Хэзер Грэм (Heather Graham)

Распространенный неверный вариант произношения: Хизер Грэм. Актриса, сыгравшая Энни Блэкберн в сериале «Твин Пикс», иногда упоминается как Хизер Грэм, а иногда как Хэзер Грэм. Правильным является только Хэзер, хотя, например, портал «КиноПоиск» отдает предпочтение первому варианту.



Изадора Данкен (Isadora Duncan)

Распространенный неверный вариант произношения: Айседора Дункан. Танцовщицу и возлюбленную Сергея Есенина в русскоязычном мире знают под именем Айседора Дункан, хотя правильнее ее было было называть Изадора Данкен и ставить ударение в фамилии на первый слог.

Хилари Суэнк (Hilary Swank)

Распространенный неверный вариант произношения: Хилари Суонк. Двукратная обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Хилари Суэнк иногда упоминается в русскоязычной среде как Суонк, хотя вариант корректного произношения фамилии только один — Суэнк.

Джессика Лэнг (Jessica Lange)

Распространенный неверный вариант произношения: Джессика Ланж. Джессика Лэнг дебютировала на большом экране в 1976 году, когда появилась в фильме «Кинг-Конг». Позже актриса собрала внушительную коллекцию наград и номинаций. Ее даже иногда называют одной из величайших актрис своего поколения. И если в таланте Джессики никто не сомневается, то с произношением фамилии иногда возникает путаница. У женщины немецкие корни, поэтому ее фамилия произносится как Лэнг, а не Ланж.

Люси Лю (Lucy Liu)

Распространенный неверный вариант произношения: Люси Лью. Родители актрисы и фотомодели Люси Лю эмигрировали из Тайваня, поэтому при произношении фамилии стоит обратить внимание на нормы китайского произношения. Этому умению посвящен целый видеоурок в сети.

Бетти Девис (Bette Davis)

Распространенный неверный вариант произношения: Бетт Девис. Актриса Бетти Девис — это первый человек в истории мирового кинематографа, который был номинирован на 11 «Оскаров». Бетти получила известность среди русскоязычных поклонников как Бетт, поэтому и значительная часть материалов, которые рассказывают о Бетти, тоже придерживаются этого написания. Хотя, например, портал «КиноПоиск» указывает, что правильнее было бы говорить Бетти.

Хэлли Берри (Halle Berry)

Распространенный неверный вариант произношения: Холли Берри. Обаятельная актриса Хэлли Берри хорошо известна в русскоязычной сфере как Холли. Хотя корректнее называть ее Хэлли. Интересно, что свое имя будущая обладательница «Оскара», «Эмми» и «Золотого глобуса» получила в честь супермаркета Halle’s Department Store, который был местной достопримечательностью у нее на родине.

Ребекка Ромейн (Rebecca Romijn)

Распространенный неверный вариант произношения: Ребекка Ромин. Модель Ребекка Ромейн появлялась на обложках известных модных журналов и получила известность как актриса, исполнив роль в фильме «Люди Икс». Имя манекенщицы иногда искажается в русском языке, и тогда ее фамилия неведомым образом превращается в Ромин.

Николай Костер-Вельдау (Nikolaj Coster-Waldau)

Распространенный неверный вариант произношения: Николай Костер-Вальдау. Датский актер Николай Костер-Вельдау известен по роли Джейме Ланнистера в телесериале «Игра престолов». Но наиболее популярное среди русскоязычных людей произношение фамилии как Костер-Вальдау является не совсем корректным. Ведь если руководствоваться правилами датского языка, то нужно произносить фамилию как Костер-Вельдау.