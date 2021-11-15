15 модных «фишек» из СССР, которые великолепно прижились в XXI веке

Сегодня множество брендов выпускают коллекции, которые отсылают нас к моде наших бабушек и мам. Сумки-авоськи и шапки-петушки больше не странные аксессуары из пыльного шкафа, а ультрамодные атрибуты городской молодежи. По какой-то причине возвращение к прошлому стало модным трендом, которому следуют немало дизайнеров во всем мире.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить культовые вещи из СССР, которые с удовольствием носят и современные модницы и модники.

1. Берет

Береты были актуальны в советское время — вспомните яркий образ Раисы Захаровны в этом акцентном головном уборе, однако потом на какое-то время они ушли из гардероба модниц. И вот сегодня на подиумах в коллекциях разных дизайнеров мы вновь видим этот яркий аксессуар из самых разных материалов: шерсть, кожа, бархат. А после выхода популярного сериала «Эмили в Париже» особым спросом стали пользоваться береты именно красного цвета.

2. Крупные отложные воротники

Во времена СССР вещи с такими воротничками были в гардеробе у каждой модницы. Рубашки с острыми углами были на пике популярности в 70-е и 80-е, когда в моду вошел стиль диско. Сегодня гипертрофированным воротникам вновь придается большое значение, и при выборе блузки или платья стилисты обращают внимание именно на эту деталь.

3. Полупрозрачная блуза

Полупрозрачная блуза, в которой Катя из фильма «Москва слезам не верит» знакомится с Рудольфом, была сшита из капрона. Надо сказать, что это была дефицитная ткань, и каждая девушка мечтала о подобной вещи. Вот только приобрести такую блузу было почти нереально — достать капроновую ткань было крайне трудно. Костюмерам пришлось сильно постараться, чтобы отыскать нужный отрез. И вот сегодня полупрозрачные вещи вновь на пике популярности и никак не хотят сдавать свои позиции. К счастью, у нас уже нет никаких проблем с их покупкой.

4. Платок в качестве головного убора

Платок был весьма распространенным головным убором и наших мам и бабушек. Его можно было повязывать как угодно: под подбородком, на затылке, делать из него ободок. Позднее косынки утратили былую популярность, считалось, что это «бабушкин» аксессуар. Однако некоторое время назад все изменилось, и сегодня шелковые платки украшают головы огромного количества женщин.

5. Шапка-ушанка

Этот зимний аксессуар всегда пользовался успехом в СССР — все-таки, он отлично помогал пережить морозы. Однако особую любовь модниц он снискал после выхода фильма «Девчата», где его носила одна из героинь — Тося. В наши дни ушанки не сдают позиции, и этот уютный головной убор носят во всем мире, а не только в нашей стране. Правда, следуя модным тенденциям, сегодня можно найти варианты из искусственного меха.

6. Очки в контрастной оправе

Образ Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» запомнился многим именно благодаря очкам в толстой роговой оправе. Кто бы мог подумать, что в XXI веке этот аксессуар по-прежнему будет актуален и его будут носить даже звезды.

7. Вязаные жилетки

В советские времена считалось очень модным носить кофточки или жилеты, связанные вручную. В те времена многие женщины умели вязать сами и покупали журналы со специальными схемами. В этом году вязаные жилеты и безрукавки стали ключевым трендом сезона и появились в гардеробе многих модниц, помогая им создавать актуальные многослойные сочетания.

8. Меховая шапка-кубанка

С тех пор, как в этом головном уборе из лисьего меха появилась Надя из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», он стал предметом вожделения многих советских модниц. Как мы видим, годы прошли, а объемная меховая кубанка по-прежнему украшает головы женщин в холодное время года.

9. Полушубок из овчины

Помните белую шубку, которую купила себе Надя Клюева из картины «Самая обаятельная и привлекательная»? Она не только украсила главную героиню, но и наверняка запала в душу модным зрительницам. Кстати, это вещь из личного гардероба Ирины Муравьевой, которую она «пожертвовала» для съемок. Во многом эта верхняя одежда напоминает актуальные сегодня шубы из овчины, а также пушистые полушубки из меха ламы, в которые с удовольствием кутаются современные дамы.

10. Чокер

Если присмотреться к модным образам 20–30-х годов прошлого века, то на шее некоторых дам можно обнаружить такой актуальный сегодня аксессуар, как чокер. Например, его можно увидеть на героинях ленты «Не может быть!». Дело в том, что, благодаря НЭПу, мода в те времена во многом соответствовала западной. Чокер мог быть сделан из бархата или атласа и завязывался кокетливым бантиком. В наши дни дизайнеры предлагают более разнообразные варианты этого украшения, но суть при этом остается прежней.

11. Цветные носки

Сегодня мы переживаем настоящий бум цветных носков. Их носят и мужчины, и женщины, в них не зазорно прийти как на деловую встречу, так и свидание. Однако, если пересмотреть старые советские фильмы, можно с удивлением обнаружить, что тогдашние щеголи тоже любили дополнить свой образ этим ярким аксессуаром.

12. Пальто с меховой оторочкой

В 1950-е годы пришла мода на шубы из натурального меха. Этот предмет гардероба был мечтой многих женщин, но, конечно, осуществить ее могли далеко не все. А вот пальто из шерсти, отороченное натуральным мехом у ворота и на рукавах, было куда более доступной верхней одеждой. На сегодняшний день они также не утратили актуальности.

13. Леггинсы со штрипками

Трикотажные черные леггинсы со штрипками, которые стали невероятно популярны этой осенью, были обязательным атрибутом гардероба наших бабушек и мам. Правда, тогда они назывались гамаши. Кстати, если посмотреть на образ Надюхи из фильма «Любовь и голуби» глазами современной модницы, то мы с удивлением обнаружим, что героиня одета чуть ли не по последнему слову моды: леггинсы, туфли с носками, тренч, косынка и объемная сумка-шопер.

14. Ободок

Уже в 60-е годы советские девушки с удовольствием носили такой аксессуар для волос, как ободок. Особенно популярным он стал благодаря Светлане Светличной, которая появилась в ободке в ленте «Бриллиантовая рука». Также с этим аксессуаром зрителям запомнилась героиня Ирины Муравьевой в фильме «Карнавал». Сегодня ободки не теряют актуальности, тем более что их выбор стал куда более разнообразным.

15. Цветные колготки

Вообще, колготки в СССР были своего рода культом. Приобрести тонкие капроновые колготки и чулки было не всегда просто. Чего уж говорить о более экстравагантных вариантах. Поэтому, когда на экраны вышел фильм «Кавказская пленница», где Наталья Варлей щеголяет в фиолетовых колготках, они стали предметом вожделения многих модниц. В наши дни яркие плотные лосины и колготки не сдают своих позиций и помогают создавать экстравагантные и оригинальные образы.