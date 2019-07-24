15 знаменитостей, благодаря которым мы верим в настоящую любовь

34 0 22 19k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Истинная любовь — редкость, особенно в мире шоу-бизнеса. В наши дни супружеские пары создаются и распадаются так быстро, что невозможно уследить, кто и с кем встречается. Однако есть счастливчики, которые остаются вместе на всю жизнь: растят детей, открывают для себя мир и встречают старость. Стоит признать, это невероятно вдохновляет.

AdMe.ru отдает должное 15 чудесным парам знаменитостей, которые доказывают, что настоящая любовь встречается не только в сказках.

1. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уилл Смит познакомился с Джадой Пинкетт в 1994 году, когда она проходила прослушивание на роль его девушки в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Джада не получила роль, но стала девушкой актера в реальной жизни (1995), а затем — и женой (1997). На фото выше — счастливая пара в 1999 году, через 2 года после свадьбы.

Уилл и Джада вместе в общей сложности уже 23 года и сумели уберечь личную жизнь от чужих глаз, несмотря на огромное количество сплетен вокруг них. У них 2 детей, Джейден (20) и Уиллоу (18), которые часто появляются на красной ковровой дорожке вместе с родителями, что делает Смитов одной из самых известных семей Голливуда.

2. Барак и Мишель Обама

28-летний Барак Обама и 25-летняя Мишель Робинсон встретились в 1989 году (на фото выше) в юридической фирме Sidley Austin LLP, где Робинсон была куратором своего будущего мужа. Но этот факт не помешал Бараку пригласить ее на свидание. Мишель позже признавалась, что тогда не была особенно заинтересована в отношениях. Однако во время первого же свидания изменила свое мнение.

О начале их отношений, и в частности о первом свидании, сняли романтический фильм «Саутсайд с тобой» (2016) . Влюбленные поженились в 1992 году и с тех пор живут вместе. «Барак не обещал несметных богатств, только интересную совместную жизнь. Что ж, это обещание он выполнил», — вспоминает Мишель спустя годы.

3. Том Хэнкс и Рита Уилсон

62-летние Хэнкс и Уилсон составляют одну из горячо любимых пар в киноиндустрии. Их история любви началась на съемочной площадке сериала ABC «Закадычные друзья» в 1981 году. Фото выше было сделано в 80-х годах, когда они были просто коллегами.

В 1988 году счастливая пара связала себя узами брака, и спустя более 30 лет они все еще любят и поддерживают друг друга как перед камерой, так и за кадром. Фотография выше была сделана в 1999 году, через 11 лет после свадьбы.

4. Джон Ледженд и Крисси Тейген

Джон и Крисси познакомилась в 2007 году на съемках музыкального клипа Ледженда «Стерео» и с тех пор провели вместе уже более 10 лет. Фотография выше была сделана на вручении «Грэмми» в 2008 году: это их первое появление на публике в качестве пары. Крисси призналась в интервью, что однажды они расстались на один день и это было такой большой ошибкой, что они уже больше никогда не расставались. Ледженд и Тейген поженились в 2013-м, и теперь у них двое детей — дочь Луна и сын Майлз.

Причина, по которой у этой пары так много подписчиков в соцсетях, в том, что они никогда не стесняются делиться личными моментами, полными поддержки и любви.

5. Мерил Стрип и Дон Гаммер

70-летняя трехкратная обладательница премии «Оскар» Мерил Стрип вышла замуж за любовь всей своей жизни 72-летнего скульптора Дона Гаммера более 40 лет назад. В 1978 году, после 6 месяцев знакомства, пара поженилась в саду на заднем дворе дома родителей Мерил. Фотография выше была сделана в 1982 году на вечеринке для фильма «Выбор Софи».

Друзья и семья были довольно скептически настроены по поводу их брака, однако спустя более 40 лет супруги любят друг друга сильнее, чем когда-либо. И у них 4 детей: сын и 3 дочери.

6. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс вместе уже почти 23 года и до сих пор являются одной из самых вдохновляющих пар в Голливуде. Они встретились на съемочной площадке телесериала «Корелли» в 1995 году и связали себя узами брака менее чем через год, в 1996-м. Фотография выше сделана в 2001 году, через 5 лет после свадьбы. С тех пор они усыновили двоих детей — Оскара Максимилиана и Аву Элиот — и стали свидетелями карьерного взлета Джекмана.

Изначально супруги договорились не проводить порознь больше двух недель, не работать в одно и то же время, если не будет острой финансовой необходимости, и всегда поддерживать друг друга. В интервью Хью заявил, что эти условия помогли им сохранить крепкие отношения. И это работает на протяжении уже 23 лет!

7. Джон Красински и Эмили Блант

Британская актриса Эмили Блант и американский актер и режиссер Джон Красински — одна из самых милых пар в Голливуде. Оба талантливые, отмеченные наградами актеры, они прожили вместе более 10 лет. На фотографии выше Джон и Эмили в феврале 2010 года, менее чем за полгода до своей свадьбы.

Их познакомил общий друг в 2008 году. В «Шоу Эллен Дедженерес» Красински рассказал, что в то время он не был готов к отношениям, но затем встретил Эмили и сразу же влюбился в нее. Пара поженилась в 2010-м, и теперь у них есть две дочери и дом в Бруклине.

8. Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Несмотря на 7-летнюю разницу в возрасте, австралийская звезда Крис Хемсворт (35 лет) и испанская актриса Эльза Патаки (42 года) сформировали один из самых стойких и очаровательных тандемов Голливуда. Супруги познакомилась в начале 2010 года и всего через 3 месяца поженились. Фотография выше была снята в 2011 году, менее чем через 6 месяцев после их свадьбы.

В 2015 году в интервью Крис говорил, что страстное отношение Эльзы к жизни побуждает его не отставать от нее и ему это нравится. Теперь у них почти 10-летняя история любви и 3 детей.

9. Мэтт и Лучана Деймон

Мэтт Деймон встретил свою будущую жену Лучану Баррозу в 2003 году в баре в Майами, где проходили съемки комедии «Застрял в тебе». У Люси уже была 4-летняя дочь от первого брака, что не остановило Мэтта: он сделал ей предложение в 2005 году, и в том же году состоялась свадьба. Фотография выше была сделана незадолго до этого счастливого события.

Мэтт и Люси вместе более 13 лет, и теперь у них есть еще 3 дочери: Гия, Изабелла и Стелла. Когда Люси спросили, в чем секрет успешного брака, она ответила, что они оба не воспринимают друг друга как должное.

10. Дэвид и Виктория Бекхэм

Знаменитая певица из Spice Girls и суперзвезда футбола встретились в комнате отдыха игроков «Манчестер Юнайтед» в 1997 году, и их бурный роман закончился браком в 1999 году. Виктория и Дэвид вместе уже более 21 года и имеют 4 детей. Фотография выше сделана в 1999 году, менее чем за 6 месяцев до их свадьбы.

В начале 2017 года пара также обновила свои свадебные клятвы. Выступая в Today Show, Виктория сказала о своем партнере: «Он моя родственная душа. Он самый невероятный муж. Мы дополняем друг друга. Он вдохновляет меня каждый день тем, как он относится ко мне и к детям. Нам повезло, что мы есть друг у друга».

11. Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший

Фредди и Сара познакомились во время съемок фильма «Я знаю, что ты делал прошлым летом» в 1997 году. Пара поженилась в 2002 году и с тех пор вместе уже 16 лет. На фото выше супруги еще просто встречались.

В 2016 году Геллар рассказала журналу People, что секрет ее успешного брака заключается в том, чтобы неизменно уделять партнеру внимание. Мишель считает, что совместно проведенное время с супругом, даже если это просто обеденный кофе или прогулка с собакой, благотворно сказывается на отношениях.

12. Бейонсе и Jay-Z

Возможно, вы не знали, но Бейонсе было всего 20, а Jay-Z — 32, когда они начали встречаться. Говорят, что возраст — это просто число, и этот случай тому подтверждение: сегодня Бейонсе 37 лет, а Jay-Z — 49. Фото выше — 2005 года, за несколько лет до свадьбы знаменитостей.

С самого начала они не распространялись о своих отношениях. Пара поженилась в 2008 году, и, несмотря на слухи о расставании и выпуске провокационного альбома Бейонсе «Лимонад» с текстом, намекающим на неверность и кризис в браке, кажется, что их отношения только крепнут. У Jay-Z и Бейонсе 3 детей: дочь Блю Айви Картер (7) и двойняшки Руми Картер и Сэр Картер (2).

13. Роберт Дауни — младший и Сьюзен Левин

Кинозвезда Роберт Дауни — младший и его жена Сьюзен Левин, голливудский продюсер, — одна из самых любимых и крепких пар Голливуда. Они познакомились на съемках триллера «Готика» в 2003 году и начали встречаться практически сразу, несмотря на то что Роберт находился в процессе развода со своей первой женой. С тех пор они вместе уже 16 лет. На фото выше счастливые молодожены в 2005 году, через пару месяцев после свадьбы.

В 2004 году в «Шоу Опры Уинфри» Роберт признался, что считает жену своим лучшим другом. А Сьюзен говорит, что ей никогда не бывает скучно с Робертом.

14. Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

Пирс и Кили встретились на пляжной вечеринке в Мексике в 1994 году. И вот уже 25 лет они неразлучны. Хотя, чтобы пожениться, им потребовалось 7 лет (выше фотография их свадьбы).

У пары 2 детей. Ранее актер признавался в непроходящей боли от потери своей первой жены (1991) и их дочери Шарлотты (2013) из-за рака: обеим было около 40 лет, когда они умерли. «Полагаю, Кили — моя Полярная звезда, которая всегда за мной присматривает», — сказал актер в 2013 году.

15. Опра Уинфри и Стэдман Грэм

Более 30 лет Уинфри и Грэм — одна из самых видных пар Голливуда, хотя они все еще не женаты. Впрочем, они вместе с 1986 года, а это доказывает, что настоящую любовь нет необходимости подтверждать документально. Фото выше снято в 1995-м, спустя почти 10 лет совместной жизни.

На протяжении многих лет они успешно сохраняли конфиденциальность своего союза, время от времени балуя своих подписчиков очаровательными фото в соцсетях.